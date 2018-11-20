Неделя здоровья: бесплатное обследование на современном оборудовании

Специалисты сети медицинских центров «Эталон» оказывают основной спектр медицинских услуг в области диагностики и консультирования. В центре функционируют кабинеты МРТ, УЗИ, массажа и мануальной терапии, в процедурном кабинете осуществляется забор практически на все виды анализов, включая редкие и генетические. Медицинские и диагностические услуги оказываются при помощи оборудования экспертного класса, а лабораторные исследования подтверждены международными стандартами качества и сертификацией ISO.

Специалисты медицинского центра «Эталон» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018» и предоставили ростовчанам медицинские услуги в области диагностики щитовидной железы.

Фото: «Эталон»

«Комсомолка» побеседовала с теми пациентами, у кого была возможность получить медицинские услуги по обследованию организма в клинике бесплатно. Вот что они рассказали.

Лариса К.:

В «Эталоне» все оказалось на высшем уровне – приятные и вежливые администраторы, очень внимательный доктор. Обследование и отношение – все понравилось. А, главное, довольна результатом и точным диагнозом.

Также в рамках «Недели здоровья» медицинский центр «Эталон-МРТ» предоставил возможность провести обследование головного мозга на томографе. Вот что ростовчане рассказали о клинике:

Юлия О.:

Впервые попала на МРТ, было немного страшно, но в результате все прошло хорошо. Исследование прошло быстро, тонометр полуоткрытый и не было клаустрофобии. Врач-рентгенолог на месте подробно проконсультировала по результатам и дала рекомендации. В течение 15 минут мне выдали заключение и снимки. В клинике мне все понравилось.

Виктория Е.:

Все очень слажено, культурно, чётко. Процедуру я прошла в свое время. Мне понравилось проведенное обследование и отношение медиков. На ресепшене просто прекрасно относятся к посетителям. Посещение данного медицинского центра оставило приятное впечатление.

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим организмом и за проектами на сайте KP.RU!