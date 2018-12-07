В Ростове-на-Дону суд запретил вдове беременеть от умершего мужа

Жительница Ростова-на-Дону очень хотела ребенка от своего мужа. Похоже, женщина любила его настолько сильно, что все равно мечтала родить от любимого даже тогда, когда овдовела. Но современные технологии не помогли, счастье материнства разбилось о машину правосудия.

В Ростовской области 1, 5 тысячи семей были направлены на процедуру ЭКО. Фото: ГОПАЛО Ольга.

ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ...

Семья Серовых (имена и фамилии героев публикации изменены, - прим. автр.) мечтала о наследнике. После нескольких лет безуспешных попыток зачать малыша, супруги отправились к врачам. Бесконечные анализы, походы к медикам и как результат диагноз «женское бесплодие, связанное с мужскими факторами». Доктора предложили сделать ЭКО - операцию по искусственному оплодотворению, которая бы помогла паре стать родителями.

Выбор пал на питерскую клинику, которая считается одной из лучших в своем деле. По направлению ростовского минздрава супруги отправились в северную столицу.

В конце октября 2017-го, как и положено, заключили договор, а в ноябре доктора сделали нужную операцию и заморозили половину эмбрионов (это обычная практика для того, чтобы у пары была вторая попытка, - прим. автр.).

Никто тогда не обратил внимание на типовой договор, который предлагалось подписать пациентам. Но, как оказалось, именно он всего через пару месяцев поставил жирный крест на мечте этой женщины родить от любимого человека.

Жительница Ростова-на-Дону очень хотела ребенка от своего мужа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"ЭМБРИОНЫ - ЧАСТЬ НАСЛЕДСТВА"

Так, в январе долгожданная беременность у Алисы так и не наступила. А через месяц ее ждало еще одно несчастье: любимый скончался. Тогда безутешная вдова вспомнила - в клинике, где они делали операцию ЭКО, остались эмбрионы. Тем более она сама помнила, что за их хранение заплатила в кассу 25 тысяч рублей. Поэтому уже через 14 дней после смерти мужа она стояла на пороге клиники и умоляла провести ей повторную операцию.

Но медики не стали входить в положение несчастной. А просто показали женщине тот самый договор, которому она когда-то не придала значение. В нем черным по белому было написано: «В случае смерти одного из пациентов, эмбрионы утилизируются».

- Как так? - возмутилась вдова, ведь по закону она являлась наследницей своего мужа. А значит, те самые эмбрионы теоретически можно было считать и частью наследства. Женщина отправилась в суд.

Женщина все равно мечтала родить от любимого даже тогда, когда овдовела.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЬИ ПРАВА НАРУШИТЬ?

Дело слушалось в районном суде Ростова-на-Дону. В судебном заседании несостоявшаяся мать потребовала у врачей исполнить все условия договора до конца: провести лечение бесплодия методами вспомогательной репродукции и предоставить платные медицинские услуги. А, если этого сделано не будет, то клиника нарушает права потребителя. Более того, в договоре, заключенном с ней, не содержится положений о том, что окончание лечения может наступить досрочно в связи со смертью одного из супругов.

Однако у адвокатов клиники на этот счет было иное мнение. Демонстрируя документ по услуге о криоконсервации эмбрионов, они убедили суд в том, что еще при жизни мужчина выразил свое волеизъявление, когда собственной подписью согласился с утилизацией эмбрионов, в случае его смерти. И, это относится к его неотчуждаемым правам. Если, врачи все же подсадят эмбрион, то нарушат его права, гарантированные Конституцией РФ. И супруга своим иском фактически подталкивает на это.

К сожалению, ответить: "Так это или нет?" сам пациент уже не сможет. В итоге, суд принял решение в иске отказать. Аппеляцию подавать вдова не стала. На днях решение суда вступило в законную силу.

PS: К слову, только в минувшем году на ЭКО в Ростовской области было направлено почти полторы тысячи человек. И с каждым годом эта процедура становится все более доступной. Одновременно с этим эксперты в один голос говорят о том, что необходимы поправки в законодательство, в которых четко расписано, как действовать с теми же замороженными эмбрионами в случае, скажем, развода или гибели супругов. Более того, необходимо законодательно определиться с правовым статусом эмбриона - есть ли у биологического материала статус объекта собственности или нет. Однако пока это все на уровне разговоров.

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