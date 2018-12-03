Лучшая из тысячи: Самой красивой Miss WORLD Beauty-2018 стала 19-летняя ростовчанка

В Ростов-на-Дону с оглушительной победой возвращается 19-летняя Халимат Айбазова. Красавица получила заслуженную корону на конкурсе «Miss WORLD Beauty-2018». На этот титул претендовали больше тысячи (!) участниц из двух десятков стран мира, которые сначала стали лучшими в своих городах и странах. Отборочные соревнования проходили в том числе в США, Франции, Вьетнаме, Мальте, Турции, Македонии и России.

hali_aibazova Часто думаю, что может стоит писать в постах, что-то полезное и интересное, а не цитаты

Известно, что финал состоялся в Москве в концертном зале Музея Победы на Поклонной горе.

Сообщается, что конкурсантки должны были продефилировать в национальном костюме, вечернем платье и даже в спортивной форме. Всего было выбрано десять победительниц в разных возрастных категориях. Призовой фонд на всех - 50 тысяч долларов США, призы и подарки и возможность попасть на Фестиваль Искусств Пьера Кардена. Поэтому в составе жюри - известные дизайнеры, деятели искусства, шоу бизнеса со всего мира.

В итоге, одна из счастливых обладательниц короны - ростовчанка Халимат Айбазова.

- Вновь корона конкурса уезжает со мной! - написала она в своем Инстаграм, отреагировав на победу. - Я счастлива и достойно буду нести титул.

Под ее постом уже сотни лайков и поздравлений.

hali_aibazova ТЫ СЛОВНО ЦЕЛАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Как рассказали в модельном агенства «Имидж-Элит», в копилке Халимат уже есть титулы «Мисс Ростова- 2017», «Мисс континентальной Европы-2017», «Донская красавица-2018» и даже «Мисс Черкесск-2018», потому что она родом оттуда.

А сама победительница признается, что ее жизненный принцип - всегда добиваться поставленных целей. И нынешний титул этому только лишнее подтверждение.

hali_aibazova Я думаю, что всё в жизни искусство.

ВОПРОС-ОТВЕТ

"Само слово женщина говорит в первую очередь о женственности"

- Каково ваше представление об эталоне современной женщины?

- Само слово женщина говорит в первую очередь о женственности, нежности и волшебном обаянии. А вот уже со временем леди должна совмещать в себе не только все вышеперечисленные черты, но и быть коммуникабельной и трудоспособной.

- Расскажите о себе?

- Я люблю постоянно чему-то учиться, и обычно, за чтобы я не взялась, у меня получается довольно хорошо. Я танцую, отлично готовлю, занималась добровольческой деятельностью, вожатством, волейболом и многим другим. Предпочитаю только активный отдых, это может быть волейбольная площадка или танцевальный зал.

- Чего хотите добиться в жизни?

- Как примерная девушка, стать прекрасной женой и матерью, реализоваться в конкурсах красоты. Я приложу все возможные усилия, чтобы добиться поставленной цели.

hali_aibazova Лучшая дуга на теле женщины ее улыбка.

ДОСЛОВНО

«Когда не ты говоришь о себе, а другие»

- Вы находите отвратительным, когда....

- Отступают перед трудностями, ищут себе оправдания, ведь в своих проблемах виноваты только мы сами.

- Вы находите смелым, когда...

- Идут на риск, это же так романтично и интригующе

- Вы находите престижным, когда...

- Не ты говоришь о себе, а другие

hali_aibazova Сегодня утром услышала забавную песнюl

ТТХ

Халимат Айбазова

Грудь - 86 см,

Талия - 62 см,

Бедра - 92 см,

Рост - 175 см.