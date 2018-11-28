Тайная жизнь домашних животных

Кошка по праву заняла свое почетное место в наших домах.

А вы знаете, к примеру, для чего кошки трутся о ваши ноги? Думаете, от удовольствия? Вовсе нет. Таким способом кошка объявляет вас своей собственностью. Известно, что коты издают около сотни самых разных звуков, цель большинства из них - манипуляция людьми.

Не только кошкам свойственны особенности поведения, есть такие и у собак. Когда любимец приносит палку или какую-нибудь вещь, это означает, что он хочет сделать вам приятное и заодно показать свой интеллект. Если же вы приходите домой и видите в комнате большой беспорядок, то это говорит о том, что питомец очень сильно скучал по своему хозяину и не смог справиться с эмоциями.

Фото: Александр Глуз

В предновогодние праздники домашние питомцы чаще всего попадают в ветеринарные клиники в результате несчастных случаев. Кошки, играясь, поедают дождик, мишуру с елок. На сегодняшний день есть возможность без оперативного вмешательства извлечь инородный предмет с помощью современного оборудования - эндоскопа. Это операция «без разреза».

Еще недавно малоинвазивные хирургические методы были доступны только в гуманной медицине, теперь без скальпеля и разрезов можно помочь и нашим домашним любимцам. Плюсы: быстрое восстановление в постоперационный период, нет швов, быстрота проведения манипуляции.

Поскольку в праздники и выходные дни мы больше времени проводим на свежем воздухе, хочется предостеречь хозяев животных (особенно это относится к собакам) от выгула их без поводка в новогодний период, так как петарды и салюты могут напугать животное, собака может сбежать и потеряться. А также обратить внимание на праздничный рацион питомца: кормление с новогоднего стола чревато для животных гастритами, гепатитами, диареей.

Фото: Валерий Звонарев

Опасность таят в себе и зимние дороги: абразивными материалами посыпают дороги во время гололеда, в результате чего у собак возникают пододерматиты, язвы на подушечках лап.

Если вы заметили, что ваш любимец плохо ест и пьет, много спит, вялый, то незамедлительно обращайтесь за помощью к ветеринарному врачу, который проведет диагностику и окажет своевременную помощь.

Если человек может голодать без серьезных последствий для здоровья в течение недели, то для кошек отказ от пищи - очень опасное состояние, - рассказывает главный врач ветеринарной клиники «Центр» Анастасия Кочеткова. - У них повышается риск развития липидоза печени. Поэтому за голодающей кошкой необходимо следить, а лучше сразу показать ветеринару.

Еще в середине прошлого века писатель Антуан де Сент-Экзюпери написал «Мы в ответе за тех, кого приручили». И до сих пор эти слова не потеряли актуальности. Будьте внимательны к своим питомцам, следите за их здоровьем.

Куда обращаться:

Ветеринарная клиника «Центр»

г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 30;

г. Ростов-на-Дону, Фурмановская, 106.

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