Исповедь эмигранта: «Родственники в Испании заставили меня платить за жилье. Уму непостижимо!»

Артем Чухаев - 28-летний блогер Ютуба. На своем канале «Тема о Теме» он рассказывает о жизни за границей - вот уже более трех лет он нелегально находится в Испании. В интервью «КП» Артем развеял мифы о том, что ждет за границей наших соотечественников.

УШЕЛ С РАБОТЫ И КУПИЛ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

У меня в Испании на Майорке родственники живут, кроме как там, я больше за границей и не был нигде. Решил переехать спонтанно - не готовился к этому (многие приезжают в Испанию и остаются здесь нелегально, держа в уме, что местное законодательство разрешает через три года проживания в стране запросить вид на жительство по оседлости. И таким образом легализуются в Испании, - прим. Авт.) Просто в какой-то момент стало скучно - я как будто всю свою дальнейшую жизнь увидел. Тогда и решился, купил билет. Я тогда как раз продал машину. Сделал визу через агентство, три года назад курс евро был просто бешеный – потратил почти все деньги. В итоге, в кармане осталось около 100 евро.

Самое главное заблуждение о жизни за границей - думать, что ты сюда приедешь и сразу найдешь работу с хорошей зарплатой. На деле все оказывается не настолько шоколадно.

Жизнь в Испании не такая беззаботная, как кажется на первый взглядФото: Андрей АБРАМОВ

РУССКИЕ - САМЫЕ БОГАТЫЕ

Как испанцы относятся к русским? Они будут делать вид, что очень лояльны, нет презрения. Но когда с ними пообщаешься, поймешь - это не совсем так. Если, скажем, знакомишься в баре с испанцем, и он узнает, что ты русский, с удовольствием пропустит с тобой по бокальчику - им интересна наша культура, менталитет.

Такой пример: у вас автомастерская. Вы гражданин России, но у вас есть резиденция с правом на работу, вы открыли автомастерскую и чините там машины на легальных условиях. И все равно местные испанцы будут обслуживаться у испанцев. Даже если вы назовете цену ниже, чем у конкурентов. Они будут считать, что вы «криворукий» - такое уж к нашему брату отношение. Нелегалы тоже, конечно, бывают разные, но в целом к русским людям испанцы относятся неплохо, среди местных есть стереотип, что мы - едва ли не самые богатые в мире.

"УЧУ ЯЗЫК ЧЕРЕЗ ПЕСНИ"

На Майорке я ходил два месяца на языковые курсы. Не могу сказать, что они были очень эффективными, я даже толком не мог общаться с продавцом в магазине. Когда начал работать с испанцами, с языком дела пошли намного лучше. Знаю людей, которые проходят несколько курсов, повышают уровни. Некоторые учат дома по онлайн-урокам. Но без практики никуда. Мне не хватает времени, не могу себя заставить заниматься дома. Я учу больше на слух - люблю испанские песни. Если слышу слово, которое мне не понятно, перевожу и таким образом запоминаю.

"РАБОТУ НА СТРОЙКЕ НЕНАВИЖУ!"

Какая работа возможна для человека без документов? (кстати, полиция их проверяет очень редко. Риск нелегального пребывания в Испании - депортация, - прим. Авт.) Это, как правило, строительная сфера. Я не мастер, трудился на стройке чернорабочим, по-местному - «пионом». На Майорке, в одном доме мы как-то углубляли пол, так вот я разбивал землю самой примитивной киркой, прямо как в 18-м веке. А потом выносил огромные ведра, наполненные землей. Надо мной стоял как надзиратель мужик, который говорил «Сыпь побольше!», работай быстрее… И это в 40-градусную жару.

Физического труда я вообще не боюсь, тяжело скорее эмоционально. Я саму стройку ненавижу - не люблю приходить на работу в чистой одежде, надевать грязную, потом опять переодеваться в чистое. Это бесит.

Из прикольной работы – аниматор на детских праздниках. Такое бывает редко, несколько раз в месяц максимум. Зато весело - бегаешь, дурачишься с детьми. За ними, конечно глаз да глаз нужен. А платят за такую работу гораздо больше, чем на стройке.

НЕГДЕ НОЧЕВАТЬ? ТВОИ ПРОБЛЕМЫ

Если говорить о халяве – она есть. Слышал о существовании специальных мест, где можно бесплатно поесть. Якобы, вы приходите, жалуетесь на свою жизнь и вам выдают талоны, по которым накормят завтраком, обедом и ужином. Я сам не ел в таких местах, но у меня рядом с домом такая столовая и я в окно видел, что кормят неплохо.

Есть специальные места для ночевок. В Барселоне их три и в теории при необходимости вы можете прийти и остаться на ночь. А на практике получается, что нужно записываться заранее в список ожидания. Нет такого, чтобы вы пришли и вам дали ночлег. Мне не удалось по крайней мере этого получить. Может если мамочка с маленькими детьми придет, то они найдут способ, где приютить и на улице не оставят. А так, если вы молодая девушка или парень, придется ночевать на улице.

Также есть церкви, которые выдают продукты. Становитесь в очередь - получаете еду. Ее довольно много - фрукты, молоко, рис, макароны. Рассказывают, что в таких местах много беспредела – наглые тетушки распихивают всех и забирают продукты сразу на несколько человек. Куда они их девают не понятно, может продают.

ДОМОЙ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕ ХОЧУ

У меня никогда не было такого момента, чтобы хотелось все бросить и вернуться на родину. Но я может еще человек такой - сложно выбить из колеи. Спокойно ко всему отношусь. Уверен - все, что не делается, к лучшему. Всегда на позитиве, но, конечно, бывают моменты, когда все достало. В целом, мне здесь нравится. Когда получу документы, приеду в Россию увидеть родственников и друзей.

