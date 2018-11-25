Обзор матча «Зенит» - «Ростов» 25 ноября 2018: счет, голы, статистика

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» взял у «Ростова» реванш за поражение в начале ноября в 1/8 Кубка России, когда питерский клуб проиграл со счетом 3:1 на «Ростов-Арене» и покинул турнир.

«Зенит» с первых минут стал играть первым номером, раз за разом накатывая атаками на ворота Сергея Песьякова, и на 12-й минуте эти усилия принесли свои плоды: Дриусси пробил в касание, когда мяч попал к нему после вбрасывания аута — и Песьяков, который за несколько минут до этого отразил удар головой от Эрнани, в этот раз просто проводил его взглядом.

Этот гол словно оживил ростовчан — команда Валерия Карпина, взбодрившись начала показывать атакующий футбол, не отсиживаясь на своей половине поля в ожидании удобных контратак.

Несколько раз мощно был по воротам Лунева Аяз Гулиев, но — все время неточно: то выше цели, то рядом со штангой.

Во втором тайме «Ростов» продолжал давить, однако результата добиться так и не удалось. А вот «Зенит», напрягая ростовчан усилиями то Артема Дзюбы, то Дриусси, добился своего: на 63-й минуте Ерохин оказался точен — и удвоил счет на табло.

Подопечные Валерия Карпина начали нервничать все сильнее — и на 81-й «добились» своего: Аяз Гулиев, уже получивший ранее желтую карточку и пропускавший автоматом из-за перебора «горчичников» следующую игру с ЦСКА, «вкатился» шипами в Мевлю на глазах у судьи Вилков, который немедленно отправил его с поля в раздевалку, показав вторую желтую.

Потом еще грубо сыграл капитан команды Александр Гацкан — и тоже получил предупреждение (к счастью, только одно). Итог — 2:0 в пользу «Зенита.

15-й тур РПЛ

«Зенит» — «Ростов» — 2:0 (1:0)

Голы: Дриусси, 12, Ерохин, 63

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев, 87), Кузяев, Мак, Эрнани (Терентеьв, 78), Паредес (Краневиттер, 89), Дзюба, Дриусси

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Чернов, Набиуллин, Скроботов, Маркизио, Заболотный

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 86)

Запасные: Абаев, Логашов, Майер, Салетрос, Хаджикадунич

Предупреждения: Гулиев, 35, Сигурдссон, 79, Гацкан, 88

Удаление: Гулиев, 81 (2 ж.к.)

Главный судья: Михаил Вилков

25 ноября. Стадион «Санкт Петербург». 46228 зрителей.