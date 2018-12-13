Новый год 2018-2019 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. Как рассказал начальник Управления культуры Ростова-на-Дону Александр Доманов, в праздничные дни в городе пройдут больше тысячи (!) мероприятий: это и представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки города. На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок. Для горожан постараются провести не только увлекательные концерты и шоу, но и создать праздничное настроение. А вот 1 января 2019 года в 11:00 от главной елки, для всех желающих, состоится Городской новогодний забег. Маршрут забега составит четыре километра и пройдет по пешеходной части улицы Пушкинской - от парка Горького до Театрального проспекта.

КОНКРЕТНО

Что посмотреть и куда сходить в Ростове-на-Дону в праздничные дни

ПАРКИ

Центральный вход в парк им. М. Горького,

(ул. Большая Садовая, 45)

Новогодние конкурсы, игровые и концертные программыу Главной ёлки города Ростова-на-Дону

25 декабря в 14.00 – 20.00

Встреча Нового 2019 года около Главной ёлки города Ростова-на-Дону. Трансляция поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина

31 декабря в 21.00

Праздничные программы, викторины у Главной елки города Ростова-на-Дону

2-8 января с 12:00 до 20:00

Рождественский праздник

7 января в 12.00

Концертная программа «Старый Новый год!»

13 января в 12.00

Детский парк им. В. Черевичкина

(пл. Театральная, 6)

Ежегодный конкурс новогодней игрушки «Королева ёлки »

23 декабря в 12.00

Новогоднее театрализованное представление «В гостях у сказки»

28 декабря в 12.00

Детская игровая программа «Как я встретил Новый год?»

3 января в 10.00

Творческие мастерские для особых деток РГООИ «Надежда» изучение рождественских колядок

5 января в 10.00

Развлекательная программа для детей «Канун Рождества»

6 января в 12.00

Парк «Левобережный»,

(ул. Левобережная, 3)

Интерактивно-развлекательная программа «Новогодние забавы в парке Левобережный»

25 декабря в 12.00

Развлекательная новогодняя программа

26 декабря в 12.00

Театрализованное представление «Новый год к нам мчится»

27 декабря в 12.00

Новогоднее гулянье «праздник к нам приходит»

(дискотека с игровыми заданиями)

28 декабря в 12.00

Концертная программа Евгения Чубарь

29 декабря в 12.00

Развлекательная программа «Скоро новый год»

30 декабря в 12.00

Развлекательное мероприятие «Наступает новый год» (игры и новогодний хоровод вокруг ёлки)

31 декабря в 11.00

Танцевальный марафон у ёлки «Новый год пришел»

1 января в 11.00

Дискотека у новогодней ёлки «Наш счастливый новый год»

2 января в 11.00

Интерактивно-развлекательная программа «Новогодняя канитель с Машенькой»

3 января в 11.00

Новогодние поздравления от Деда мороза

4 января в 11.00

Игровая программа «Чудо в новый год»

5 января в 12.00

Интерактивно-развлекательная программа «Рождественские встречи»

7 января в 12.00

Парк им. Н. Островского,

(просп. Сельмаш, 1а)

Игровая программа «Новогодние забавы в нашем парке»(с Дедом Морозом, Бабой Ягой, Страусом Гошей и др.)

25 декабря в 12.00

Новогоднее развлечение «В ожидании чуда» (развлечения у ёлки, дискотека)

26 декабря в 12.00

Театрализованное представление «Новый год подождёт» (с играми, загадками и танцами, бабой Ягой и Дедом Морозом)

27 декабря в 12.00

Новогоднее гулянье «Новый год к нам мчится» (дискотека с игровыми заданиями)

28 декабря в 18.00

Выступление вокального ансамбля «Светодар» (стихи, загадки, хоровод)

29 декабря в 11.00

Забавы у новогодней ёлки «В ожидании чуда»

30 декабря в 11.00

Развлекательное мероприятие «В день последний декабря» (игры и новогодний хоровод вокруг ёлки)

31 декабря в 11.00

Развлечение у новогодней ёлки «Наш весёлый новый год»

