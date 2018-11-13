Коллапс из-за первого снега в Ростове-на-Дону: Почему город встал в 10-балльных пробках и кто от этого выиграл

Не сказать, что первый снег в Ростове-на-Дону оказался прям-таки стихией, как это было, допустим, зимой 2014-го, когда из-за снегопада в регионе был объявлен режим ЧС (и - тьфу-тьфу-тьфу, не нужно нам таких повторений!): всего-то выпало несколько часов, согласно данным, 14 мм осадков, а высота снежного покрова не превышала восьми сантиметров.

И — все! И город, и некоторые участки федеральной трассы просто встали — в огромнейших пробках.

Впрочем, одна закономерность точно есть: снегопад вновь, как и всегда, стал полнейшей неожиданностью.

Причем — для всех. И для некоторых водителей, осознавших вдруг, когда началась метель, что зима — она не просто «близко», а уже буквально в самом деле пришла. И для коммунальщиков, не успевших сообразить, что надо вывести на улицу заранее приготовленную уборочную технику. И для предприятий пассажирского транспорта, отчего не догадавшихся в часы пик, когда автобусы на заснеженных дорогах, что очевидно, ходят медленнее обычного, вывести дополнительные машины.

Итак, разбираем, по традиции, чем обернулся для южной столицы первый снегопад.

А снег все продолжает идти - и разгребать его, судя по всему, придется долго. Фото: пресс-служба горадминистрации.

ПРОБКИ

Это — неотъемлемая часть любой непогоды в Ростове-на-Дону. И не важно, будь то легкий весенний дождик, или снег. Главное, что это все превращается в эдакий природный катаклизм.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», вечером в областном центре произошло свыше тридцати мелких аварий, отчего наглухо встали Немировича-Данченко, Вавинова, Нагибина и Стачки, Малиновского, Шолохова, весь центр.

Утром во вторник, впрочем, было немногим лучше — 9 баллов. Более того: в этот день наблюдалась самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю: проспект Королева — ул. Особенная улица - от АЗС до 1-й Форматной улицы, суммарной длиной в 4,3 км.

Другой огромный затор (3,3 км) тянулся от ул. Вавилова на Шеболдаева, к Стадионной, от Таганрогской улицы до Целиноградской улицы: люди теряли там более двух с половиной часов. Стояли также Вятская, Особенная, Мадояна.

Пр. Нагибина к площади Гагарина - 10 баллов, ул. Малиновского в сторону ГПЗ — 7, а к Таганрогской трассе — и вовсе 9.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

К сожалению, год от года транспортники не делают выводов по количеству подвижного состава, который должен выходить в такие дни — сразу, без лишних согласований и уточнений! - на лини.

Люди подолгу ждут на остановках своего транспорта - так было и в понедельник вечером, и во вторник утром.Фото: Виктор ГОВОРОВ

Итог — сотни окоченевших людей на остановках в очередях. Плюс недавняя транспортная реформа подлила масла в огонь. Маршрутки убрали, а автобусов явно не хватает, чтобы не позволить горожанам не окоченеть на улицах.

- Ждали 27-го автобуса до Суворовского больше часа, - если честно, много раз думали: на той ли остановке стоим? - рассказала «КП» Людмила Милорадова. - Уже стали сомневаться в собственной вменяемости. Отойти погреться невозможно: обратно в очередь уже не пустят.

- А я 81-й автобус на "Ростсельмаше" ждал 45 минут, до СЖМ ехали 2 часа 20минут, - отмечает Антон Голубев.

Уехать с утра в центр было крайне непросто.Фото: Ольга ГОПАЛО

Наутро — то же самое, если не хуже. Приведем, без комментариев, отклики людей, оставленные в соцсетях:

- На Суворовском люди с 6.40 целый час ждали маршрутку, которая так и не появилась.

- С Добровольского в центр уехать не получалось более сорока минут, автобусы шли переполненные.

