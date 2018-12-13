Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. Как рассказал начальник Управления культуры Ростова-на-Дону Александр Доманов, в праздничные дни в городе пройдут больше тысячи (!) мероприятий: это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города. На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок. Для горожан постараются провести не только увлекательные концерты и шоу, но и создать праздничное настроение. А вот 1 января 2019 года в 11:00 от главной елки, для всех желающих, состоится Городской новогодний забег. Маршрут забега составит четыре километра и пройдет по пешеходной части улицы Пушкинской - от парка Горького до Театрального проспекта.
КОНКРЕТНО
Что посмотреть и куда сходить в Ростове-на-Дону в праздничные дни
ПАРКИ
Центральный вход в парк им. М. Горького,
(ул. Большая Садовая, 45)
Новогодние конкурсы, игровые и концертные программыу Главной ёлки города Ростова-на-Дону
25 декабря в 14.00 – 20.00
Встреча Нового 2019 года около Главной ёлки города Ростова-на-Дону. Трансляция поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина
31 декабря в 21.00
Праздничные программы, викторины у Главной елки города Ростова-на-Дону
2-8 января с 12:00 до 20:00
Рождественский праздник
7 января в 12.00
Концертная программа «Старый Новый год!»
13 января в 12.00
Детский парк им. В. Черевичкина
(пл. Театральная, 6)
Ежегодный конкурс новогодней игрушки «Королева ёлки »
23 декабря в 12.00
Новогоднее театрализованное представление «В гостях у сказки»
28 декабря в 12.00
Детская игровая программа «Как я встретил Новый год?»
3 января в 10.00
Творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда» изучение рождественских колядок
5 января в 10.00
Развлекательная программа для детей «Канун Рождества»
6 января в 12.00
Парк «Левобережный»,
(ул. Левобережная, 3)
Интерактивно-развлекательная программа «Новогодние забавы в парке Левобережный»
25 декабря в 12.00
Развлекательная новогодняя программа
26 декабря в 12.00
Театрализованное представление «Новый год к нам мчится»
27 декабря в 12.00
Новогоднее гулянье «праздник к нам приходит»
(дискотека с игровыми заданиями)
28 декабря в 12.00
Концертная программа Евгения Чубарь
29 декабря в 12.00
Развлекательная программа «Скоро новый год»
30 декабря в 12.00
Развлекательное мероприятие «Наступает новый год» (игры и новогодний хоровод вокруг ёлки)
31 декабря в 11.00
Танцевальный марафон у ёлки «Новый год пришел»
1 января в 11.00
Дискотека у новогодней ёлки «Наш счастливый новый год»
2 января в 11.00
Интерактивно-развлекательная программа «Новогодняя канитель с Машенькой»
3 января в 11.00
Новогодние поздравления от Деда мороза
4 января в 11.00
Игровая программа «Чудо в новый год»
5 января в 12.00
Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»
7 января в 12.00
Парк им. Н. Островского,
(просп. Сельмаш, 1а)
Игровая программа «Новогодние забавы в нашем парке»(с Дедом Морозом, Бабой Ягой, Страусом Гошей и др.)
25 декабря в 12.00
Новогоднее развлечение «В ожидании чуда» (развлечения у ёлки, дискотека)
26 декабря в 12.00
Театрализованное представление «Новый год подождёт» (с играми, загадками и танцами, бабой Ягой и Дедом Морозом)
27 декабря в 12.00
Новогоднее гулянье «Новый год к нам мчится» (дискотека с игровыми заданиями)
28 декабря в 18.00
Выступление вокального ансамбля «Светодар» (стихи, загадки, хоровод)
29 декабря в 11.00
Забавы у новогодней ёлки «В ожидании чуда»
30 декабря в 11.00
Развлекательное мероприятие «В день последний декабря» (игры и новогодний хоровод вокруг ёлки)
31 декабря в 11.00
Развлечение у новогодней ёлки «Наш весёлый новый год»
1 января в 11.00
Танцевальный марафон у ёлки «Новогодние смешинки»
2 января в 14.00
Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель»
3 января в 11.00
Новогодние поздравления от гостей парка «Подарок для ёлочки»
4 января в 11.00
Развлечения в новом году «Зима-пора чудес» (загадки, танцы, игры)
5 января в 12.00
Развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»
6 января в 12.00
«Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»)
7 января в 12.00
Литературная викторина «Новогодние страсти»
8 января в 12.00
«Наш странный старый Новый год» (развлекательная программа)
13 января в 12.00
Парк культуры и отдыха Дружба,
(ул. Капустина 1/1а)
Детский новогодний праздник «В снежном царстве, морозном государстве!»
