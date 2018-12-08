2018-12-08T21:25:16+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону совершил вынужденную посадку лайнер из Израиля с умершим в полете пассажиром на борту

У 60-летнего мужчины случился сердечный приступ
Александр СТЕПАНОВ
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Лайнер, направлявшийся в Москву из Тель-Авива, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.Лайнер, направлявшийся в Москву из Тель-Авива, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.
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Инцидент произошел на борту лайнера А321, который вылетел из Тель-Авива в Москву в 13.01 мск в субботу, 8 декабря.

- Вообще полет продолжается примерно 4,5 часа, т. е. в Шереметьево борт должен был приземлиться около половины шестого вечера, однако в 16.00 командир воздушного судна запросил вынужденную посадку в международном аэропорту «Платов», - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах. - Он сообщил, что скоропостижно скончался один из пассажиров.

Как стало известно «Комсомолке», 60-летний мужчина проходил лечение по линии кардиологии в одной из израильских клиник и в этот день, завершив очередной курс процедур, возвращался на родину. И в полете у него случился сердечный приступ — это заметили соседи по салону.

- Неотложную помощь оказать ему не успели — он умер, - отметил наш собеседник. - После приземления была вызвана бригада скорой, которая официально констатировала смерть пассажира. По идее, самолет должен был вскоре отправиться дальше — в пункт назначения. Однако возникла проблема с оформлением документов — рейс-то международный, там масса всяких юридических тонкостей. Поэтому ожидание затянулось.

В итоге лайнер, как уточнил источник, вылетит в Москву в лучшем случае в начале одиннадцатого и прибудет в столицу России около полуночи. Это же подтверждают и данные онлайн-табло аэропорта.

Известно также, что Южное следственное управление СКР на транспорте займется проверкой обстоятельств случившегося.

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