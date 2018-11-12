Парк-музей «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону: экспозиции, график работы, цены

Без малого месяц минул с того момента, как в южной столице открылся совершенно уникальный — по содержанию, оснащенности и вообще своему уровню — парк «Россия — моя история», и за это время его посетили уже тысячи людей.

Причем, что характерно, идут не только туристы (там, например, побывала делегация китайских комсомольцев, приезжавших в Ростов-на-Дону на 100-летие ВЛКСМ), но и непосредственно сами горожане, среди которых немало молодежи. Собственно, на это и делался расчет.

- Я уверен, что в этом комплексе со временем будет стоят очередь — не только из гостей города и региона, но будут его активно посещать и сами ростовчане, потому что это очень интересный проект, в котором можно почерпнуть много исторической информации, - спрогнозировал ранее, на открытии парка, губернатор Василий Голубев. - Мы построили то, что будет работать на будущие поколения.

И оказался прав.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев объясняет это тем, что благодаря новейшим информационным технологиям, история нашей страны, всего донского региона и конкретно Ростова станет доступнее и понятнее как раз современному населению.

- И ростовчане и гости нашего города смогут для себя открыть удивительный мир истории великой России в новом формате, - отметил градоначальник. - И важно, что в музее будут постоянно меняться экспозиции: это может быть и история донского казачества, и история культуры Дона, и история всего Государства Российского, и история Вооруженных сил. Разумеется, есть основания полагать, что парк также станет и нашей новой туристической достопримечательностью — это проект федерального уровня: идея воплощения в жизнь программы «Россия – моя история» принадлежит Президенту РФ, которую Владимир Путин озвучил главам регионов (Василий Голубев был в их числе. - прим. ред.). В общей сложности у нас, в Ростове, получилось — порядка 8,5 тысячи кв. метров выставочных площадей.

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ

Конечно, сегодня вряд ли получится увлечь молодежь музейными экспонатами, но это и не хорошо, и не плохо, это — просто есть.

Поэтому в проекте «Россия — моя история», над созданием и разработкой которого, кстати, трудились ведущие историки, археологи и кинематографисты страны, задействованы современные мультимедийные устройства, интересная подача, новые методы и факты, которые не упоминаются в учебниках. Это, уверены, организаторы позволит заинтересовать подростков. Плюс там же для ребят будут проходить клубы, реконструкции, викторины.

Организаторы уверены, что современный подход к изложению исторического материала будет интересен молодежи. Фото: парк "Россия - моя история".

Основой парка являются четыре мультимедийные экспозиции (см. «ЭКСПОЗИЦИИ»), где огромный массив исторического с материала преподносится с помощью современных проекционных и мультимедийных возможностей - видеостен, панорамных кинотеатрах, трехмерных реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций.

Словом, там аккумулировано все лучшее, что есть в плане выставочных технологий.

Ростовский парк представляет собой высокотехнологичную выставку, в которой есть 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров «живой ленты» истории.

Гостей ждут фильмы и интерактивные приложения, викторины и управляемые жестами познавательные инсталляции, а также свыше семисот цитат и тысячи интересных фактов, которые содержат актуальные сведения и последние достижения современных научных школ.

Кстати, отдельно стоит упомянуть, что в разработке текстов и описаний принимали активное участие именно ростовские ученые — с их участием создана практически третья часть уникального материала, отличающего новый исторический парк от других по России — в частности, учтено, что Ростов-на-Дону является Городом воинской Славы.

ЭКСПОЗИЦИИ

Постоянных экспозиций, еще раз отметим, четыре. Это «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история: 1945—2017».

Итак, коротко объясним, о чем идет речь.

Рюриковичи (862 - 1598)

Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности: основание древних городов, крещение Руси, ордынское иго, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного государства.

Фото: парк "Россия - моя история".

Истории древних торговых путей и легендарных сражений, тайны укрепленных крепостей и великих побед, малоизвестные факты периода раздробленности и монгольского нашествия.

Посетителям смогут «увидеть» подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной любви к Родине и горькие уроки отступничества и предательства.

Романовы (1613 - 1917)

Фото: парк "Россия - моя история".

В трехсотлетнее правление этой династии Россия пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой столицы — Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое.

От великих потрясений к Великой Победе (1917 - 1945)

Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты — вот каким было это время. Но вместе с тем, была и эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого труда, выдающихся открытий и достижений - в промышленности, науке, образовании, литературе и искусстве.

Фото: парк "Россия - моя история".

Будет интересно, вне сомнения, ознакомиться с современным видением того, допустим, о реальных масштабах достижений и неудач того периода, о реальных, на мифологизированных персонажах и героях того времени.

Россия - Моя история (1945 - 2016)

Многовековой опыт, накопленный нашим народом, сформировал в нем качества, позволяющие — часто не благодаря, а вопреки политическим курсам и решениям — приумножать и сохранять важнейшие национальные черты: стремление к Истине, готовность отстаивать высшие ценности, самопожертвование, обостренное чувство справедливости, доброту и сострадательность, братство и прямодушие, отзывчивость и широту характера.

Фото: парк "Россия - моя история".

На экспозиции освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого было большинство из нас. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира развал этой великой страны, и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»?

НА ЗАМЕТКУ

График работы:

Вторник - воскресенье - с 10:00 до 20:00

Понедельник - выходной

Адрес: проспект Шолохова 31 "И", парк культуры и отдыха им. Островского

ЦЕНА ВОПРОСА

Взрослый билет на просмотр экспозиции на одном из этажей парка стоит 200 рублей, билет студента - 150 рублей, школьника - 100 рублей. Для многодетных семей стоимость посещения составляет 400 рублей на всю семью.

Услуги экскурсовода по одной экспозиции - 1000 рублей. Если обзорная экскурсия организована для школьных групп от 11 до 25 человек, то цена составит 1500 рублей.

Для тех, кто не хочет ходить по выставке с экскурсоводом, есть аудиогид, разработанный не только на русском, но и на английском, французском и немецком языках, так что комплекс смогут посетить и иностранные гости: 200 рублей.

Есть, кстати, специальный аудиогид для детей от 7 до 14 лет с упрощенной адаптированной программой, рассчитанной на 40-45 минут.