1 января в 11.00

Танцевальный марафон у ёлки «Новогодние смешинки»

2 января в 14.00

Новогоднее гулянье с Марьюшкой «Новогодняя карусель»

3 января в 11.00

Новогодние поздравления от гостей парка «Подарок для ёлочки»

4 января в 11.00

Развлечения в новом году «Зима-пора чудес» (загадки, танцы, игры)

5 января в 12.00

Развлекательная программа «Приглашаем в гости к нам»

6 января в 12.00

«Рождественский перезвон» (с участием народного хора «Майдан»)

7 января в 12.00

Литературная викторина «Новогодние страсти»

8 января в 12.00

«Наш странный старый Новый год» (развлекательная программа)

13 января в 12.00

Парк культуры и отдыха Дружба,

(ул. Капустина 1/1а)

Детский новогодний праздник «В снежном царстве, морозном государстве!»

26 декабря в 12.00

«У зимних ворот игровой хоровод» - развлекательная фольклорная программа с участием хороводно-игровой группы «Хороводы Света»

2 января в 12.00

«Полицейский Дед Мороз!» - театрализованная игровая программа с участием госавтоинспекции г. Ростова-на-Дону

3 января в 12.00

Мини-футбольный турнир «Зима – 2019»

4 января в 13.00

«Зимние забавы!»- игровая программа с участием творческих коллективов города Ростова-на-Дону

5 января в 13.00

«Под чистым небом Рождества» - рождественские калядки с участием ансамбля казачьей песни «Звонница»

6 января в 15.00

«Новогодний подарок – ростовчанам!» - музыкальная программа с участием регионального, творческого, благотворительного проекта «Мы-местные!»

8 января в 13.00

Парк культуры и отдыха 1 Мая,

(ул. Большая Садовая, 127)

Музыкальное театрализованное представление «Волшебство Нового года»

28 декабря в 12.00

Концертная программа «Как блестит огнями елка». Открытие - Мастерской Деда Мороза. Театрализованное представление «Секрет нового года», мастер- класс по созданию новогодних елочных украшений. Новогодняя акция «Ростов зажигает Новогодние огни»

29 декабря 10.00 11.00 18.00

Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки

2 января в 11.00

Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки

3-6 января в 11.00

Концертная театрализованная программа «Рождества волшебные мгновенья…». Объявление победителей, за лучшее новогоднее украшение, созданное в домике Деда Мороза

7 января в 12.00

Парк им. Октября,

(ул. 56-й Армии)

«Здравствуй, праздник Новогодний! Праздник Елки и Зимы!» - открытие новогодней елки в парке

29 декабря в 11.00

«Птицы наши друзья» - детская экологическая программа (очистка кормушек от снега, закладка корма в кормушки, рассказ о помощи зимующим птицам)

2 января в 11.00

«В парк всей семьей» - музыкально-игровая семейная программа, конкурс на лучшего семейного Снеговика3 января в 11.00

«Зимние старты» - спортивная эстафета, игры, зарядка на свежем воздухе

4 января в 11.00

«Зимние забавы» - программа игр на свежем воздухе (игра в снежки, лепка снежных фигур и раскрашивание, катание на санках

5 января в 10.00

«Рождественские колядки» - программа детских народных зимних игр, колядок

6 января в 14.00

«Рождественская история» - интерактивная тематическая программа о рождении Христа

7 января в 12.00

Парк им. Октябрьской Революции,

(пл. Театральная 3)

Новогодние представления в Театре Папы Карло

7-8 января в 11.00

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Ростове-на-ДонуФото: Михаил ФРОЛОВ

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ НА УЛИЦЕ

Ростовский-на-Дону Молодежный театр,

(пл. Свободы,3)

Резиденция Деда Мороза

15 декабря до 7 января с 10.00 до 13.00

ТРК «Сокол»,

(просп. Стачки, 25)

Новогодняя развлекательная программа

26-31 декабря в 12.00

Детская площадка

( ул. Текучева,112)

Новогодний праздник «Забавы у новогодней елки»