26 декабря в 12.00
«У зимних ворот игровой хоровод» - развлекательная фольклорная программа с участием хороводно-игровой группы «Хороводы Света»
2 января в 12.00
«Полицейский Дед Мороз!» - театрализованная игровая программа с участием госавтоинспекции г. Ростова-на-Дону
3 января в 12.00
Мини-футбольный турнир «Зима – 2019»
4 января в 13.00
«Зимние забавы!»- игровая программа с участием творческих коллективов города Ростова-на-Дону
5 января в 13.00
«Под чистым небом Рождества» - рождественские калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница»
6 января в 15.00
«Новогодний подарок – ростовчанам!» - музыкальная программа с участием регионального, творческого, благотворительного проекта «Мы-местные!»
8 января в 13.00
Парк культуры и отдыха 1 Мая,
(ул. Большая Садовая, 127)
Музыкальное театрализованное представление «Волшебство Нового года»
28 декабря в 12.00
Концертная программа «Как блестит огнями елка». Открытие - Мастерской Деда Мороза. Театрализованное представление «Секрет нового года», мастер- класс по созданию новогодних елочных украшений. Новогодняя акция «Ростов зажигает Новогодние огни»
29 декабря 10.00 11.00 18.00
Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки
2 января в 11.00
Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки
3-6 января в 11.00
Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза
7 января в 12.00
Парк им. Октября,
(ул. 56-й Армии)
«Здравствуй, праздник Новогодний! Праздник Елки и Зимы!» - открытие новогодней елки в парке
29 декабря в 11.00
«Птицы наши друзья» - детская экологическая программа (очистка кормушек от снега, закладка корма в кормушки, рассказ о помощи зимующим птицам)
2 января в 11.00
«В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа, конкурс на лучшего семейного Снеговика3 января в 11.00
«Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе
4 января в 11.00
«Зимние забавы» - программа игр на свежем воздухе (игра в снежки, лепка снежных фигур и раскрашивание, катание на санках
5 января в 10.00
«Рождественские колядки» - программа детских народных зимних игр, колядок
6 января в 14.00
«Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа
7 января в 12.00
Парк им. Октябрьской Революции,
(пл. Театральная 3)
Новогодние представления в Театре Папы Карло
7-8 января в 11.00
Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Ростове-на-ДонуФото: Михаил ФРОЛОВ
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ НА УЛИЦЕ
Ростовский-на-Дону Молодежный театр,
(пл. Свободы,3)
Резиденция Деда Мороза
15 декабря до 7 января с 10.00 до 13.00
ТРК «Сокол»,
(просп. Стачки, 25)
Новогодняя развлекательная программа
26-31 декабря в 12.00
Детская площадка
( ул. Текучева,112)
Новогодний праздник «Забавы у новогодней елки»
2 января в 12.00
Площадка перед ДШИ им. А.П Артамонова,
(ул. Н. Ополчения, 59)
Игровая программа «Любимые сказки Деда Мороза»
4 января в 13.00
Флешмоб «Шествие Дедов морозов» по ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького6 января в 11.00
Соборная площадь
Праздник «Рождественские чудеса»
6-8 января в 12.00
Флешмоб «Шествие Дедов морозов» по ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького
6 января в 17.00
Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»
(пр. Коммунистический, 24)
7 января в 12.00
В праздничные дни в городе пройдут больше тысячи мероприятий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
СПОРТ
МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки»,
(ул. Капустина, 18/1)
Новогодний турнир по боксу и кикбоксингу
22 декабря в 11.00
Легкоатлетический пробег «Побегай 1 января» по ул. Пушкинская: от парка им. М. Горького до «Донской государственной публичной библиотеки».
1 января в 11.00
Спортивная площадка
(ул. Мечникова, 19а)
Игровая спортивная программа «Спортивный Новый год»
5 января в 12.00
Клуб настольного тенниса «Топспин»,
(ул. Содружества, 82/1)
Рождественский турнир по настольному теннису среди школьников
6 января в 12.00
На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок.Фото: Евгения ГУСЕВА
ТЕАТРЫ
Ростовская областная Филармония,
(ул. Большая Садовая, 170)
Концерт «Новогодние приключения Домришки»
12 декабря в 16:00
Концерт «Три белых коня» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон»
22 декабря в 17.00
Концерт «Русская народная сказка с оркестром»
25 декабря в 16.00,
26 декабря, 3, 4 января в 12.00.
Музыкальная программа «Большой новогодний концерт»
27, 30 декабря в 18.00
Концерт «Новогодний джаз»
28 декабря в 19.00
Большой новогодний концерт
27 декабря в 19.00,
30 декабря в 18.00,
2, 4 января 17.00
Концерт «Новый год с РАСО. Мировой тур»
29 декабря в 18.00
Праздничный концерт Рождество с «Казачьим кругом». «Коляда-маляда»
6 января в 17.00
Праздничный концерт «Чудеса на Рождество»
7 января в 17.00
Программа-сюрприз «Новогодний маскарад»
8 января в 17.00
Ростовский государственный музыкальный театр
(ул. Большая Садовая, 134/157)
Шоу программа «Новогодний Симфо-рок»
14 декабря в 19.00
Балет «Снегурочка»
16 декабря в 12.00, 19.00,
19 декабря в 19.00,
20 декабря в 11.00.
