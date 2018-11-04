Обзор матча «Краснодар» - «Ростов» 4 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-04T19:53:17+03:00

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В матче 13-го тура РПЛ «Ростов» не сумел прервать затяжную безвыигрышную серию игр против «Краснодара», которая тянется с апреля 2014-го — с единственной за все время поединков между этими клубами победы ростовчан в чемпионате России.

Дебют встречи, к слову, остался за командой Валерия Карпина: уже на 7-й минуте Элдор Шомуродов, пробив головой, направил мяч в ворота, и уже на следующей же минуте Аяз Гулиев имел шанс забить второй — однако оказался неточен.

Зато «Краснодар», встряхнувшись после пропущенного гола, принялся активно атаковать и на 16-й минуте добился своего: Газинский выиграл борьбу в воздухе, сделал наброс на дальнюю штангу, а выскочивший Ари, опередив защитников и голкипера, протолкнул мяч в цель, сравняв счет.

А во втором тайме он же вывел свою команду вперед — на 72-й, после вбрасывания из аута, когда Вандерсон принял мяч и пробил, а Ари в касание переправил снаряд в ближний угол.

Впрочем, спустя десять минут «желто-синие» сравняли - после углового мяч заметался во вратарской, и Ингасон буквально воткнул его в сетку – 2:2.

Статистика матча. Информация: РПЛ

- Могли сегодня выиграть, могли проиграть, - прокомментировал итог матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - Доволен ли результатом? Нет. Раз не выиграли, то не готовы пока выйти на новый уровень. Что касается нашей игры, мне не совсем интересно говорить о том «автобус» ли у нас, или «троллейбус». У нас были разные отрезки. Доволен первыми 15-ю минутами. Потом начались потери. Попали в какую-то «запару», мяч плохо держался. Во втором тайме стало лучше, но все равно ошибались. Игра была более открытой, чем обычно. Это все из-за потерь. Не порадовал первый гол в наши ворота. Почти такая же ситуация была в игре с «Локомотивом». Не надо терять концентрацию во время аутов.

ТАБЛО "КП"

Чемпионат России, 13-й тур РПЛ

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2 (1:1)

Голы: Шомуродов, 7, Ари, 16, 72, Ингасон, 81

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 75)

Запасные: Сафонов, Ещенко, Шишкин, Марков, Рамирес, Фьолусон, Сулейманов

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Щадин, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 76), Сигурдарсон (Ионов, 63)

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Салетрос, Хаджикадунич