2 января в 12.00

Площадка перед ДШИ им. А.П Артамонова,

(ул. Н. Ополчения, 59)

Игровая программа «Любимые сказки Деда Мороза»

4 января в 13.00

Флешмоб «Шествие Дедов морозов» по ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького6 января в 11.00

Соборная площадь

Праздник «Рождественские чудеса»

6-8 января в 12.00

Флешмоб «Шествие Дедов морозов» по ул. Б. Садовой от проспекта Театрального до парка им. М. Горького

6 января в 17.00

Праздничное мероприятие «Рождественская Елка»

(пр. Коммунистический, 24)

7 января в 12.00

В праздничные дни в городе пройдут больше тысячи мероприятий.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПОРТ

МБУ ДО ДЮЦ «Боевые перчатки»,

(ул. Капустина, 18/1)

Новогодний турнир по боксу и кикбоксингу

22 декабря в 11.00

Легкоатлетический пробег «Побегай 1 января» по ул. Пушкинская: от парка им. М. Горького до «Донской государственной публичной библиотеки».

1 января в 11.00

Спортивная площадка

(ул. Мечникова, 19а)

Игровая спортивная программа «Спортивный Новый год»

5 января в 12.00

Клуб настольного тенниса «Топспин»,

(ул. Содружества, 82/1)

Рождественский турнир по настольному теннису среди школьников

6 января в 12.00

На этот раз все праздничные мероприятия будут сделаны в духе русских народных сказок.Фото: Евгения ГУСЕВА

ТЕАТРЫ

Ростовская областная Филармония,

(ул. Большая Садовая, 170)

Концерт «Новогодние приключения Домришки»

12 декабря в 16:00

Концерт «Три белых коня» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон»

22 декабря в 17.00

Концерт «Русская народная сказка с оркестром»

25 декабря в 16.00,

26 декабря, 3, 4 января в 12.00.

Музыкальная программа «Большой новогодний концерт»

27, 30 декабря в 18.00

Концерт «Новогодний джаз»

28 декабря в 19.00

Большой новогодний концерт

27 декабря в 19.00,

30 декабря в 18.00,

2, 4 января 17.00

Концерт «Новый год с РАСО. Мировой тур»

29 декабря в 18.00

Праздничный концерт Рождество с «Казачьим кругом». «Коляда-маляда»

6 января в 17.00

Праздничный концерт «Чудеса на Рождество»

7 января в 17.00

Программа-сюрприз «Новогодний маскарад»

8 января в 17.00

Ростовский государственный музыкальный театр

(ул. Большая Садовая, 134/157)

Шоу программа «Новогодний Симфо-рок»

14 декабря в 19.00

Балет «Снегурочка»

16 декабря в 12.00, 19.00,

19 декабря в 19.00,

20 декабря в 11.00.

Новогодняя сказка «Аленький цветочек»

21, 24 декабря в 09.30, 12.00,

22 декабря в 09.30, 14.30,

23, 28-30 декабря и 2-5 января в 09.30, 12.00, 14.30,

26 декабря в 09.30,

27 декабря и 8 январяв 12.00,

6 января в 09.30, 12.00,

7 января в 14.30.

Концерт «Мелодии новогодней ночи»

21-24 декабря в 19.00,

26-30 декабря в 19.00,

31 декабря в 12.00,

8 января в 19.00,

12–13 января в 18.00

Опера «Мелодии новогодней ночи»

27, 30 декабря в 19.00

Ростовский государственный театр кукол имени В.С. Былкова

(пер. Университетский, 46)

Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»

18-30 декабря в 11.00, 13.00, 15.00,

31 декабря в 11.00

2 — 8 января в 11.00, 13.00, 15.00

Спектакль «Три поросенка»

12 января в 11.00, 13.00

Спектакль «Рождественские приключения снеговиков»

23 января в 11.00

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького

(пл. Театральная, 1)

Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»

