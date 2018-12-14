Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города
Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города. Всего на улицах донской столицы будет около 200 наряженных елей в разных районах города.
Самой красивой, по традиции, станет главная городская красавица. Она расположится у входа в парк имени Максима Горького. Там же будет организована зимняя ярмарка, где можно будет купить подарки к Новому году и другую атрибутику.
Торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря в 17:00. Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу.
Кроме того, с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 музыкальные школы и школы искусств города представят лучшие коллективы. Праздничное настроение будут создавать диджеи, кавер-группы, вокальные, хореографические и инструментальные номера.
КОНКРЕТНО
Где и когда пройдет открытие районных елок в Ростове-на-Дону
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие елки «Новогодние сказки Деда Мороза».
Где: Перед зданием администрации (пр. Коммунистический, 24).
Когда: 21 декабря в 12.00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней ёлки «Как скоморохи Деда Мороза повстречали..».
Где: Площадка перед зданием ДГТУ (пл. Гагарина 1,).
Когда: 24 декабря в 12.00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней елки .
Где: Пл. Рабочая.
Когда: 24 декабря в 12.00.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней елки
Где: Площадка перед зданием администрации (ул. Воровского, 48).
Когда: 24 декабря в 15.00
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней елки «Здравствуй, Зимушка- Зима..».
Где: Соборная площадь.
Когда: 25 декабря в 13.00.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней ёлки.
Где: Парк культуры и отдыха Дружба (ул. Капустина 1/1а).
Когда: 26 декабря в 13.00.
ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ
Что: Театрализованное открытие городской Новогодней елки.
Где: У входа в парк имени Горького.
Когда: 26 декабря в 17.00.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Что: Открытие Новогодней ёлки «Новогодние забавы».
Где: Сквер им. Фрунзе.
Когда: 27 декабря в 12.00.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Что: Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя сказка».
Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127).
Когда: 27 декабря в 12.00.
Что: Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки.
Когда: 29-30 декабря, 2-6 января в 10.00.
*По данным Управления культуры администрации Ростова-на-Дону.
Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!».Фото: Олег УКЛАДОВ
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