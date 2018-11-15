В Ростове-на-Дону самый законспирированный отдел главка МВД рассекретил себя на корпоративе в День полиции

Громким скандалом обернулось празднование Дня работника органов внутренних дел (который по привычке называют Днем милиции) для самого, пожалуй, глубоко законспирированной службы в системе правоохранительных органах России — отдела наружного наблюдения оперативно-поискового бюро ГУ МВД по Ростовской области.

Дело происходило в одном из лучших ресторанов Ростова-на-Дону в субботу, 10 ноября. Уважаемые люди, все сплошь офицеры полиции (разумеется, одетые «по гражданке» - без золота погон и наград), культурно отмечали профессиональный праздник — застолье, напитки, песни, поздравления... Все, вроде бы, как обычно. Если б только не один нюанс: опытные сотрудники, многие из которых участвовали в самых ответственных операциях, допустили прокол — взяли да и заказали у приглашенные ведущих-шансонье поздравление самим себе... с указанием названия отдела!

А потом видеозапись с объявлением каким-то «чудесным» образом оказалась в Интернете. И понеслось!

- В Ростов срочно выехала с проверкой спецгруппа из центрального аппарата МВД России, а на планерке в четверг, когда в соцсетях обнаружился этот ролик, начальник главка — генерал-майор устроил разнос всем, кто там присутствовал, по полной программе, говоря, что полиция разучилась работать, если уж «наружка» допускает такие невероятные проколы, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.

Отдел, о котором идет речь, это, на самом деле, очень закрытое подразделение, которые является преемником советской «семерки», т. е. 7-го управления МВД СССР, занимавшегося ведением наружного наблюдения — причем, не только для милиции, но и для спецслужб (по необходимости, когда проводилась масштабная операция).

На работу туда берут исключительно после жесткого отбора — причем, кандидаты еще на стадии собеседования подписывают бумаги «о неразглашении». Потом им просто категорически запрещается носить форму, появляться (на минуточку!) на официальных ведомственных мероприятиях — зачастую, они даже между собой не общаются прилюдно, имея, формально, «корочки» на совсем другие должности.

- Потому что их задача — скрытое, как следует из названия, наблюдение: никто не должен знать их лиц, - объясняет бывший сотрудник угрозыска Сергей П., который провел вместе с коллегами из наружки не одну операцию по выявлению и задержанию преступников. - Они, «топтуны», как называли мы их всегда в своем кругу, должны быть незаметными — уметь незаметно подобраться к «объекту» настолько близко, чтобы можно было все не только увидеть, но и услышать. Потому что перед ними ставится задача собрать максимально возможную информацию о планах, передвижениях и связях преступника (или подозреваемого).

Под конец записи в кадре появляется некий человек, после чего съемка обрывается.

Все, по его словам, в этой службе сверхсекртно, поэтому даже «особисты» (сотрудники Управления собственной безопасности) не имели - по крайней мере, раньше - права к ним соваться без разрешения на уровне руководителя главка.

- Вообще не понимаю, как эти ребята могли так проколоться с этой пьянкой! - удивляется собеседник «КП». - Все мы люди — и выпивали, и отмечали праздники. Но — знали всегда, что это надо делать по-тихому, в кабинете, а не в кабаках, на виду у всех. А если те, кто вел корпоратив, или персонал ресторана сделали еще записи? И сольют их теперь «заинтересованным лицам»? Думаю, есть люди, готовые много отдать за такую информацию. И еще один момент, на который пока не обратили внимание ваши коллеги-журналисты: кто слил это все, а? То, что в СМИ попало, это уже последствия, ведь ролик-то, насколько я понимаю, пошел гулять по Сети еще раньше. Значит — наружка не только спалилась сама, но еще и проморгала, как кто-то «левый» (надеюсь, что это был не свой идиот!) вел запись их гулянки.

Увольнять, впрочем, сотрудников проштрафившегося отдела, по информации «Комсомолки», не собираются. Но оргвыводы точно сделают. А источник утечки уже вовсю ищут.

В самом главке МВД историю с появлением видеозаписи не комментируют — во всяком случае, пока.