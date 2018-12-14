В Ростове-на-Дону за последние пару лет закрылись два десятка газетных киосков

В микрорайоне Александровка в южной столице народ совершенно конкретно заявил о своей привязанности к печатному слову — и резко выступил против идеи убрать газетный киоск, чего усердно добивались местные районные власти, которые буквально забросали энергетиков письмами с просьбой отрубить его от электричества.

И ведь — добились-таки своего: ресурсоснабжающая организация направила в адрес компании-владельца киоска сообщение о том, что, мол, невозможно более исполнять обязательства по поставке электроэнергии, а посему — будьте любезны, живите дальше, как хотите. Иными словами, на точке по продаже печатной продукции придется поставить жирный крест: существовать без электричества, которое обеспечивает, как нетрудно догадаться, и освещение, и сигнализацию, невозможно.

Только произошло то, о чем не подозревали (хотя могли бы: нужно-то было денек-другой понаблюдать, сколько людей покупает там газеты!) чиновники — местный люд взбунтовался и принялся собирать подписи в поддержку любимого киоска.

- Да мы знаем-знаем — просчет вышел! - с досадой машет рукой источник «КП» - Ростов-на-Дону» в мэрии. - Там же больше тысячи человек, как оказалось, постоянных покупателей! Глава администрации дал поручение: разобраться и решить вопрос, привести все, что нужно по документам, в соответствие, чтобы люди не остались без этого газетного киоска.

Впрочем, это — случай не единичный, уверяют люди, работающие в этой сфере.

Всего в регионе за последние два года закрылись почти семьдесят точек по продаже печатной продукции. И если в отдаленных от регионального центра муниципалитетах с ними расстаются сами владельцы — как правило, вследствие нерентабельности, то в непосредственно в Ростове-на-Дону, на который приходится примерно треть из общего числа прекративших существование киосков, ситуация иная.

- Есть несколько вариантов, по которым собственников вынуждают закрываться, - говорит один из представителей этой сферы. - Во-первых — просто требование районных властей, не продлевающих или разрывающих договоры аренды: так было, допустим, с киосками на ул Пушкинской, которую вообще освободили от каких-либо нестационарных объектов торговли. Во-вторых, это, действительно, отключения электричества. В-третьих, как формальность, перенос остановки...

Городские власти, разумеется, с такими выпадами в их сторону категорически не согласны.

- Да вы что — как можно закрывать газетные киоски? - искренне возмущен этим собеседник «Комсомольской правды» из числа чиновников. - Да мы каждый месяц отчитываемся перед одним из замов губернатора о том, как обстоят дела с обеспеченностью населения точками по продаже печатной продукции (сейчас она составляет 94 процента)! Сегодня в нашем городе, в областном центре, 170 газетных киосков — во всех восьми районах, плюс на рынках и ярмарках, в торговых центрах. И еще в планах открыть целых сорок точек! Неужто мы не понимаем, что газетные павильоны — это не ларьки по продаже шаурмы, да их и проще размещать, поскольку нет проблем с согласованиями. А если кто-то возмущается, что мы убрали киоски с той Привокзальной площади, так напрасно, это не показатель: там бардак был натуральный, иные нестационарные объекты на бывших клумбах, где деревья и цветы росли, стояли.

Однако этим заявлениям в среде распространителей печатных СМИ не очень-то доверяют:

- Ага, новые они поставят, как же! - утверждают они. - В той же Александровке, вон, по соседству с отключенным от света киоском, на конечной остановке общественного транспорта, где проходимость — ого-го-го! - поставили палатку «Табак». И ведь там тоже продаются газеты и журналы, то есть условия вроде бы и соблюдены, но только печатной продукции там — с гулькин нос, зато табака — на любой вкус, как говорится. И на пр. Буденновском также сделали, кстати. Так что лукавство это.

- Ничего подобного! - горячится в ответ наш собеседник в мэрии. - Газеты будут продаваться, и мы достигнем намеченных показателей. Просто нынешним представителям этого бизнеса надо шагать в ногу с современными экономическими условиями, привыкать к конкуренции и думать над развитием, новыми формами, тогда все будет в порядке.