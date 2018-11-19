Жена киллера, получившего 13 лет тюрьмы за заказное убийство: «Мой супруг - инженер прачечной, а не преступник»

В Ростове-на-Дону вынесли приговор 33-летнему Юрию Трушковскому. Согласно официальной версии, он взялся за исполнение убийства человека. Нашел оружие, вычислил распорядок дня жертвы и даже стрелял, но жертва выжила. В уголовном деле было много спорных моментов: не нашли оружия, в бегах то ли подельник, то ли заказчик. И все-таки присяжные посчитали, что он виновен. Вердикт - 13 лет колонии.

- Подсудимый вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор для совершения убийства по найму, - сообщили официальную версию в прокуратуре. - Реализуя разработанный план, Трушковский незаконно приобрел огнестрельное оружие, а ранним утром 14 августа 2017 года во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Волкова, 3/1 в Ростове-на-Дону, дождался потерпевшего и произвел выстрел. В результате ранения в голову мужчина потерял сознание, а киллер, решив, что потерпевший умер, скрылся.

КИЛЛЕР-НЕУДАЧНИК ИЛИ ОБЫЧНЫЙ РАБОТЯГА?

- Мой супруг не виновен, - с уверенностью говорит Елена Трушковская, жена подсудимого. - В этом уголовном деле очень много вопросов, не все доказано, но нас слышать не хотят, так как киллера уже «назначили»!

В этой истории очень много деталей. Начнем по порядку. Юрий Трушковский родом из Ростова, но последние семь лет живет в Сочи. Работает инженером по обслуживанию оборудования прачечных гостиниц и отелей. Его супруга Елена - фотограф. Они воспитывают сына.

- В октябре 2017 года в нашу сочинскую квартиру постучались рано утром, около шести, - рассказывает Елена. - Люди представились сотрудниками следствия из Ростовской области, сообщили, что муж подозревается в покушении на убийство. Потерпевший выжил и готов провести опознание. Вскоре Юра позвонил и сообщил, что в нем опознали киллера.

По словам Елены, в момент убийства муж находился с ней в квартире. Фото: личный архив семьи

Несколько дней понадобилось девушке, чтобы разобраться в ситуации.

- У моего мужа в Ростове есть друзья детства, в том числе Роман, которого все называли Чача, он работал в морге, а потерпевший якобы связан с похоронным бизнесом. Как я поняла, предлагал услуги людям, у которых умерли родственники, - говорит Елена.

Покушение произошло за два месяца до ареста Юры. Рано утром потерпевший вышел из дома, отъехал на пару метров, остановился и открыл багажник, в это время к нему подошел мужчина в красно-кирпичной олимпийке, темных брюках, на голове - капюшон, на лице - очки с фиолетовым отливом. Он что-то спросил, а когда водитель, отмахиваясь от приставучего прохожего, отвернулся, то в него выстрелили. Киллер ретировался, а очевидцы вызвали скорую. Несчастному повезло - он выжил. Позже он рассказал следователям, что видел рядом с домом своего знакомого - Чачу.

Роман Романов ударился в бега. Отрабатывая круг его знакомых и разговоры по телефону, правоохранители вышли на друга его детства - Трушковского. Мало того, билинг показал, что он (точнее его телефон) в момент убийства находился рядом с местом преступления. Версия такая: Чача что-то не поделил с потерпевшим и нанял для убийства друга детства.

«Я БЫЛА РЯДОМ С НИМ»

Девушка факт нахождения рядом с местом преступления не отрицает. Они с мужем действительно в день покушения на убийство находились в Ростове. По словам девушки, им надо было решить проблему с коммунальными долгами за квартиру родственника, они оплатили все, но остались, чтобы ее приватизировать. Жили у бабушки Елены на Космонавтов (дом, где они жили, находится в соседнем квартале от улицы Волкова, где все случилось).

- Утром, когда было совершено покушение на убийство, в квартире, кроме меня и мужа, находилась моя бабушка, - продолжает Елена. - Я помню точное время, так как сама ставила будильник, потом его выключала. Но, согласно версии следствия, муж мог незаметно выскочить, добежать до места преступления, а потом вернуться. Даже проводили следственный эксперимент!

Вот только в первых показаниях описание преступника была такое: «нос с горбинкой, короткие волосы, не очень высокого роста», а мой муж высокий, нос курносый, и огромная родинка на лице.

Когда началось следствие, якобы «заказчик» убийства ударился в бега, есть данные, что он находится в Израиле. Во время следствия Трушковский свою вину не признал, выбрал суд присяжных.

- Орудие не установлено, мотив фактически тоже. Финансовых проблем у нас нет. Муж зарабатывал порядка 100 тысяч рублей, я тоже не сижу без дела. Перед началом процесса прокурор предлагал отправить дело на дополнительное расследование, но судья отказал, - констатирует супруга подсудимого - Но лично я буду биться до конца. Специально прошла независимую экспертизу на детекторе лжи, но эти данные не были учтены. С приговором не согласны, уже опротестовали.

ЗВОНОК В СЛЕДСТВИЕ

Сообщник в Израиле, скоро будет экстрадирован

- Мы считаем, что вина Трушковского доказана, такое решение принял суд присяжных , - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Приговор строился на доказательствах, которые оценил суд, причем с формулировкой о том, что подсудимый «недостоин снисхождения». Во-первых, потерпевший прямо указал на Трушковского, опознав в нем человека, который стрелял. Был проведен следственный эксперимент, установлено, что подсудимый мог пешком добраться от дома, где он проживал, до места преступления за семь минут. На машине - за три. По времени он мог это сделать. Хочу сказать, что супруге было предложено пройти психофизиологическое исследование (детектор лжи), но в последний момент она отказалась (девушка утверждает, что прошла независимый полиграф). Доказано в ходе следствия документально, что Трушковский имел серьезные финансовые проблемы. Также суду были представлены переговоры между ним и сообщника (речь идет о Романе Романове). Последнего также опознал свидетель, мало того, он задержан в Израиле, решается вопрос об ему экстрадиции в Россию в соответствии с нормами международного права.