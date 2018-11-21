2018-11-21T09:17:44+03:00
Общество

Прокуратура призвала мэрию Ростова-на-Дону к ответу из-за транспортной реформы

Надзорное ведомство внесло представление сити-менеджеру южной столицы
Александр СТЕПАНОВ
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Люди по-прежнему вынуждены подолгу ждать своих автобусов на остановках.Люди по-прежнему вынуждены подолгу ждать своих автобусов на остановках.Фото: Ольга ЧЕПУРНАЯ
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Прокуратура Ростова-на-Дону внесла представление сити-менеджеру южной столицы Виталию Кушнареву об устранении нарушений федерального законодательства, которые были допущены в ходе транспортной реформы.

В надзорном ведомстве сообщили «КП» - Ростов-на-Дону», что обратили внимание на многочисленные жалобы горожан, вызванные серьезными перебоями в работе общественного транспорта. Основная претензия заключается в том, что, по мнению прокуратуры, мэрия не предприняла должных мер «к обеспечения доступности транспортных услуг для населения».

- Кроме того, в УФАС по Ростовской области направлена информация для проверки на наличие в действиях перевозчиков признаков недобросовестной конкуренции, а также принятия решения о нарушении антимонопольного законодательства профильным департаментом, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Нашлись, к слову, нарушения законодательства в работе нового участника рынка — ижевской компании, которая вытеснила по итогам конкурса одну из старейших и крупнейших из числа местных: прокурорские проверяющие выявили «несоблюдения режима труда и отдыха водителей». Более того - возбуждено дело об административном правонарушении.

Впрочем, проблемы с соблюдением закона есть у всех компаний, участвующих в городских пассажирских перевозках, и прежде всего, они связаны с недостаточным количеством транспорта, выпускаемого на линии.

В частности, по данным автоматизированного Центра интеллектуальной транспортной системы, на маршруты № 26 (Ц. Рынок - Левенцовка), № 29 (Сельмаш - Институт Сервиса), № 56 (ЖК «Европейский» - В. Темерник), № 93 (ГПЗ-10 – завод «Алмаз») выпущено менее половины подвижного состава.

Плюс департамент транспорта при подготовке документации на конкурс по отбору перевозчиков по маршруту № 22 (В.Темерник – Ц.Рынок), как указывается, безосновательно сократил количество автобусов на линии с восемнадцати до одиннадцати, при этом «уменьшив их класс», другими словами - ограничил возможность участия в открытом конкурсе те компании, в парке которых имеются автобусы большого вместимости. В итоге — пострадали люди.

Реакция администрации города на заявление прокуратуры пока неизвестна. Ждем официальных комментариев от профильного департамента.

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