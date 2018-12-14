Новогодние елки в Ростове-на-Дону 2018-2019: даты и время торжественного открытия по районам города. Всего на улицах донской столицы будет около 200 наряженных елей в разных районах города.

Самой красивой, по традиции, станет главная городская красавица. Она расположится у входа в парк имени Максима Горького. Там же будет организована зимняя ярмарка, где можно будет купить подарки к Новому году и другую атрибутику.

Торжественное открытие главной городской красавицы запланировано на 26 декабря в 17:00. Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!». Обещают интересную программу.

Кроме того, с 25 по 30 декабря с 14:00 до 20:00 музыкальные школы и школы искусств города представят лучшие коллективы. Праздничное настроение будут создавать диджеи, кавер-группы, вокальные, хореографические и инструментальные номера.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдет открытие районных елок в Ростове-на-Дону

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие елки «Новогодние сказки Деда Мороза».

Где: Перед зданием администрации (пр. Коммунистический, 24).

Когда: 21 декабря в 12.00.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней ёлки «Как скоморохи Деда Мороза повстречали..».

Где: Площадка перед зданием ДГТУ (пл. Гагарина 1,).

Когда: 24 декабря в 12.00.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней елки .

Где: Пл. Рабочая.

Когда: 24 декабря в 12.00.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней елки

Где: Площадка перед зданием администрации (ул. Воровского, 48).

Когда: 24 декабря в 15.00

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней елки «Здравствуй, Зимушка- Зима..».

Где: Соборная площадь.

Когда: 25 декабря в 13.00.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней ёлки.

Где: Парк культуры и отдыха Дружба (ул. Капустина 1/1а).

Когда: 26 декабря в 13.00.

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ

Что: Театрализованное открытие городской Новогодней елки.

Где: У входа в парк имени Горького.

Когда: 26 декабря в 17.00.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Что: Открытие Новогодней ёлки «Новогодние забавы».

Где: Сквер им. Фрунзе.

Когда: 27 декабря в 12.00.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Что: Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя сказка».

Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая (ул. Большая Садовая, 127).

Когда: 27 декабря в 12.00.

Что: Работа мастерской Деда Мороза, создание ёлочных украшений для новогодней елки.

Когда: 29-30 декабря, 2-6 января в 10.00.

*По данным Управления культуры администрации Ростова-на-Дону.

Все желающие вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой смогут сказать дружно «Раз, два, три, елочка гори!».Фото: Олег УКЛАДОВ

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