Исповедь стюардессы: как ведут себя в самолете звезды, кто занимается сексом и почему «курица или рыба» вредны

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-07T14:03:47+03:00

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Стюардесса - одна из немногих профессий, которая до сих пор окутана ореолом таинственности. На борту улыбчивые барышни вежливо отвечают даже на самые бредовые вопросы. А что происходит за шторкой с тележками для обедов? Какие вопросы обсуждают красавицы в строгой форме?

В последнее время в Instagram появились много профилей, в которых стюардессы якобы делятся подноготной своей профессии. Вот только за громкими анонсами историй чаще всего вы не узнаете ничего нового. Разглашать особенности работы запрещает контракт, заключенный с бортпроводницей. Однако, нам удалось разговорить одну стюардессу, мы пообщались с Ириной - сотрудницей авиакомпании мирового уровня.

Ирина – яркая симпатичная блондинка с красивой спортивной фигурой и точеным прессом. Его она демонстрирует подписчикам в своём инстаграм-аккаунте. И локации на фото каждый день разные - Франция, Испания, Новая Зеландия…

- Не жизнь, а мечта! - часто пишут поклонники и завистники в комментариях. Но за этой красивой жизнью - часы недосыпа, натянутая улыбка в общении с очередным хамом на борту. Иначе никак, ведь пассажир всегда прав.

СОБЕСЕДОВАНИЕ - ЦЕЛОЕ ШОУ

Я проходила собеседование восемь лет назад, подавала заявку через специальное агентство. И уже оттуда направляли список рекомендованных в международную компанию. Меня пригласили на интервью, оно состояло из нескольких этапов.

Интервью длилось целый день, нам давали много заданий. Что-то нужно было сделать в группе, отдельно был тест на знание английского. После каждого этапа людей отсеивали. Как в каком-то шоу: нам давали конверты, в которых на листе было написано проходишь ты дальше или едешь домой. Меня взяли на работу с первого собеседования, но было сложно. После отбора из 300 человек в компании в итоге работали девять. На внешность, вес и возраст также обращают внимание, но бывают случаи, когда набор проходят, так сказать своеобразные стюардессы. Непонятно, как они попали в компанию, потому что выглядят отвратительно.

Зарплата зависит от количества часов налета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я знаю девочек, которые проходят через интервью по шесть раз и их не берут, но они не отчаиваются – идут за своей мечтой. Многие хотят стать красивой и улыбчивой «хозяйкой» лайнера. В стильной форме по фигурке. Рабочая одежда у всех стандартная, с логотипами компании. В ателье с нас снимают мерки, периодически выдают новые комплекты взамен изношенных.

СКОЛЬКО НАЛЕТАЛА, СТОЛЬКО И ПОЛУЧИШЬ

С коллегами конкуренции нет – хорошие отношения. Но тут нужно учесть, что я работаю в крупной авиакомпании, в которой трудятся больше 15 тысяч человек. Часто с девочками мы друг друга просто не знаем – почти каждый рейс летаешь с новыми людьми. И потом, есть иерархия – сотрудники эконома, бизнес-класса, первого класса, персональное обслуживание. Поболтать или строить козни просто некогда.

Моя зарплата зависит от количества часов налета. Все начинают в эконом-классе. На первом этапе это порядка 2 300 долларов в месяц. Сейчас, после восьми лет в компании, я «супервайзер», то есть за мной закреплены определенные секции в самолете. Моя зарплата сейчас порядка 4000-4500 долларов в месяц. Бывают загруженные месяцы и очень спокойные. «Персал», человек, отвечающий за все секции на борту, получает 5 000 или 6 000 долларов. Это самая высокая позиция, которая может быть у нас.

ЗВЕЗДЫ СИДЯТ ТИХО И НЕ ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ

Часто пассажир не знает, что с ним в самолете полетит известный актер или спортсмен. И не удивительно – публичных людей в самолете просто не заметишь. Мы за несколько часов до полета приходим на брифинг. Там осматривают внешний вид – свежая ли одежда, в порядке ли ногти, макияж. Затем выдается лист с именами пассажиров, где и прописаны випы.

Со мной летала актриса Перис Хилтон, юмористы из Камеди клаб, телеведущая Ольга Бузова, певица Рианна. Все нормальные, адекватные. С подружкой летал Уилл Смит – такой был зайчик. Селебрити ведут себя обычно очень тихо, не выпендриваются. Они путешествуют первым классом, закрываются в своей кабинке и никого не трогают.

