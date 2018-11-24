2018-11-24T10:37:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону актриса Чулпан Хаматова навестила отца скандально известного режиссера Кирилла Серебренникова

Лауреат премий «Золотая маска», «Тэфи» и «Кинотавр» приехала в донскую столицу, чтобы провести творческий вечер
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Чулпан навестила в Ростове отца своего друга. Фото: chulpanofficial/InstagramЧулпан навестила в Ростове отца своего друга. Фото: chulpanofficial/Instagram
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В Ростове-на-Дону актриса Чулпан Хаматова, будучи на гастролях с моноспектаклем, побывала в гостях у 85-летнего отца режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом она сама сообщила на странице в Инстаграм, выложив совместный снимок.

- На этой фотографии - очень мужественный человек, - написала Чулпан. - Его зовут Семён Михайлович Серебренников. Он - папа моего друга, выдающегося российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Кирилла арестовали полтора года назад. Его отец уверен: невиновность Кирилла будет доказана и он приедет домой, в Ростов. Как всегда приезжал.

Лауреат премий «Золотая маска», «Тэфи» и «Кинотавр» добавила, что верит в справедливость, «хоть это и не всегда просто», а отец у Кирилла Серебренникова «потрясающий». Она также упомянула в посте самого режиссера, добавив, что «мы тут все тобою гордимся».

Ранее актриса неоднократно говорила о поддержке Кирилла Серебренникова, называя его «уникальным художником».

- Я, как и тысячи других людей по всему миру, нуждаюсь в фильмах и спектаклях Кирилла, - написала она год назад на своей странице. - И я надеюсь, что тот морок, который сейчас происходит вокруг него, пройдет как можно быстрее, и всё встанет на свои места. Мы все видим, насколько несправедлива, слепа и беспощадна может быть система. У меня нет никаких предположений, кому и зачем нужна эта чудовищная глупость. Мои рассуждения, оценки и размышления не решат проблему. Мы с моими коллегами и друзьями стараемся помочь Кириллу делом.

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На этой фотографии очень мужественный человек. Его зовут Семён Михайлович Серебренников.
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Напомним, в феврале после продолжительной болезни умерла мама режиссера. Суд (Кирилла обвиняют в хищении крупной суммы денег) разрешил ему приехать на несколько дней в Ростов-на-Дону, чтобы попрощаться с "главной женщиной своей жизни". Отец режиссера известный в городе хирург, он долгое время являлся доцентом кафедры медицинского института.

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Кирилл Серебренников: творческая биография

Кирилл Серебренников родился в Ростове-на-Дону, там же окончил с золотой медалью среднюю школу, после чего с красным дипломом физический факультет Ростовского государственного университета. Творческая биография Кирилла Серебренникова началась еще в студенческие годы: он занимался режиссурой сначала в любительской студии «69», с 1990 года — на профессиональной сцене. Поставил спектакли во всех театрах Ростова-на-Дону, активно работал на местном телевидении, с 1998 года снимал фильмы и сериалы. В 2000 году был приглашён знаменитой актрисой Аллой Демидовой в Москву для постановки и съёмки на канале «Культура» композиции по рассказам Ивана Бунина « Тёмные аллеи ». С тех пор ставит спектакли в самых престижных театрах Москвы - от «Современника» и МХТ до «Геликон-оперы» и Большого театра. Прославился своим первым же спектаклем в Москве - поставленным им в 2001 году в Центре драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина «Пластилином» по пьесе Василия Сигарева. (подробности)

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