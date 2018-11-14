Василий Голубев - в эфире радио "КП": о транспортной реформе в Ростове-на-Дону, пробках и переезде облправительства

В среду, 14 ноября, гостем студии на радио «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) стал губернатор Ростовской области Василий Голубев — за час общения в эфире мы успели обсудить массу самых важных тем, касающихся разных сторон жизни региона.

Приводим наиболее интересные моменты нашей беседы...

...О СНЕГОПАДЕ И "ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ"

- Если тема исходит от людей и даже если это зона ответственности муниципалитета, эта тема все равно "губернаторская". Мне пришлось на заседании правительство потребовать от местных властей, от дорожников — принять более эффективные мер, чтобы ситуация нормализовалась.

Сегодня на дорогах региона работает более 300 единиц спецтехники, которые занимаются уборкой дорог — не только на федеральных трассах, но и региональных, муниципальных. Были моменты, связанные не только с ледяным дождем, но и с аварийными ситуациями. Я вот поинтересовался у специалистов, сколько людей, по их оценкам, поменяли резину с летней на зимнюю — оказалось, что треть. Плюс продолжающиеся ремонты на трассах. Ну и, конечно, пробки — 10 баллов накануне, сегодня утром — 7 баллов. Это запредельная ситуация, требующая отдельного внимания и контроля со всех сторон.

...О НОВОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ

- Цель (изменения маршрутной сети) — очевидно, правильная: сделать так, чтобы в Ростове-на-Дону люди — жители и гости города - ездили на новых и качественных автобусах. И если посмотреть на статистику жалоб от пассажиров, то прежде значительное количество из них касались качества подвижного состава — старой техники, которая ездила без стекол, неухоженной, грязной и ржавой. А сейчас — идет некая «притирка» к новой маршрутной сети, этот процесс займет какое-то время. И вот чтобы минимизировать последствия этих преобразований, я с прошлой недели ввел ежесуточный анализ обращений людей из разных точек города.

Это означает, что Минтранс и горадминистрация должны максимально быстро находить новые решения — либо удлинять маршруты, либо корректировать. И конечно, сами транспортные предприятия должны участвовать в этом процессе. Я надеюсь, что в целом ситуация в полном объеме нормализуется в течение текущего месяца — но это не значит, что мы должны оставить процесс без внимания: он должен продолжаться до полного устранения всех проблем и искать новые решения — в виде увеличения количества нового транспорта (раньше средний возраст был 9,7 года, сейчас 3,7). И ростовчане абсолютно верно высказывают свое недовольство, потому что им приходится подолгу мерзнуть под снегом и дождем на остановках, опаздывать на работу и т. д.

Некоторые темы, следует отметить, были весьма резонансные.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

...О ПЕРЕЕЗДЕ ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИЮ СТАРОГО АЭРОПОРТА

- Есть проекты, действительно, которые могут рассматриваться на будущее, потому что для освоения 380 гектаров старого аэропортового комплекса нужны и Генплан, и корректировки нормативных актов, и решение земельных вопросов. А что касается создания некоего правительственного квартала, то — смысл, наверное, есть. Знаете, сегодня более сотни зданий имеют отношение к органам исполнительной власти Ростовской области. И если мы перенаправим весь этот громадный поток транспорта в одно место, это может сыграть определенную роль. Это тоже тысяча автомобилей, которые надо постараться убирать из центра.

...О ЗАСТРОЙКЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

- Левобережье — это новый, современный центр Ростова-на-Дону, который должен быть комфортным и удобным - и притягивать людей не только на футбольные матчи или на Гребной канал. Нужно научиться правильно задействовать те площади, которые появились в зоне «Ростов-Арены» - все должно быть очень выверено. Я всегда задаю себе вопрос, когда вижу, какое большое количество автомобилей после матча стремятся выехать после матчей: а надо ли торопиться, спрашиваю я себя, надо ли форсировать ситуацию без очень хорошо продуманной логистики и транспортных условий.

Идей-то по освоению территорий немало - хотя бизнес всегда просчитывает свой экономический эффект, это правило, но - он всегда придет, если там будут люди. Мы уже приняли решения по созданию новых спорткомплексов, центров активности и развлечений, развития Левобережного парка. Но без экспертов и мнения самого населения никаких резких шагов делать нельзя.

Донской губернатор Василий Голубев подводит предварительные итоги 2018 года. Часть 1. 00:00 00:00

...ОБ ЭКСПОРТНОМ "ОКНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"

- Ростовская область — один из лидеров в РФ по темпам роста экспорта, мы активно взаимодействуем с Российским экспортным центром — сегодня наш регион продает продукцию, которая производится у нас, более чем в 140 стран мира. Но окно возможностей, по моему убеждению, еще, конечно, есть. И поездки, которые состоялись, они показали, что у нас эти возможности существуют.

В Узбекистане, например, были подписаны несколько соглашений — в том числе, там будут собираться машинокомплекты нашего производства, и взаимодействие предприятий АПК и переработки. Что касается Франции, это, с одной стороны, двенадцать новых договоров, связанных с продвижением нашей продукции, и межвузовские соглашения по организации образовательных программ, это и побратимские отношения донских городов и французских, это и взаимодействие банковских структур, и обширная наша культурная программа - казачество, прежде всего.

...О КОМСОМОЛЕ И СТУДОТРЯДАХ

- Я принял участие в некоторых мероприятиях, связанных со 100-летием комсомола, и могу сказать, что те годы и тот заряд энергии, который был заложен в тот период, продолжает работать и сегодня — ведь немалая часть населения прошли через это. А нынешние ребята — это не только продолжатели хороших традиций, но они, пожалуй, еще более креативные, целеустремленные, активные - они живут в век новых технологий, это время быстрого принятия решений.