Да, удается посмотреть мир, но в экспресс варианте.Фото: Алиса ТИТКО

ЛЕТЕЛИ С ОДНИМ ДВИГАТЕЛЕМ И УЛЫБАЛИСЬ

Во время полетов конечно бывают разные ситуации и забавные, и страшные. Как-то самолет не смог взлететь и затормозил посередине взлетно-посадочной полосы. Из самого жуткого: один раз у нас отказал двигатель. Страшно – словами не передать. И вот мы летим с одним работающим мотором, а сами улыбаемся пассажирам, чтобы паника на борту не началась. Встречались пара серьезных турбулентностей, когда в самолете все летало, переворачивались тележки с едой, ручная кладь, в итоге я оказалась в другом конце салона.

А еще нам нужно быть готовыми к тому, что пассажиру в любой момент может стать плохо. Ведь роль докторов на борту выполняем именно мы.

ОТ КУРИЦЫ ИЛИ РЫБЫ ЛУЧШЕ ОТКАЖИТЕСЬ

Сервис в эконом-классе и в бизнесе – это небо и земля. В экономе ты выходишь с тележкой, раздаешь еду и напитки. Потом собираешь мусор. Все. В бизнесе приемы пищи больше похожи на обслуживание в ресторане. Люди выбирают себе блюдо по меню на экранах специальных мобильных устройств. Подхожу, лично общаемся, уточняю детали заказа.

Сначала подаются напитки с орешками, причем это могут быть совершенно разные напитки начиная от каких-то замороченных коктейлей до элитных вин и шампанского. Когда ты предлагаешь вино, должна рассказать, какого оно года, какой сорт винограда. Нужно знать много деталей. Потом приносим закуски, горячее, хлебную корзинку. Я должна знать имя каждого пассажира в бизнес-классе, ведь это уже другой стандарт сервиса.

Говорят, что самолетная еда не очень полезна, особенно в эконом-классе. Это не миф, а правда. Сэндвичи, курица и рыба замораживаются, в них очень много консервантов. В первом и в бизнесе подают еду в тот же день, когда ее приготовили. Но в блюдах много калорий, масел, соусов. Я всегда беру с собой контейнеры со своими перекусами из дома.

Говорят, что самолетная еда не очень полезна, особенно в эконом-классе. Это не миф.Фото: Александр ГЛУЗ

СЕКС В САМОЛЕТЕ: МЕРЗКО И ГРЯЗНО

Отношения на борту не редкость. У нас были случаи, когда пассажир влюблялся в стюардессу. Моя близкая знакомая замуж вышла именно после такой встречи с мужчиной ее мечты на борту самолета.

А вот секс – это отдельная тема. У меня лично секса на борту ни с кем не было и не будет – я знаю, какая там антисанитария, грязь. А вот пассажиров ловила – девушка как-то доставляла мужчине удовольствие прямо в салоне эконом-класса. Они были выпившие, мы их рассадили. Это запрещено, можно вызвать полицию и уже будет не весело.

ХОЧЕШЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ? БУДЬ ОРИГИНАЛЬНЕЕ!

В работе меня раздражают неадекватные люди. Их становится слишком много. Раньше я не знала, что такие существуют. Самые популярные и глупые вопросы стюардессам: зачем поднимать спинку кресла, где находится курилка, дамская уборная.

Иногда пассажир может специально разлить что-то или опрокинуть свой обед на соседнее кресло. Для того, чтобы посмотреть, как мы будем убирать за ним. Но мы отвечаем в первую очередь за безопасность на борту, нет задачи прислуживать. Поэтому такой умник будет лететь в компании своего перевернутого пюре до конца. А сотрудники клининговой службы уже придут и наведут порядок после прилета. Или некоторые глупо пытаются познакомиться. Начинается все банально: «А вы не боитесь высоты?», «Дайте телефончик». Мужчины, придумайте что-то оригинальное.

СМОТРЮ НА МИР КАК В ЭКСПРЕССЕ

Сейчас в моей компании небольшой кризис - очень много летаем. Новый персонал не набирают, просто загружают часами старичков. Бывают рейсы, что ты даже не успеваешь в туалет сходить или перекусить. В такие моменты запарки, когда добираешься до отеля, просто вырубаешься и спишь – никаких сил. Но я стараюсь на каждой «засылке» выходить, гулять. Составляю списки, что хочу увидеть в той или иной стране. Если часто летаешь в одни и те же направления, у тебя есть уже любимые места, кафешки, магазины. Да, удается посмотреть мир. Но в экспресс варианте, как из окна скоростного поезда.