21 декабря в 12.30,

22, 29 декабря в 10.00, 12.30,

23 декабря в 10.00, 15.00,

24-28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00,

30 декабря и 2-3 января в 12.30, 15.00,

4-8 января в 10.00, 12.00, 15.00

Новогоднее Шоу «Новогодний Люкс»

21-27 декабря в 18.30

28 декабря в 15.00, 18.30

30 декабря в 18.30

2-8 января в 18.30

Ростовский-на-Дону Молодежный театр

(пл. Свободы,3)

Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…»

15- 16 и 18-20декабря в 11.00, 13.30,

21 декабря в 13.30,

23-30 декабря в 11.00, 13.30,

02-6 января в 11.00, 13.30,

07-8 января в 11.00

Спектакль «Новогодние потешки»

16, 23 декабря в 10.00, 12.00

18-20 и 25-28декабря в 10.00,

29-30 декабря, 2, 6 января в 10.00, 12.00,

3-5 января в 10.00, 12.00, 14.00

Спектакль-концерт «Бенгальские Огни-6. Назад в будущее»

21 декабря в 19.00,

22- 30 декабря в 18.00,

2-5, 7 января в 19.00

«Дворец творчества детей и молодежи»

(ул. Большая Садовая, 53-55)

Праздник «Новый год отметим вместе: танцем, играми и песней»

21-28 декабря в 14.00

Дом Офицеров

(пр. Будённовский, 34)

Музыкальный спектакль «Снежная Королева»

22 декабря, 3 января в 11.00 13.00

Музыкальный спектакль

«Дед Мороз и Горыныч Змей или Новогодние приключения богатырей»

24, 26 декабря, 8 января в 11.00, 13.00

Водное Шоу «Аладдин и новогодние приключения»

28 декабря в 11.00

29 декабря в 11.00 14.00

Областной Дом Народного Творчества

(пл. Карла Маркса, 5/1)

Шоу талантов Деда Мороза

22-30 декабря в 12.30 14.30

3-5 января в 12.30 14.30

«Городской Дом Творчества»

(ул. Темерницкая, 45)

Мультимедийная игровая шоу-программа «Новогодние превращения»

23-30 декабря и 2-8 января в 11.00, 13.00, 15.00

Конгресс-Холл ДГТУ

( пл. Гагарина, 1)

Музыкально-цирковое шоу «Новогоднее созвездие. Ледяной дворец»

24-26 декабря в 15.00, 18.00

Спектакль «Ну, Погоди!»

30 декабря в 11.00

ДК «Ростсельмаш»

(просп. Сельмаш, 3/8)

Благотворительная районная Новогодняя Ёлка

26 декабря в 11.00

Новогоднее представление «Песенка для принцессы или мы к Вам приехали на час»

26-30 декабря, 2-6 января в 11.00 13.30

Патриотический центр «Победа»

ул. Большая Садовая, 51

Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»

1 января в 11.00

Волшебный экран: «Дед Мороз. Битва Магов»

2 января в 11.00

Волшебный экран: «Снежная Королева»

4 января в 11.00

Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»

5 января в 11.00

Волшебный экран: «Три орешка для Золушки»

6 января в 11.00

Волшебный экран: «Леди Ястреб»

7 января в 11.00

Волшебный экран: «Хранители снов»

8 января в 11.00

Дворец культуры «Ростов – Досуг»

ул. Шаумяна, 57/59

Новогодний спектакль «Новогодняя сказка»

3-4 января в 12.00, 15.00

«Городской Дом Творчества»

(ул. Темерницкая, 45)

Рождественский Концерт из Абонемента «Свет, Цвет, и Музыка»

8 января в 16.00

Ростовчан ждут представления в театрах, и концерты в парках, и гуляния у главной елки городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БИБЛИОТЕКИ

Библиотека имени Т. Г. Шевченко

(ул. Саратовская, 5)

Развлекательно-познавательная программа «Под Новый год»

16 декабря в 10.00

Сказочный калейдоскоп «Кино как волшебство: Сказка на киноэкране»

9 января в 10.00

Детская библиотека имени В.П. Чкалова в МБОУ «Школа №78»

(ул. Варфоломеева, 189)

