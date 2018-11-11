"Принцесса!": Анастасия Костенко показала снимок подросшей дочери Дмитрия Тарасова

Красавица из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко, ставшая счастливой соперницей самой Ольги Бузовой, опубликовала снимок мечты. На нем она вместе с футболистом Дмитрием Тарасовым и дочкой Миланой, которой исполнилось четыре месяца.

- С тех пор, как ты появилась в нашей жизни, я поняла, что значит держать мир в руках, - написала Анастасия. - 4 месяца, полет шикарный с нашей милой и невероятно позитивной доченькой Миланой.

Комментарии не заставили себя ждать. Многие просто поздравляли молодых родителей: «Такая красотка тьфу тьфу на вас!!!», «Поздравляем пусть растет здоровенькой ваша малышка», «Дочечка копия мамы, такая же красивая!», «Какие лапули!», «От великой любви рождаются красивые дети», «Наслаждайтесь счастьем своим, не обращайте внимания на злых людей, которые строят из себя святош и пытаются поучать других». Нашлись те, кто по-доброму стал советовать молодой маме поменьше выкладывать фотографий еще совсем крохотной девочки. Не обошлось без гневной критики от тех, кто не простил уход Тарасова от Ольги Бузовой.

kostenko.94 С тех пор, как ты появилась в нашей жизни, я поняла, что значит держать мир в руках

Сам футболист, кстати, выставил на своей странице такой же снимок, только подпись была немного иная.

- Ровно 4 месяца нашей принцессе, - скупо и без всяких «ми-ми-ми» написал Тарасов.

Напомним, что Анастасия и Дмитрий расписались в январе нынешнего года, а летом у них родилась дочь. Многие поклонники до сих пор не простили паре страдания брошенной Ольги Бузовой, впрочем самой телеведущей удалось не только справиться с болью в сердце, но и на волне скандального расставания стать вполне успешной певицей и блогером (в Инстаграме у нее уже 14 млн подписчиков).

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Похоже, совсем скоро футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов третий раз в жизни поведет под венец новую возлюбленную. Избранницей спортсмена стала 23-летняя модель Анастасия Костенко из небольшого городка Сальска Ростовской области.

Почти год назад - в декабре 2016-го - случился скандальный развод футболиста с его второй супругой Ольгой Бузовой, телеведущая обвинила титулованную красавицу в том, что она стала причиной разрыва. (Подробности)