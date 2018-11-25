Жуткое ДТП в Ростове-на-Дону, после которого иномарка снесла пешеходов на зебре, попало на видео

Авария произошла в воскресенье, 25 ноября, в мкр. Чкаловском южной столицы: после столкновения двух иномарок на пересечении ул. Белорусской и пер. Днепровского одна из машин на огромной скорости снесла двух пешеходов на зебре.

- ДТП произошло в 10.30, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Столкнулись Hyundai Solaris под управлением 42-летнего мужчины и Suzuki, за рулем которого находилась 39-летняя женщина. После удара «Солярис» перевернулся и сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по зебре. Один из пострадавших, мужчина, госпитализирован с травмами, а его спутница от госпитализации отказалась. По факту ДТП проводится проверка.

Судя по кадрам видеозаписи, сделанной с камеры наблюдения, белый «Солярис» ехал по Белорусской, у которой на этом перекрестке статус «главной дороги», и «Сузуки», двигавшийся по Днепровскому, где, кстати, установлен знак «Стоп!», должен был его пропустить.

Однако видно, что та иномарка, которой управляла женщина, даже не притормозила перед перекрестком — и машины врезались друг в друга на полном ходу, отчего Hyundai закрутило так, что он перевернулся на крышу, сбив людей на зебре.

Примечательно, что оба водителя практически не пострадали, хотя обе иномарки превратились в груды металла и пластика.

К слову, как пишут в пабликах местные, они уже не раз обращались в администрацию Первомайского района с просьбой установить на этом перекрестке светофор, потому что автомобили, по их утверждению, там бьются постоянно — многие водители попросту или не замечают, или игнорируют знак «Стоп!» на Днепровском, но чиновники неизменно отвечали на это отказом.

- Каждый месяц там случается по несколько аварий, - говорят жильцы окрестных домов.