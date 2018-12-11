2018-12-11T13:56:12+03:00
Общество

Новый год 2019: выбираем самую красивую Снегурочку Ростова-на-Дону!

«Комсомолка» объявляет праздничный конкурс
ГОШЕВ Игорь
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Модель Татьяна Котова и спортсменка Юлия Ефимова (справа) считаются одними из самых красивых дончанок. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой и Юлии Ефимовой.Модель Татьяна Котова и спортсменка Юлия Ефимова (справа) считаются одними из самых красивых дончанок. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой и Юлии Ефимовой.
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Новый год - один из самых любимых праздников в году, а его сказочные персонажи - самые долгожданные. Мы предлагаем мужской части нашей огромной аудитории определить самую желанную и очаровательную Снегурочку Ростова-на-Дону. Выбирайте!

Мария Лиман в образе Снегурочки в гостях у "КП". Фото: БОГОМОЛОВ Илья

Мария Лиман в образе Снегурочки в гостях у "КП". Фото: БОГОМОЛОВ Илья

МАРИЯ ЛИМАН

Кто под елкой? Тот я. Наверное, так можно представить нашу названную Снегурочку под номером один Марию Лиман. Ростовская модель, засиявшая после съемок в журнале Playboy, с удовольствием позирует летом на фоне водопадов и океанов, а зимой в костюме дедушкиной внучки. Вот и этот год не стал исключением. На этот раз красавица в теплом свитере и тематических носочках позирует у новогоднего деревца в стрингах. Новогодний образ, несомненно взволновал львиную долю ее полумиллионной армии подписчиков. Сейчас у красотки под этим снимком более 17 тысяч лайков.

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Холодно мне, дедушка
17181 отметок «Нравится»298 комментариевInstagram

ЮЛИЯ ЕФИМОВА

Красавица из города Волгодонска Ростовской области, известная всему миру своими достижениями в плавании и силой характера, в прошлый новый год отметилась карточкой-поздравлением в вечернем платье. На снимке Юлия пожелала счастливого Нового года всем своим подписчикам. Однако такой снимок — штучный экземпляр. Зачастую красавица радует фанатов своими фото в купальнике на берегу океана, из бассейна или очередными медалями.

pryanya93pryanya93
Всех с наступающим Новым Годом!
9214 отметок «Нравится»67 комментариевInstagram

ТАТЬЯНА КОТОВА

«Мисс Россия» Татьяна Котова - одна из тех, кто добросовестно ведет свой Инстаграм, и частенько предлагает подписчикам тему для разговора, а также поздравляет их со всеми праздниками. В этом году артистка, которая активно занимается сольной карьерой, частенько баловала поклонников своими довольно смелыми снимками. Они настолько взбудоражили умы Интернет-пользователей, что Татьяна даже пришлось рассказать о закулисье подобных фото: а именно, чтобы получить такой результат, необязательно сниматься обнаженной. Нижнее белье убирается рукой фотографа. Фото под елкой в ее фотоархиве присутствуют. Правда, все они пока прошлого года. Надо сказать, что в образе Снегурочки Татьяна выглядит что надо. Будем с нетерпением ждать ее свежих снимков.

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Зима. Каляды. Мороз.
26348 отметок «Нравится»89 комментариевInstagram

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Виктория Лопырева - одна из тех, кто не просто выглядит идеально, но и умудряется быть успешной и на мировой арене. В этом году очаровательная блондинка отметилась тем, что ее уже назвали самым красивым послом за всю историю Чемпионата мира по футболу-2018, поскольку красавица активно представляла нашу страну во время мундиаля и в дни подготовки к нему. А еще больше года вся страна с замиранием сердца следила за их романом с «Золотым голосом России» Николаем Басковым. Однако, похоже, этой красивой лавстори пришел конец. Но в Инстаграм белокурой красавицы подписчиков меньше не стало. Новогодними фото поклонников Виктория пока не порадовала, зато в прошлом году она предстала в шикарном мини, подчеркивающем ее стройные ноги. Правда, елка на фото не совсем обычная - из цветов.

lopyrevavikalopyrevavika
Tis the season for sparkles and fizz
49250 отметок «Нравится»423 комментариевInstagram

АНАСТАСИЯ ТАРАСОВА

Этот год принес для модели из города Сальска Ростовской области всероссийскую популярность. В прошлом году фото под елочкой Анастасия сделала уже в месте с будущим супругом, тогда вероятно и загадала желание, которое сбылось. Красавица Анастасия Костенко стала третьей женой футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Сразу же после новогодних праздников пара обвенчалась в церкви, устроила пышное торжество и летом у них родилась дочь. Уверены, что уже в новом году красивая семья порадует совместным семейным фото.

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Там, где созвездие ангела...
50384 отметок «Нравится»517 комментариевInstagram

ОКСАНА ВОЕВОДИНА

После того, как ростовчанка Оксана Воеводина вышла замуж на за малазийского короля, ее имя стало особенно популярным. Причем не только у девушек, мечтающий повторить ее судьбу, но и мужчин — многие из них безусловно завидуют заграничному султану. К слову, дончанка еще и обладательица титула «Мисс Москва». Кроме того, девушка в совершенстве владеет иностранным языком и училась в престижном московском вузе. К сожалению, не знаем, пробовала ли Оксана примерять на себя костюм Снегурочки, так как незадолго до замужества на удалила все акаунты из социальных сетей, но, думаем, ей бы он очень подошел.

На Оксану Воеводину мечтают быть похожими миллионы девушек нашей страны. Фото: "КП" Архив

На Оксану Воеводину мечтают быть похожими миллионы девушек нашей страны.Фото: "КП" Архив

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