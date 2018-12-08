В Ростовской области подростки до полусмерти избили школьника-новичка за то, что он «не так одет»

Совершенно дикий случай произошел в маленьком городке под названием Новошахтинск в Ростовской области: подростки избили 9-классника Антона К. (имя изменено), который только пару дней как перевелся к ним в школу из другого города только за то, что он, по их мнению, был «не так одет».

И, естественно, как это принято сейчас у современно молодежи, расправу сняли на видео, которое, само собой, очутилось в Интернете.

На записи, которая длится всего около минуты, можно увидеть, как сначала выяснять отношения на кулаках начинают двое парней. Но уже через пару секунд к ним подлетает третий, вклинивается — и все вместе падают на землю, где драка продолжается. Кто-то из них, впрочем, тут же вскакивает и начинает пинать ногами одного их дерущихся на снегу. Тут приподнимается другой — и молотит противника кулаками. Вот так на пару они его избивают какое-то время — прыгают на свернувшегося клубком парнишку сверху, а за кадром слышен смех зрителей и «операторов».

И только одна девочка (!) вклинивается в этот клубок, оттаскивая одного мучителей в сторону и даже не боится толкать их. Вскоре все заканчивается: поверженный лежит на земле, победители — довольные — уходят прочь.

Один из участников расправы - продолжает спокойно ходить в школу, как ни в чем не бывало. Фото: соцсети

Антона с трудом привели в себя — на какое-то время он полностью потерял память. Его отвели за несколько сот метров от школы, к ларьку, отпаивали водой на лавочке и пытались вернуть в сознание. В итоге подростка пришлось госпитализировать: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга, ушиб височно-лобной части, массу гематом, повреждение руки...

- Антоха только-только переехал к нам из Воронежа — сразу видно, городской парень, нормально одетый, а эти двое (плюс там еще несколько «сочувствующих» было — в смысле, из той же компании) — оторвы, наглые такие, их вся школа боится, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» один из учеников. - Ну, считают себя футбольными фанатами. Прикопались к нему за то, что, мол, он пришел в «неправильных» шмотках — типа, в таких могут ходить только «реальные пацаны», которые состоят в фанатской группе. А обычные — не имеют права. Они вообще ко многим и прежде с таким же докапывались, тоже избивали, только раньше это не становилось гласностью.

Оба избивавшие, по словам их знакомых, из неполных семей: одного воспитывает отец, другого — сильно пьющая мать.

«Комсомольской правде» удалось пообщаться с самим Антоном — его буквально накануне, после недели, проведенной в больнице, выписали домой.

- Да на самом деле, вопрос по шмоткам был только поводом, - рассказал юноша. - Я им не понравился — видимо, лучше одет был, чем они. Да и вообще, они говорили, там кто-то им на меня пожаловался — типа, я себя не так веду, и с этого все началось. У меня в тот день, 29 ноября, уроки закончились, а они учатся в параллельном классе и сбежали со своих занятий, чтобы устроить разборки со мной. Я знал, что это произойдет, но думал, что будем один на один. Пошел, потому что все равно бы это случилось, рано или поздно, пришлось бы выяснять отношений. А оно вон как получилось... Теперь понимаю, что меня просто заманили в ловушку, они с самого начала так все подстроили. Никакие они, на самом деле, не фанаты, а просто подражатели. Насмотрелись видео, как такое фанатье бьет людей, — вот и решили на мне отыграться.

Директор учебного заведения - депутат местной думы. Школа, кстати, входит в ее избирательный округ. Фото: официальный сайт.

В школе, которая носит имя Героя Советского Союза Василия Смоляных и вроде как считается одной из лучшей в городе, а ее директор Светлана Юрова является депутатом местной думы, ситуацию комментируют скупо — мол, с «участниками драки проведена профилактически беседа».

А избиватели по-прежнему ходят в школу — только свои страницы в соцсетях удалили, потому что в Сети появилось немало тех, кто мечтает «пообщаться с ними и восстановить справедливость» - кулаками, разумеется.

В главном управлении МВД России по Ростовской области ситуацию прокомментировали так:

- Подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку. Пока на этом — все.