101 год Октябрьской революции: Как донской казак залпом с «Авроры» народ на штурм Зимнего отправил

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-08T17:05:27+03:00

Комендор знаменитого крейсера Евдоким Огнев, давший официальный старт смене власти в 1917, погиб пять месяцев спустя под хутором Казачий Хомутец от рук предателя

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Один век и один год назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917-го произошло одно из ключевых событий в истории государства Россиийского — Октябрьская революция, прозванная победившими большевиками Великой, а противниками — госпереворотом.

А сигнал к ней, которым, как известно, послужил выстрел с «Авроры», дал донской казак — Евдоким Огнев, служивший комендором на знаменитом крейсере. То есть — физически — именно он стал тем человеком, который поднял народ на штурм Зимнего дворца, завершившегося сменой политической власти в стране.

ЖЕНУ ОТБИЛ У ГОРОДОВОГО

По мнению историков, Огнев, выросший в станице Великокняжеской Области войска Донского (ныне — Пролетарск Ростовской области), был потомком пушкарей — то есть казаков-артиллеристов, отсюда-то и пошло прозвище: от слова «огонь» - и правильно, по идее, фамилия произносилась с ударением на последний слог с буквой «ё», а не «е».

Отец его, Павел Прокофьевич, впрочем, был пекарем и имел крайне крайне резкий характер, отчего семья жила довольно бедно, поскольку главе семейства, которого за неуживчивость то и дело выгоняли с работы, приходилось искать новое место. Поэтому попадание на флот для Евдокима Огнева стало, можно сказать, «выходом в люди».

После первых двух лет службы,в 1911-м, его, окончившего школу комендоров, направили как раз на крейсер «Аврора».

Был Евдоким, по воспоминаниям современником, геройским моряком — однажды, когда «Аврора» зашла во время одного из зарубежных походов в итальянский порт Мессину, в городе вспыхнул крупный пожар, и все матросы бросились его тушить — так Огнев находился в первых рядах: он лично, например, вынес прямо из огня на руках потерявшую сознание женщину.

Возможно, именно эта отчаянность, помноженная на трудное детство, и привела к тому, что он сошелся с представителями большевиков — и проникся их идеями.

И супруга у него подобралась под стать — точнее, их свел случай: в 1913-м, когда «Аврора» стояла на рейде в Санкт-Петербурге, он увидел, как городовой скручивает руки молоденькой барышне, попавшейся за расклеиванием листовок, — и бросился ее спасать: силой, можно сказать, вырвал из рук полицейского, проводил домой, а потом женился на ней.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАЛП

Впрочем, не исключено, что весь этот революционный порыв бы у Едвокима Огнева, которому в 1914-м предстояла демобилизация, и прошел, вернулся бы он домой, построил себе курень и жил в нем, детей растил. Но — судьба распорядилась по-другому: началась война с Германией, и казак отправился воевать.

Сам легендарный крейсер долгие годы служит музеем.Фото: Олег ЗОЛОТО

И во время Первой мировой большевистские идеи получили благодатную почву — из искры, как писал в 19-м веке декабрист Александр Одоевский, разгорелось пламя. Огнев со всей душой принял Февральскую революцию, участвовал в столкновениях политических противников, лично слушал и восторгался знаменитым выступлением Ленина с броневика.

А когда пришел момент дать сигнал к началу новой революции, Октябрьской, не сомневался ни секунды.

Вот как описывал те события человек, отдавший Евдокиму Огневу приказ о залпе — матрос-машинист «Авроры», избранный комиссаром крейсера, Александр Белышев:

«25 октября 1917 года «Аврора» по Неве подошла к Васильевскому мосту и стала на якорь. На рассвете тысячи петроградских рабочих пришли на набережную, приветствуя военных моряков. Никогда прежде так далеко в город не заходили такие крупные боевые корабли.

Силы революции множились и крепли. По сведенному мосту с Васильевского острова шли к центру города отряды красногвардейцев и солдат.

К утру весь город и его важнейшие стратегические пункты кроме Зимнего дворца, где укрылось временное правительство, были в руках восставшего народа. Под вечер к крейсеру подошёл буксир. На «Аврору» прибыл секретарь Военно-Революционного Комитета В.А. Антонов-Овсеенко. Он рассказал, что временному правительству предъявлен ультиматум — сдаться. Ответ ожидается до 9 часов. Если ультиматум будет отклонён, революционные отряды возьмут Зимний дворец, где укрылись министры, штурмом. Антонов-Овсеенко предупредил, что в этом случае над Петропавловской крепостью появится огонь. Он будет сигналом «Авроре» — произвести по Зимнему холостой выстрел, возвещающий начало атаки отрядам красногвардейцев, матросов и солдат.

В штурме последнего оплота старого мира предстояло участвовать и авроровцам. Около пятидесяти моряков под командованием матроса А.С. Неволина сошли на берег и влились в свободный отряд балтийских моряков. Наступил решающий момент. Около 9 часов команду крейсера поднял сигнал боевой тревоги. Все заняли свои места. Напряжение возрастало. С берега доносилась стрельба, а Петропавловская крепость не давала о себе знать. В 35 минут десятого сигнала всё не было. А когда в вечерней мгле вспыхнул долгожданный огонь, было уже 9 часов 40 минут.

- Носовое, пли! - прогремела команда.

Комендор Евдоким Огнев спустил курок шестидюймового орудия. Словно удар грома разорвал воздух над городом. Сквозь раскаты выстрела с Дворцовой площади послышалось «ура». Наши пошли на штурм».

ГИБЕЛЬ ОТ РУК ПЕРЕБЕЖЧИКА

После этого исторического события Огнева вовлекло в круговорот Гражданской войны — он оказался в родных краях, на Дону, но приехал не строить дом, а бороться с теми, кто не принял революцию.

Мемориал Евдокиму Огневу в х. Красный Октябрь. Фото: Веселовская межпоселенческая центральная библиотека.

Был командиром, воевал с белоказаками. И в одном из боев в манычской степи на Нижнем Дону под хутором Красный Хомутец (Веселовский район) погиб. Застрелил его некий казак-перебежчик по фамилии Крысин, незадолго до этого примкнувший к красным во время обороны этого самого хутора, когда Огнев, его ординарец и он отступали, а за ними погнались белые — тогда предатель вскинул винтовку и одним выстрелом сбил уже раненого бывшего комендора «Авроры».

Похоронен Едвоким Огнев в общей могиле неподалеку от места гибели.

Долгие годы, кстати, о его судьбе ничего не было известно - и только в 1962-м, когда в Веселовскую среднюю школу пришло письмо от служившего вместе с Огневым на «Авроре» бывшего матроса с просьбой установить место его гибели, юные следопыты сумели найти то, где все произошло.

В 1966-м на его могиле был установлен обелиск с надписью:

«Комендору крейсера «Аврора» Е.П. Огнёву и его однополчанам, погибшим от руки белобандитов 20 апреля 1918 года от жителей хутора Казачий Хомутец и «следопытов Октября» 6 класса «Б» школы № 90 города Ростова-на-Дону».

А еще спустя 11 лет, в год 60-летия Революции, в хуторе Красный Октябрь в его честь был поздвигнут мемориал.

Кроме того, именем Огнева названа улица в Ленинграде — на правом берегу Невы.