А в перспективе планирую получить резиденцию, чтобы путешествовать по миру. Билеты здесь довольно дешевые, но без документов я не могу никуда полететь.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Сколько надо денег, чтобы выжить

Жилье

Жилой дом в БарселонеФото: Андрей АБРАМОВ

Если ты нелегал, квартиру снять очень сложно. По ценам - трехкомнатная квартира будет стоить порядка 900 евро. Для семейной пары приличная комната от 500 евро. Средняя цена - 350 евро, это будет комната с окном на улицу, а не во двор. Маленькие комнаты начинаются от 250 евро.

Продукты

Все зависит от того, как вы привыкли питаться. Килограмм макарон стоит 0,75 центов, упаковка сосисок - 1,50 евро. На неделю этого может и не хватит, но на пару дней точно. Если есть совсем по минимуму, то в неделю можно прожить и на 10 евро.

Знаю некоторые хитрости. Например, в супермаркетах есть время, когда делается почти 50 процентная скидка на товар. Питаюсь я неплохо – в рационе, мясо: индейка, курочка. Овощи также можно найти по скидкам в местных лавках.

Транспорт

Езжу на метро, покупаю карточку на 10 проездов, стоит 10 евро. Барселона не очень большой город, если не далеко, можно пешком и ходить.

Одежда

Два раза в год в Испании проходят сезоны скидок, длятся они три месяца. Получается, почти полгода можно покупать брендовую одежду даже с 70-процентной скидкой. Здесь есть деревушка La Roca Village, где скидки вообще постоянно. Кстати, в Барселону ездят шопоголики со всего мира.

Отдых

Развлечения у каждого свои. Кто-то пару банок пенного выпил и ему весело. А другой из клубов не вылазит. Смотря, что вам нравится. Например, кино. Я по-испански не плохо понимаю, но бывают моменты, особенно в кинематографе, которые вообще не могу разобрать. И мне автоматически перестаёт нравиться фильм.

В Барселоне люди очень любят отдыхать и веселиться. Праздники у них постоянно. Можно просто загуглить мероприятия на месяц и будет каждый день расписан выставками, музеями, концертами.

КСТАТИ

Пять мифов о том, что ждет эмигранта за границей

Миф №1

Приеду и сразу найду работу

Это не так. Конечно, я знаю тех, кто устраивался на работу буквально на следующий день, однако многие и полгода здесь сидят без дела. Моя основная ошибка - я приехал без денег, так как рассчитывал на родственников, у которых смогу пожить бесплатно. Для меня был большой сюрприз, когда они сказали, что я должен платить за жилье. А потом и вовсе попросили уехать. Если бы я знал, может я бы накопил хотя бы на комнату. Много историй, когда люди приезжали сюда в расчете на родственников, а они не только не помогали, но еще и пытались заработать на тебе. Даже я, когда жил у родных, платил им гораздо больше, чем, когда переехал в Барселону сам. Это уму непостижимо!

Миф №2

Свои помогут

Русские, которые живут здесь хотя бы лет пять, считают, что это их страна. Отношение к нелегалам в духе «понаехали тут». Они предпочитают не связываться с нелегалами, общаются с испанцами.

Для россиян здесь не такой богатый выбор профессий. Например, если люди занимаются организацией трансфера, там большая конкуренция. Тоже самое и относительно экскурсий.

Русские меня никогда не кидали на деньги, но я знаю случаи, когда наши соотечественники сдавали квартиры нелегалам под видом риэлторов, потом приезжали хозяева и квартиросъемщики оказывались на улице.

Я сам занимаюсь консультациям, помогаю с переводом с русского на испанский, если это необходимо. Ко мне люди обращаются, но я объясняю, за что именно беру деньги.

Миф №3

Тебя не могут депортировать

Главный страх нелегала - депортацияФото: Андрей ДЯТЛОВ

У меня нет документов, поэтому я сейчас не хочу рисковать, уезжать далеко от Барселоны. Знаю случаи, когда люди выезжали в Мадрид, на трассе останавливали машину, проверяли документы и людям с просроченными визами могут выписать предписание, чтобы они покинули эту страну. Если они останутся и их поймают вновь, выпишут штраф около 500 евро, который нужно будет выплатить. А если захочется чего-то показательного, могут и депортировать, нефиг делать. Однако если вы законопослушный житель, то полиции до вас нет дела. Нарушителей здесь и так хватает, так что стражам порядка есть чем заняться кроме вас.

Например, на всякий случай я ношу с собой ксерокопию паспорта. Заламинировал ее и все. До этого у меня было водительское удостоверение, у меня его, кстати, украли в метро вместе с рюкзаком. Права носил и показывал полиции, они думали, что это у нас в России такие паспорта.

Миф №4

Не буду скучать по дому и друзьям

Прежде чем переезжать нелегально, десять раз все взвесьте. Один из самых сложных аспектов - это социальный. Я видел, как люди приезжают сюда с хорошими деньгами, так сказать с финансовой подушкой. Но они банально не выдерживают морального давления, когда не кому просто выговориться, не с кем пообщаться. И их это начинает сильно тяготить. Даже мне люди пишут – давай мол, поболтаем. Они привыкли, что в России есть друзья, родственники. А тут ты нафиг никому не нужен.

Миф №5

Вечное лето

Многие люди думают, что в Барселоне круглый год жара. На самом деле это не так – когда заканчивается сезон, холодает. Начинаются дожди, температура ночью опускается до минуса. Во многих домах нет отопления и в комнатах очень холодно. Все спасаются обогревателями, а зимой ходят в пуховиках.