2018-11-28T17:01:15+03:00
Здоровье

Неделя здоровья: бесплатные приемы офтальмологов для ростовчан

Наталья Веснина
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&ensp;Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Лечебно-диагностический центр «Сокол» специализируется на восстановлении и коррекции зрения, диагностике и профилактики глазных заболеваний. Центр располагает высококлассным оборудованием, которое позволяет проводить хирургическое лечение катаракты, глаукомы, лазерную терапию заднего отрезка глаза, лазерную коррекцию зрения, профилактику глазных заболеваний.

Специалисты центра «Сокол» приняли участие в «Неделе здоровья», организованной медиахолдингом «Комсомольская правда» в рамках проекта «Клиника года 2018». Ростовчане получили возможность бесплатно проверить зрение в условиях современного медицинского центра на высокоточном оборудовании и получить консультацию квалифицированного специалиста.

«Комсомольская правда» опросила тех, кто посетил клинику. Вот что они рассказали.

Светлана Д. посетила прием офтальмолога:

Очень хорошая клиника. Приятный и вежливый персонал. Абсолютно безболезненно провели полное обследование глаз, все подробно рассказали. Очень довольна.

Анна С., посетила прием офтальмолога:

Обследование было очень тщательным. Мое зрение проверили на многочисленных приборах, поставили диагноз. Врач назначила еще один дополнительный прием для подбора очков, бесплатный.

Алексей Ц., посетил прием офтальмолога:

Я давно собирался к офтальмологу, а тут такой хороший шанс от «Комсомолки». Я побывал у трех специалистов. Они все тщательно и долго проверяли. И мне уже назначили операцию. Хорошо, что появилась такая возможность заняться своим здоровьем.

«Комсомолка» благодарит всех пациентов и медицинских работников, участвовавших в «Неделе здоровья». Следите за своим здоровьем, не откладывайте лечение и участвуйте в проектах сайта KP.RU!

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