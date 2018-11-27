Заболевания зубов: основные причины, профилактика, новые технологии лечения

Существует множество факторов, которые влияют на состояние полости рта. Это и качество питьевой воды, и особенности питания, и экология городской среды, а также наследственность и профессиональная деятельность. Но самой основной причиной стоматологических заболеваний можно назвать жизнедеятельность бактерий, которые вызывают кариес и другие неприятные последствия.

Классификация болезней зубов

1. Патологии формирования зубов. Различные аномалии полости рта (отклонения по величине, форме, количеству и положению зубов) встречаются у 40-50% детей и 30% взрослых. Для устранения таких отклонений требуется специальное длительное лечение. Причиной заболеваний этой группы являются наследственные факторы, отрицательное воздействие окружающей среды на плод во время беременности, осложнения во время родов.

Фото: предоставлено "РЕНОМЕ"

2. Дефекты зубной эмали. К ним относятся: флюороз (зубы желтеют под воздействием фтора в потребляемой воде и пище); гипоплазия и гиперплазия (развиваются в первые девять месяцев жизни ребенка); клиновидный дефект (в этом случае у шейки зуба образуется «выступ»); эрозия (прогрессирующее разрушение зубных тканей, возникающее из-за эндокринных нарушений, употребления лекарственных средств и продуктов, негативно действующих на эмаль).

3. Различные воспалительные процессы. Среди них можно выделить кариес, пульпит, периостит, гранулему.

Кариес

Среди стоматологических заболеваний лидирует кариес. Он развивается в твердых тканях зуба и сопровождается деминерализацией эмали и образованием полости. Кариес может спровоцировать развитие различных воспалительных процессов, поэтому требует срочного лечения.

Рассказывает руководитель стоматологической клиники «Реноме», заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук, доцент Олег Вячеславович Руденский:

- Если зубной налет не убирать вовремя, вскоре скапливаются бактерии Streptococcus mutans, которые поглощают углеводы. При этом они выделяют молочную кислоту, которая разъедает зубную эмаль, что способствует возникновению кариеса. Со временем инфекция проникает в дентин, который разрушается под воздействием молочной кислоты. И, если вовремя не обратиться к стоматологу, можно потерять зуб.

В случае с кариесом только своевременное обращение к стоматологу может спасти ситуацию. Ведь если запустить процесс, то кариес может привести к таким серьезным заболеваниям, как пульпит и периостит. К тому же глубокий кариес лечить намного дольше и тяжелее.

Современные технологии

Для устранения кариозных повреждений традиционно применяются такие способы, как удаление зубного камня и пломбирование зуба. Но в современной стоматологии уже появились новые щадящие технологии, которые дают возможность лечить кариес без бормашины.

При химико-механической методике на область кариозного процесса накладывается специальное средство с аминокислотами. Врач при этом удаляет только поврежденную часть дентина. Во время воздушно-кинетического метода поданная под давлением смесь воздуха, воды и абразивного порошка удаляет пораженные ткани зуба. Также применяются лазерные технологии, когда лазер очень избирательно «испаряет» поврежденную ткань зуба. Для лечения зубов (особенно в детской стоматологии) применяется и озон. За 20-40 секунд он способен сделать зубы практически стерильными.

Профилактика

Чтобы уберечься от кариеса, как и при любом другом заболевании, нужно проводить профилактику. Для этого необходимо правильно питаться и потреблять положенный объем свежих овощей и фруктов, снизив при этом количество сладкого и мучного. Нужно чистить зубы по всем правилам - 2 раза в день, тщательно, не менее 2 минут, уделив внимание при этом выбору зубной пасты и щетки. За консультацией и осмотром к стоматологу обязательно нужно обращаться 2 раза в год, а также своевременно удалять зубной камень.

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