Новогодняя сказка «Аленький цветочек»
21, 24 декабря в 09.30, 12.00,
22 декабря в 09.30, 14.30,
23, 28-30 декабря и 2-5 января в 09.30, 12.00, 14.30,
26 декабря в 09.30,
27 декабря и 8 январяв 12.00,
6 января в 09.30, 12.00,
7 января в 14.30.
Концерт «Мелодии новогодней ночи»
21-24 декабря в 19.00,
26-30 декабря в 19.00,
31 декабря в 12.00,
8 января в 19.00,
12–13 января в 18.00
Опера «Мелодии новогодней ночи»
27, 30 декабря в 19.00
Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова
(пер. Университетский, 46)
Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»
18-30 декабря в 11.00, 13.00, 15.00,
31 декабря в 11.00
2 — 8 января в 11.00, 13.00, 15.00
Спектакль «Три поросенка»
12 января в 11.00, 13.00
Спектакль «Рождественские приключения снеговиков»
23 января в 11.00
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
(пл. Театральная, 1)
Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»
21 декабря в 12.30,
22, 29 декабря в 10.00, 12.30,
23 декабря в 10.00, 15.00,
24-28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00,
30 декабря и 2-3 января в 12.30, 15.00,
4-8 января в 10.00, 12.00, 15.00
Новогоднее Шоу «Новогодний Люкс»
21-27 декабря в 18.30
28 декабря в 15.00, 18.30
30 декабря в 18.30
2-8 января в 18.30
Ростовский-на-Дону Молодежный театр
(пл. Свободы,3)
Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…»
15- 16 и 18-20декабря в 11.00, 13.30,
21 декабря в 13.30,
23-30 декабря в 11.00, 13.30,
02-6 января в 11.00, 13.30,
07-8 января в 11.00
Спектакль «Новогодние потешки»
16, 23 декабря в 10.00, 12.00
18-20 и 25-28декабря в 10.00,
29-30 декабря, 2, 6 января в 10.00, 12.00,
3-5 января в 10.00, 12.00, 14.00
Спектакль-концерт «Бенгальские Огни-6. Назад в будущее»
21 декабря в 19.00,
22- 30 декабря в 18.00,
2-5, 7 января в 19.00
«Дворец творчества детей и молодежи»
(ул. Большая Садовая, 53-55)
Праздник «Новый год отметим вместе: танцем, играми и песней»
21-28 декабря в 14.00
Дом Офицеров
(пр. Будённовский, 34)
Музыкальный спектакль «Снежная Королева»
22 декабря, 3 января в 11.00 13.00
Музыкальный спектакль
«Дед Мороз и Горыныч Змей или Новогодние приключения богатырей»
24, 26 декабря, 8 января в 11.00, 13.00
Водное Шоу «Аладдин и новогодние приключения»
28 декабря в 11.00
29 декабря в 11.00 14.00
Областной Дом Народного Творчества
(пл. Карла Маркса, 5/1)
Шоу талантов Деда Мороза
22-30 декабря в 12.30 14.30
3-5 января в 12.30 14.30
«Городской Дом Творчества»
(ул. Темерницкая, 45)
Мультимедийная игровая шоу-программа «Новогодние превращения»
23-30 декабря и 2-8 января в 11.00, 13.00, 15.00
Конгресс-Холл ДГТУ
( пл. Гагарина, 1)
Музыкально-цирковое шоу «Новогоднее созвездие. Ледяной дворец»
24-26 декабря в 15.00, 18.00
Спектакль «Ну, Погоди!»
