Имплантация и восстановление зубов: преимущества, виды и противопоказания

Имплантация в стоматологии - это способ вживления искусственной основы для несъемных и съемных зубных протезов. Она считается наиболее физиологичным видом протезирования.

- Еще совсем недавно потеря зуба считалась неразрешимой проблемой, для решения которой было необходимо обточить соседствующие с дефектом зубы, чтобы использовать их в качестве опоры для мостовидного протеза. К счастью, технологии сейчас активно развиваются, поэтому обрести утраченные зубы, не подвергая задействованию здоровых зубов в качестве опоры, стало реальностью. При имплантации в костную ткань устанавливается имплант. Он и заменяет потерянный зуб, - говорит руководитель стоматологической клиники «Реноме», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук, доцент Олег Вячеславович Руденский.

Имплантация имеет ряд существенных преимуществ. Оперативное вмешательство ограничено зоной отсутствующего зуба. Устранение дефектов возможно на любой протяженности. При этом предотвращается естественная деградация костной ткани после утраты зуба.

В конструкцию импланта входят два элемента - винт и абатмент (промежуточное звено между имплантом и протезом). Конструкции очень надежны и способны прослужить долгие годы. Полностью восстанавливается жевательная функция. И, конечно, пациентов радуют безупречные эстетические свойства.

Существует два вида имплантации зубов - классический и одномоментный. В первом случае металлический зубной имплантант вживляется спустя 1-2 месяца после удаления зуба. Одномоментная имплантация проводится в более короткие сроки. После удаления зуба все конструкции и временная коронка устанавливаются сразу.

Фото: предоставлено «Реноме». На правах рекламы

Имплантация зубов уже не считается операцией как таковой. На сегодняшний день стало возможным проведение имплантации без возрастных ограничений. Противопоказания, которые не давали возможности провести операцию ранее, теперь перешли в разряд относительных.

Но, к сожалению, перечень противопоказаний для проведения имплантации все-таки существует. В их список входят недостаточность объёма костной ткани, отдельные виды заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкология в период химиотерапевтического лечения, тяжелые патологии иммунной системы, болезни крови.