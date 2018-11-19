В Ростове-на-Дону 71-летняя пенсионерка зарубила топором мужа, невестку и маленького внука

Жители многоквартирного дома в Западном жилом микрорайоне до сих пор не могут прийти в себя от ужаса от тройного убийства. В ночь с 17 на 18 ноября их разбудили жуткие крики. Кто-то стал звонить в полицию, кто-то в службу спасения. Никто не мог понять причину. Ее назвали полицейские и следователи, когда вскрыли входную дверь квартиры, на которую указали жители.

- Обнаружены тела 80 летнего мужчины, 36-летней женщины и 8-летнего мальчика, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - За совершение преступления задержана 71-летняя жительница.

По словам соседей, единственная выжившая в кровавой драме женщина была неадекватна. У нее зияла рана в плече, а из перерезанных вен струилась кровь. Пенсионерку доставили в БСМП-2 и взяли под стражу. Она главный подозреваемый.

Как рассказали соседи корреспонденту "КП-Ростов", когда работники "скорой" увозили женщину, она все время твердила:

- Я убила, я, боялась, что невестка выгонить меня из квартиры и отправит в дом престарелых, - монотонно повторяла пенсионерка.

Официально причина расправы неизвестна, в региональном следкоме говорят, что мотивом преступления стали "длительные неприязненные отношения на бытовой почве". Знакомые предполагают, что все дело в злополучном квартирном вопросе.

- Анечку сегодня похоронили, какая хорошая девушка была, до сих пор в голове не укладывается, - рассказала "КП" на условиях анонимности знакомая убитой. - Жили они одной семьей - Аня, ее маленький сын Максим и свёкры - Николай и Людмила. Муж Ани влюбился в другую девушку и ушел жить к ней.

По словам соседей, квартира была оформлена на двух супругов напополам, потому уходить из собственного дома девушка отказалась. Отношения между бывшиими свёкрами и невесткой были, мягко говоря, напряженными. Те пытались выставить Аню с ребенком из квартиры через суд, но служители фемиды встали на сторону женщины с ребенком: доля квартиры принадлежит ей, потому имеет полное право остаться жить. Людмила Николаевна же панически боялась, что невестка сдаст ее в дом престарелых.

Что произошло в ту страшную ночь, пока остается неизвестным, но уголовное дело уже возбуждено.

"АНЯ БЫЛА КРАСАВИЦЕЙ И ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ЦЕЛОВЕКОМ"

Анна шила наряды для косплея

Все друзья Ани в шоке. Наперебой твердят, что она была светлым и очень позитивным человеком. Вот что она написала сама о себе в соцсетях, на страничке-магизине своих товаров:

"Меня зовут Анна Кандрина, мне 35 лет, родилась и живу в Ростове-на-Дону. Училась на модельера-конструктора. Люблю аниме, занимаюсь косплеем*, обожаю танцы, так как занималась ими долгое время.

Многопрофильным шитьем занимаюсь с 2003 года, как для себя, так и на заказ, начиная от одежды и мягких игрушек и заканчивая домашним текстилем и реконструированием одежды".

*Коспле й (м., скл., яп. косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра») — популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги.

Редакция газеты "КП-Ростов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Анны, Максима и Николая.