В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против главы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

Седьмое следственное управление СКР, дислоцированное в Ростове-на-Дону, возбудило уголовное дело в отношении руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Тимофея Пана и главного государственного инспектора Ростовского отдела Александра Литвинова.

Чиновники, в обязанность которых входит контроль и надзор в сфере промышленной безопасности, подозреваются в оказании покровительства представителям угольного бизнеса в Ростовской области.

- Расследуется дело по статье «Халатность» (с причинением особо крупного ущерба), - уточнили в Следственном комитете РФ. - Речь идет о не привлечении к административной ответственности руководства ООО «Сулинуголь», осуществляющего незаконную деятельность по обогащению полезных ископаемых.

Значимость дела в Следкоме подчеркивают тем, что оперативным сопровождением следствия занимается ФСБ.

Судя по отчетности угледобывающей компании, ее выручка за три года (данные до 2017-го), выросла с 11 до 97 млн рублей — причем, если в 2014-м «Сулинуголь» показывал убыток в 42 млн рублей, то в 2016-м получилась прибыль в 72 млн, а в прошлом году — 40 млн рублей.

- Это (уголовное дело в отношении Пана. - прим. ред.) - продолжение совместной деятельности правоохранительных органов региона, по результатам которой уже возбуждены и расследуются уголовные дела, - подчеркнули в Следственном комитете России. - В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Известно, что состоялись обыски в офисах Тимофея Пана и его ведомства в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. По информации источников «КП», что касается уже «возбужденных дел», то речь идет как раз о взаимосвязи собственников угольного предприятия и теперь уже бывшего высокопоставленного сотрудника полицейского главка, подозреваемого в коррупции.

Тимофей Пан много лет проработал в системе МВД. Фото: ГУ МВД по ЮФО.

Следует отметить, что Тимофей Пан - выходец из органов МВД. Уроженец Узбекистана, он имеет два высших образования (Новосибирский инженерно-строительный институт и Академия управления МВД России), проработал в правоохранительных органах порядка тридцати лет — был, в частности, замначальника ГУВД на Алтае и заместителем руководителя (ныне упраздненного) главка МВД по ЮФО. Награжден орденом Мужества, орденом «За личное мужество», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», является Заслуженным юристом РФ.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Пан возглавил в августе прошлого года, а до того несколько месяцев исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Комментируя ранее в СМИ информацию о своей взаимосвязи с обвиненными в коррупции полицейскими и участии в деятельности угольного предприятия, он заявил, что с первыми у него никогда не было внеслужебных отношений, а что касается шахты «Сулинуголь», то он не имеет никакой информации «о связанных с ней финансовых операциях».