Новогодняя экскурсия «Галопом по Европам»

20 декабря в 11.00

Филиал №5 библиотека имени А.М. Листопадова

(ул. 40 лет Победы, 27-а)

Творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы»

21 декабря в 12.00

КБИЦ им.М.А.Шолохова,

(ул. Кулагина, 19)

Праздничный вечер «А у нас Новый год! Елка в гости зовет»

23 декабря в 10.00

Библиотека имени А.И.Солженицына,

(ул. Лелюшенко, 15 А)

Громкие чтения «Зимняя сказка»

23 декабря в 10.00

Бенефис «Самая новогодняя песня»

30 декабря в 11.00

Детская библиотека имени В.В. Маяковского

(пер. Университетский,111)

Новогодний семейный праздник «Пока бьют часы»

23 декабря в 10.00

Детская библиотека имени А. В. Луначарского

(ул. Завкомовская,47)

Мастер–класс «Новогодняя снежинка»

24 декабря в 12.00

Детская библиотека имени А.Л. Барто

(ул. Штахановского, 20)

Интеллектуальная игра «Здравствуй, Новый год»

24 декабря в 10.00

БИЦ имени А.П.Чехова,

(ул. Ленина, 66-а)

Новогодний праздник «Голубой огонек»

26 декабря в 10.00

БИЦ имени И.С. Тургенева,

(пр.40лет Победы, 308/3)

Праздник « А у нас Новый год! Елка в гости нас зовет!»

26 декабря в 10.00

Библиотека имени А. Серафимовича,

(ул. Беломорская, 20-д)

Вечер поэзии «Новогодние огни»

27 декабря в 16.00

Детская библиотека имени Ильича,

(ул. Металлургическая,113)

Утренник «Наш весёлый Новый год»

27 декабря в 10.00

БИЦ имени Ю.А. Гагарина,

(ул .Королева, 3)

Праздничный вечер «Здравствуй, Новый год»

28 декабря в 16.00

Новогоднее представление для детей и взрослых «Сказочный переполох в новогоднем лесу»

30 декабря в 11.00

Театрализованная композиция «Посланием спасения сияет звезда…»

8 января в 11.00

Библиотека имени А.С. Пушкина,

(ул. Верхненольная, 15)

Творческая инсталляция «Что такое Новый год?»

29 декабря в 10.00

Библиотека имени Н. К. Крупской,

(п. Комиссарский, 9)

Виртуальное путешествие

«Как встречают Новый год в разных странах»

30 декабря в 10.00

Библиотека имени А.С.Грина,

(Таганрогское шоссе,116/2)

Праздник в библиотеке «Новый год к нам идет!»

30 декабря в 10.00

БИЦ имени Н.Г. Чернышевского,

(ул. Вятская, 41)

Концертная программа «Мелодии Рождества» казачьего ансамбля «Сторонушка»

3 января в 14.00

БИЦ имени академика Д.С. Лихачева,

(ул. Профсоюзная, 45)

Рождественская встреча «Волшебный сундучок»

3 января в 10.00

Детская библиотека имени П.В. Лебеденко в Доме творчества,

(пр. Коммунистический 43/1)

Детский праздник «Новогодние приключения»

5 января в 12.00

Детская библиотека имени Зои Космодемьянской,

(ул. Портовая, 166)

Литературные посиделки «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»

6 января в 16.00

БИЦ им. Герцена,

(ул. 2-я Краснодарская, 149)

Рождественский турнир по шахматам

7 января в 11.00

БИЦ имени М.В.Ломоносова,

(пр. Сельмаш, 7-а)

Литературная гостиная «Рождественские кружева»

9 января в 10.00

Познавательный час «Образы Деда Мороза в разных культурах»

13 января в 11.00

Для горожан постараются провести не только увлекательные концерты и шоу, но и создать праздничное настроение.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЯРМАРКИ

Парк им. Октябрьской Революции,

(пл. Театральная 3)

Рождественская ярмарка

22-23декабря, 30 декабря-8 января в 10.00

*По данным Управления культуры города Ростова-на-Дону.