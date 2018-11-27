«Могла и плеткой по попе получить»: Молодая жена короля Малайзии выросла в строгой казачьей семье

Ростовская красавица Оксана Воеводина стала супругой Мухаммада V. Да-да-да! Это реальная история Золушки, которая в 17-летнем возрасте уехала из родного города покорять Москву, а покорила сердце короля. Тот не смог устоять настолько, что предложил руку и сердце.

- Мой отец воспитывал меня в строгости, - рассказывала о себе Оксана. - Росла я на примере своей семьи. Мои родные, дедушка, донские казаки. А что такое казачья семья? (улыбаясь) Можно и плеткой по попе получить. Папа, как и дедушка, у меня очень строгие. Честно скажу, в детстве отца сильно боялась, а сейчас понимаю, что только благодаря ему получила хорошее воспитание и знания.

Роскошная свадьба состоялась в престижном комплексе на Рублевском шоссе

Тесть короля - доктор. У него свой реабилитационный центр. Теща - музыкант, окончила консерваторию в Ростове-на-Дону (сотрудничает с продюсером и композитором Виктором Дробышем). Родители Оксаны Воеводиной активно поддерживали желание старшей дочери (в семье трое детей) писать. С младших классов она посещала кружки самодеятельности, выступала во время концертов, а еще каталась на велосипеде и скейтборде. Но особая любовь - иностранные языки. Уже в младших классах Оксана свободно говорила на английском.

Оксана мечтала стать моделью. Фото: соцсети

Еще будучи в школе девушка мечтала уехать на учебу в Прагу, но ей пять раз отказали в визе. Тогда она обратила внимание на экономический институт имени Плеханова. Оценки по ЕГЭ были просто великолепные! По русскому языку она набрала 92 балла, по английскому - 89, чуть-чуть меньше по математике. С такими результатами она легко прошла в вуз. Став студенткой, Оксана решила последовать примеру отца и открыть свой бизнес (продвигала оздоровительные чаи). Но путь на большой подиум ей открыл конкурс «Мисс Москва».

Тесть - Андрей Воеводин. Фото: стоп-кадр видео университета им. Плеханова

- Пошла туда ради интереса, из любопытства, - вспоминает девушка. - Когда начались репетиции, как говорится, появился аппетит, захотелось победить. Считаю, что внешние данные – субъективная вещь, тут трудно угадать и понравиться, а вот в творческом конкурсе я была сильна.

Королевская теща настоящая красавица. Фото: страница в социальных сетях.

Перед свадьбой с королем Малайзии Оксана тщательно почистила свои социальные страницы, но разве такое скроешь?!

Личность. Оксана Воеводина.

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