- От Орбитальной и в 9 утра уехать не получилось: полчаса транспорта вообще никакого не было.

...И т. д., и т. п.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И ГИБДД

Буквально на выходных в мэрии сообщили о том, что в трех районах, Железнодорожном, Советстком и Ленинском, состоялся первый этап смотра коммунальной техники — и она была полностью готова.

Всего в городе на данный момент есть 234 единицы спецтранспорта, предназначенного для уборки города зимой: 93 - комбинированные дорожные машины (для расчистки и посыпки дорог реагентами), 44 самосвала для вывоза снега, восемь «лаповых» снегопогрузчиков, пятнадцать грейдеров (для удаления наледей), а также 57 роторных машин, применяемых для уборки снега с тротуаров.

- По состоянию на 12.00 вторника, 13 ноября, в городе работали порядка 40 единиц комбинированных дорожных машин, пятнадцать мини-погрузчиков и около двадцати единиц прочей техники и механизмов, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в департаменте ЖКХ южной столицы. - Вообще основные работы по уборке снега проводятся в период наименьшей интенсивности движения транспорта: ночное время или в первые часы утра.

В мэрии сообщили, что на улицах города работает порядка 80 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В районах города особое внимание уделяется спускам, подъемам, мостам и путепроводам. В основном — это обработка проезжей части противогололедными материалами, расчистка дорог и тротуаров, и формирование снежного вала.

Вместе с тем, в горадминистрации обратились через «КП» к ростовчанам с призывом, по возможности, не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, поскольку он мешает уборке снега, не парковать личный транспорт под деревьями и линиями электропередач, не выезжать на дороги без зимней резины на колесах.

В ГИБДД сообщили, что их сотрудники обеспечивали «безопасность дорожного движения на территории всей Ростовской области, а на заснеженных участках инспекторы ДПС не допускали появления заторов». Более того - народ в Интернет-пабликах благодарил гаишников, помогавших вытаскивать машины из снежных ловушек, например, на Суворовском.

Однако и в адрес дорожной полиции звучит критика: почему бы, скажем, им не подежурить в самых сложных местах утром и вечером - распределяя потоки транспорта во избежание заторов?

На улицах ужасно скользко - дворники явно добрались не везде.Фото: Виктор ГОВОРОВ

КТО ВЫИГРАЛ?

Победителей здесь тоже, как и обычно, два: во-первых, шиномонтажники, а во-вторых, таксисты.

Народ делился в соцсетях фотографиями очередей, выстроившихся во все без исключения автомастерские, оказывающие услуги по замене летней резины на зимнюю: даже ночью - десятки автомобилей, чьи владельцы наконец смирились с мыслью, что скользить по наледи — удовольствие малоприятное, да еще и опасное.

Подсчитано, что этот даже самые маленькие точки шиномонтажа зарабатывают в первые сутки наступления зимы столько, сколько им в обычное время не заработать и за полгода: от 500 тысяч рублей — и выше (в зависимости от того, сколько умельцев перекидывать-бортировать-балансировать колеса успел нанять хозяин в преддверии сезона).

Что же касается такси, то цены на поездки чудесным образом в понедельник, 12 ноября, вечером взлетели вдвое: попасть, например, на Северный из центра агрегаторы предлагали за 435 рублей, на Западный — за 420. Про Суворовский, Платовский и Левенцовку и говорить не приходится — в космос, пожалуй, дешевле было бы улететь.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда жаловаться, если не чистят снег

Аварийно-диспетчерская «Служба-05» г. Ростова-на-Дону - тел. (863) 244-26-04, 244-25-98, 244-26-91, 244-26-93.

Аварийно-диспетчерские службы районов города:

* Ворошиловский район – 235-11-11;

* Железнодорожный район – 222-45-70;

* Кировский район – 262-05-63;

* Ленинский район – 240-20-07;

* Октябрьский район – 245-03-45;

* Первомайский район – 252-31-32;

* Пролетарский район – 251-66-65;

* Советский район – 222-69-03.