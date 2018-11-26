2018-11-26T15:20:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Чкаловском качели, горку и лавочки на детской площадке покрасили вместе со снегом

Районная администрация выясняет: чьих рук дело подобный шедевр, а Интернет-пользователи уже назвали случившееся «безумием»
Ольга ГОПАЛО
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Интернет-пользователи уже оценили старания художников. Фото: предоставлено читателем.Интернет-пользователи уже оценили старания художников. Фото: предоставлено читателем.
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В Интернете появились фотографии, увидев которые, даже не знаешь как реагировать. По словам автора снимков, они были сделаны накануне, 25 ноября, в микрорайоне, который в Ростове-на-Дону называют Чкаловским. На окраине города - в одном из спальных районов, не стали мудрствовать лукаво, а прямо поверх снега покрасили детские качели-карусели, горки, песочницу и лавочки в красный и синий цвета. Фотографии сделаны на улице Вятской, 43.

Народ в социальных сетях уже активно обсуждает увиденное: «Какой ужас!!! Какое неприкрытое хамство!», «Деньги выкинули! Не свои же!», «Как же похорошело в Ростове», «И как это понимать?» и «Безумие». Это лишь малая часть мнений Интернет-пользователей.

Районная администрация выясняет: чьих рук дела подобны шедевр. Фото: предоставлено читателем.

Районная администрация выясняет: чьих рук дела подобны шедевр. Фото: предоставлено читателем.

Горожане уверены, что креативный hand made дело рук местных коммунальщиков, однако есть мнение, что такой шедевр могли сотворить и сами жители, которые захотели сделать картину во дворе веселее.

- Такую красоту не заметить было невозможно, - рассказал один из продавцов магазина, расположенного в этом доме. Мужчина утром пришел на работу и обомлел. - Мы сначала не поняли - чего снег-то бордовый? Думали, случилось чего. А подошли поближе и дар речи потеряли. Конечно, это лучше чем было, но вопрос в том - надолго ли всей этой красоты хватит?

Некоторые ростовчане уже назвали случившееся «безумием». Фото: предоставлено читателем.

Некоторые ростовчане уже назвали случившееся «безумием». Фото: предоставлено читателем.

За официальным комментарием газета «КП-Ростов» обратилась в Администрацию Первомайского района Ростова-на-Дону. Ответ там пообещали дать чуть позже, как только разберутся в ситуации.

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