30 декабря в 11.00
ДК «Ростсельмаш»
(просп. Сельмаш, 3/8)
Благотворительная районная Новогодняя Ёлка
26 декабря в 11.00
Новогоднее представление «Песенка для принцессы или мы к Вам приехали на час»
26-30 декабря, 2-6 января в 11.00 13.30
Патриотический центр «Победа»
ул. Большая Садовая, 51
Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»
1 января в 11.00
Волшебный экран: «Дед Мороз. Битва Магов»
2 января в 11.00
Волшебный экран: «Снежная Королева»
4 января в 11.00
Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»
5 января в 11.00
Волшебный экран: «Три орешка для Золушки»
6 января в 11.00
Волшебный экран: «Леди Ястреб»
7 января в 11.00
Волшебный экран: «Хранители снов»
8 января в 11.00
Дворец культуры «Ростов – Досуг»
ул. Шаумяна, 57/59
Новогодний спектакль «Новогодняя сказка»
3-4 января в 12.00, 15.00
«Городской Дом Творчества»
(ул. Темерницкая, 45)
Рождественский Концерт из Абонемента «Свет, Цвет, и Музыка»
8 января в 16.00
Ростовчан ждут представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека имени Т. Г. Шевченко
(ул. Саратовская, 5)
Развлекательно-познавательная программа «Под Новый год»
16 декабря в 10.00
Сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство: Сказка на киноэкране»
9 января в 10.00
Детская библиотека имени В.П. Чкалова в МБОУ «Школа №78»
(ул. Варфоломеева, 189)
Новогодняя экскурсия «Галопом по Европам»
20 декабря в 11.00
Филиал №5 библиотека имени А.М. Листопадова
(ул. 40 лет Победы, 27-а)
Творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы»
21 декабря в 12.00
КБИЦ им.М.А.Шолохова,
(ул. Кулагина, 19)
Праздничный вечер «А у нас Новый год! Елка в гости зовет»
23 декабря в 10.00
Библиотека имени А.И.Солженицына,
(ул. Лелюшенко, 15 А)
Громкие чтения «Зимняя сказка»
23 декабря в 10.00
Бенефис «Самая новогодняя песня»
30 декабря в 11.00
Детская библиотека имени В.В. Маяковского
(пер. Университетский,111)
Новогодний семейный праздник «Пока бьют часы»
23 декабря в 10.00
Детская библиотека имени А. В. Луначарского
(ул. Завкомовская,47)
Мастер–класс «Новогодняя снежинка»
24 декабря в 12.00
Детская библиотека имени А.Л. Барто
(ул. Штахановского, 20)
Интеллектуальная игра «Здравствуй, Новый год»
24 декабря в 10.00
БИЦ имени А.П.Чехова,
(ул. Ленина, 66-а)
Новогодний праздник «Голубой огонек»
26 декабря в 10.00
БИЦ имени И.С. Тургенева,
(пр.40лет Победы, 308/3)
Праздник « А у нас Новый год! Елка в гости нас зовет!»
26 декабря в 10.00
Библиотека имени А. Серафимовича,
(ул. Беломорская, 20-д)
Вечер поэзии «Новогодние огни»
27 декабря в 16.00
Детская библиотека имени Ильича,
(ул. Металлургическая,113)
Утренник «Наш весёлый Новый год»
27 декабря в 10.00
БИЦ имени Ю.А. Гагарина,
(ул .Королева, 3)
Праздничный вечер «Здравствуй, Новый год»
28 декабря в 16.00
Новогоднее представление для детей и взрослых «Сказочный переполох в новогоднем лесу»
30 декабря в 11.00
Театрализованная композиция «Посланием спасения сияет звезда…»
8 января в 11.00
Библиотека имени А.С. Пушкина,
(ул. Верхненольная, 15)
Творческая инсталляция «Что такое Новый год?»
29 декабря в 10.00
Библиотека имени Н. К. Крупской,
(п. Комиссарский, 9)
Виртуальное путешествие
«Как встречают Новый год в разных странах»
30 декабря в 10.00
Библиотека имени А.С.Грина,
(Таганрогское шоссе,116/2)
Праздник в библиотеке «Новый год к нам идет!»
30 декабря в 10.00
БИЦ имени Н.Г. Чернышевского,
(ул. Вятская, 41)
Концертная программа «Мелодии Рождества» казачьего ансамбля «Сторонушка»
3 января в 14.00
БИЦ имени академика Д.С. Лихачева,
(ул. Профсоюзная, 45)
Рождественская встреча «Волшебный сундучок»
3 января в 10.00
Детская библиотека имени П.В. Лебеденко в Доме творчества,
(пр. Коммунистический 43/1)
Детский праздник «Новогодние приключения»
5 января в 12.00
Детская библиотека имени Зои Космодемьянской,
(ул. Портовая, 166)
Литературные посиделки «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»
6 января в 16.00
БИЦ им. Герцена,
(ул. 2-я Краснодарская, 149)
Рождественский турнир по шахматам
7 января в 11.00
БИЦ имени М.В.Ломоносова,
(пр. Сельмаш, 7-а)
Литературная гостиная «Рождественские кружева»
9 января в 10.00
Познавательный час «Образы Деда Мороза в разных культурах»
13 января в 11.00
Для горожан постараются провести не только увлекательные концерты и шоу, но и создать праздничное настроение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ЯРМАРКИ
Парк им. Октябрьской Революции,
(пл. Театральная 3)
Рождественская ярмарка
22-23декабря, 30 декабря-8 января в 10.00
*По данным Управления культуры города Ростова-на-Дону.