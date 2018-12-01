Перепутал: В Ростове-на-Дону пациент после алкогольной комы избил врача скорой помощи

В пятницу, 30 ноября, рано утром в Ростове-на-Дону мужчина напал на врача скорой. Случилось это прямо на территории городской больницы скорой медицинской помощи, что в Северном жилом массиве.

Как стало известно "КП-Ростов" из собственных источников, коллеги пострадавшего даже не сразу поняли, что произошло, когда 25-летний ростовчанин в ярко-оранжевой куртке с кулаками набросился на доктора, несколько раз ударив его в голову. На часах было около 09:30. Медик стоял у входа возле подстанции, откуда врачи уезжают на вызовы.

В результате, у 35-летнего фельдшера сотрясение головного мозга, перелом носа и травма глаза.

- Я увидел мужчину в окровавленной майке, - рассказал фельдшер. - Он изначально был настроен решительно. Сказал, что в больнице ему указали на то, что мы его привезли. А дальше - удар.

Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за той самой куртки, а драчун знаком медикам, только другой бригады. Накануне поздно вечером его привезли из центра города. Мужчина был избит. В состоянии алкогольной комы его экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение. Там всю ночь доктора спасали 25-летнего мужчину. А на утро он выписался из больницы.

Уже трезвым взглядом пациент увидел, что у него порвана куртка. Но, похоже, вспомнить события предыдущего вечера не смог. Тогда он, вероятно, предположил, что это сделал кто-то из докторов. Благо подстанция и отделение, в котором его откачивали, находятся в шаговой доступности. Не долго думая, он решил разобраться с обидчиком. Но ему под руку подвернулся фельдшер, который с семи утра пришел на работу и видел разъяренного нападавшего впервые в жизни.

Мститель успел скрыться, но выяснить его личность не составило труда.

В Главном управлении МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейские выезжали на место ЧП. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Не исключено, что мужчине-пациенту теперь грозит уголовное дело и до трех лет лишения свободы.

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