2018-11-28T14:56:21+03:00
Здоровье

Неделя здоровья: бесплатные приемы стоматологов для ростовчан

Наталья Веснина
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Фото: предоставлено стоматологией "Реноме"Фото: предоставлено стоматологией "Реноме"
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Стоматологическая клиника «Реноме» специализируется на безболезненной терапии зубов инновационными методами, проведении зубосохраняющих операций и одномоментной имплантации зубов. Клиника оснащена самым современным оборудованием класса премиум от ведущих мировых производителей из Японии, Швецарии, Германии.

Специалисты стоматологической клиники «Реноме» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018». Ростовчане смогли записаться и попасть на бесплатный прием стоматолога.

«Комсомольская правда» опросила тех, кому досталась возможность пройти обследование в клинике бесплатно. Вот что нам рассказали.

Галина Ш., посетила прием стоматолога:

Врач очень внимательная. Тщательно посмотрела состояние моих зубов, обратила внимание на все проблемы, подобрала оптимальный вариант их устранения, дала несколько полезных рекомендаций. В клинике вежливый персонал. Всем довольна!

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медиков, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим организмом, не запускайте лечение и участвуйте в проектах сайта KP.RU!

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