Мы первыми в РФ, я напомню, приняли региональный закон о студотрядах, и сейчас продолжаем вести эту тему: сегодня работодатели готовы принимать их на работу. И наши студенты и бойцы стройотрядов уже принимают серьезное участие в жизни региона, их активность не снижается, а наоборот - растет. Надеюсь, что они смогут принять посильное участие в крупных проектах — таких, как строительство Багаевского гидроузла и Аксайского обхода: подготовка к ним, кстати, реально идет.

По Аксайскому обходу — 4,9 млрд рублей выделено на подготовительные работы, они должны быть завершены к маю 2019 года. А по Багаевскому гидроузлу — там идет завершение проекта, много экспертных площадок, продолжается широкое общественное обсуждение — такие грандиозные проекты, я считаю, не могут проходить без такой мощной народной экспертизы. Тем более, что Дон — это наш кормилец, река влияет на массу вопросов - 2,5 млн человек имею отношения к этой реке.

В руках у Василия Голубева - книга из коллекции "Комсомольской правды": очерки собкоров о ярких событиях в истории нашей страны.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

...О ЧМ-2018 И ТУРИЗМЕ

- Прошедший ЧМ — это яркое событие, которое каждый запомнит навсегда. Но все, что было сделано при этом у нас, уже работает и на Ростов-на-Дону, и на всю область. И уже после чемпионата я получил много откликов о том, что наш регион теперь на карте мира звучит по-иному: все-таки 200 тысяч туристов здесь побывали и увидели все лучшее, что здесь есть, своими глазами. И да — многое было создано: и дороги, и новая гостиничная инфраструктура, и это открывает большие возможности.

Однако же предстоит еще серьезная работа в продолжение — и над сервисом, и над тем, как человек чувствует себя здесь, как легко ему удается здесь ориентироваться. Но должен быть набор инфраструктур. Мы показали наше традиционное донское гостеприимство.

Нужно брать туристический бренд как очевидный резерв в развитии экономики. Поэтому мы продолжим создавать новое качество в наших истинно казачьих местах — в Старочеркасской, Азове, в Шолоховском районе, Таганроге. И Ростов-на-Дону должен меняться - речь идет, в том числе, и об атмосфере.

...О КОМФОРТЕ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

- На реализацию программы «Комфортная городская среда» в следующем году мы выделим почти 2 млрд рублей. Вспомните только: год назад, когда все только начиналось, многие смотрели на это дело с непониманием. Да — не все проекты получились, и сегодня бывают сбои. Но сейчас уже решена одна очень принципиальная проблема: у нас очередь из муниципалитетов, готовых представить интересные и креативные проекты. А в чем креативность? В том, что такие зоны отдыха должны манить к себе. Взять в качестве примера тот же Левобережный парк: он уже привлек внимание тысяч людей.

Почему? Да потому что там они почувствовали комфорт — большая стоянка, игровые, детские и спортивные площадки, новая набережная и т. д. И сейчас из более чем семидесяти проектов из всех муниципальных образований, по итогам конкурса, право на реализацию получили 36 самых лучших. А остальным, кто не выиграл конкурс, надо учиться.

Потому что просто так — взять да заасфальтировать площадь плиткой, уже не получится! Нельзя, допустим, поставить кучу лавочек - и не позаботиться о тени над ними, потому что там невозможно будет отдыхать летом! У нас уже не проходят проекты по типу «тяп-ляп и забыли». Сегодня проходит только то, что будет востребовано людьми. Плюс надо думать, что будет с проектом дальше, после реализации, как тот же парк будет жить дальше, кто его будет содержать?

Донской губернатор Василий Голубев подводит предварительные итоги 2018 года. Часть 2. 00:00 00:00

...О ТОМ, ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕЛАТЬ

- Нам нужно всегда говорить, что не так: я и так знаю, что у нас хорошо. А анализировать надо ситуацию с позиции критики и реальной оценки. И меня чаще интересуют наиболее насущные проблемы и, главное, варианты их решения.

И завершая этот год, говоря о то, что не получилось, выделю прежде всего проблему демографии — с 1 января демография в Ростовской области снизилась на 5,5 процента (по конец октября). И эта тема требует постоянного внимания.

Второе: не могу быть также удовлетворен тем, что некоторые крупные предприятия оказались в сложной экономической ситуации — это и «Евродон», и «Белая птица». Кажется, выход найден, движение в сторону стабилизации ситуации идет, но — мы не вернулись к той ситуации, которая была, когда предприятия работали стабильно.

Третье - я не удовлетворен качеством и состоянием дорог, и мы в настоящее время меняем систему контроля над реализацией таких проектов.

Четвертое — мне бы хотелось, чтобы в 2019-м было более заметное движение по обновлению транспорта: и не только пассажирского, но и спецтехники.

Пятое — я не удовлетворен, что есть долги в бюджет Ростовской области по различным налогам и сборам, ведь это резервы, которые мы не используем: то есть и Минэкономики, и Минфин должны значительно предметнее работать. Да, бюджет с 2010 года удвоился — мы перешагнули 200 млрд, ВРП вырос вдвое (перейдем планку в 1,4 трлн рублей), мы выходим на профицитный бюджет. Но говоря о будущем, мы должны всегда иметь бюджет развития — иначе мы просто «проедаем» деньги.

И я надеюсь, что две наших очень важные программы — Стратегия развития Ростовской области до 2030 года и выписавшиеся туда 12 стратегических национальных проектов — это то, что придаст новую динамику развития общества по всем направлениям. Что касается Стратегии-2030, то - до конца года нам предстоит завершить работу над ее подготовкой. Отмечу только, что над этим документом трудится беспрецедентно широкое число экспертов, потому что задача получить живой документ, который бы по-настоящему работал.