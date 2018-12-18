Новогодние спектакли для детей 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Не за горами Новый год, а это значит, что совсем скоро детишек ждет самая настоящая зимняя сказка. Благо в Ростове-на-Дону уже приготовили сказочные представления для ребят. Мы подскажем, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события. Выбирайте и приходите!

КОНКРЕТНО

Какие новогодние спектакли пройдут в Ростове-на-Дону*

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

(ул. Большая Садовая, 134/157)

Новогодняя сказка «Аленький цветочек»

21, 24 декабря в 09.30, 12.00,

22 декабря в 09.30, 14.30,

23, 28-30 декабря и 2-5 января в 09.30, 12.00, 14.30,

26 декабря в 09.30,

27 декабря и 8 январяв 12.00,

6 января в 09.30, 12.00,

7 января в 14.30.

«Снегурочка»

16 декабря 12:00

Стоимость: 1 000 - 2 000 рублей

В Ростове-на-Дону пройдут десятки увлекательных шоу-программ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

(пл. Свободы,3)

Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…»

18-20 декабря в 11.00, 13.30,

21 декабря в 13.30,

23-30 декабря в 11.00, 13.30,

02-6 января в 11.00, 13.30,

07-8 января в 11.00

Спектакль «Новогодние потешки»

23 декабря в 10.00, 12.00

18-20 и 25-28декабря в 10.00,

29-30 декабря, 2, 6 января в 10.00, 12.00,

3-5 января в 10.00, 12.00, 14.00

«Вкусная история о девочке и великане»

12 января в 11:00

Стоимость: 300 рублей

«И вот однажды... или все мальчишки дураки»

20 января в 11:00

Стоимость: 350 - 600 рублей

«Каштанка»

12, 26 января в 13:00

Стоимость: 400 рублей

«Пеппи Длинный чулок»

13 января в 11:00

Стоимость: 350 - 600 рублей

«Приключения Дюймовочки»

27 января в 11:00

Стоимость: 350 - 600 рублей

ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

(пл. Карла Маркса, 5/1)

«Шоу талантов Деда Мороза»

22 декабря - 5 января

Стоимость: 300 - 400 рублей

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕЕТЙ И МОЛОДЕЖИ»,

(ул. Большая Садовая, 53-55)

Праздник «Новый год отметим вместе: танцем, играми и песней»

21-28 декабря в 14.00

ДОМ ОФИЦЕРОВ

(пр. Будённовский, 34)

Музыкальный спектакль «Снежная Королева»

22 декабря - 3 января

Стоимость: 500 - 1 000 рублей

«Дед Мороз и Горыныч Змей или Новогодние приключения Богатырей»

24 декабря - 8 января

Стоимость: 500 - 1 000 рублей

Водное шоу «Аладдин и новогодние приключения»

28 - 29 декабря

Стоимость: 300 - 1 400 рублей

Детский спектакль «Простоквашино»

2 января

Стоимость: 700 - 2 000 рублей

Новогодний спектакль «Щенки спасают новый год»

4 января в 11:00, 17:00

Стоимость: 500 - 1 800 рублей

Новогодняя театрально-цирковая сказка

5 января.

Стоимость: 400 - 800 рублей

Детское шоу «Три кота»

6 января в 11:00, в 15:00:

Стоимость: 700 - 2 000 рублей

Праздник можно отметить походом в театр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕАТР ИМ. ГОРЬКОГО

(пл. Театральная, 1)

Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»

21 декабря в 12.30,

22, 29 декабря в 10.00, 12.30,

23 декабря в 10.00, 15.00,

24-28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00,

30 декабря и 2-3 января в 12.30, 15.00,

4-8 января в 10.00, 12.00, 15.00

КОНГРЕСС-ХОЛЛ ДГТУ

( пл. Гагарина, 1)

«Новогоднее созвездие. Ледяной дворец»

24 - 26 декабря

Стоимость: 600 - 1 500 рублей

Ну, погоди!

30 декабря

Стоимость: 700 - 2 000 рублей.

Фиксики-шоу «Операция Новый год»

3 января в 11:00

Стоимость: 300 - 2 000 рублей

Балет «Щелкунчик»

4 января в 18:00

Стоимость: 800 - 2 500 рублей

Спектакль «Карнавальная ночь»

5 января в 19:00

Стоимость: 1 000 - 3 300 рублей

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Большая Садовая, 170)

Русская народная сказка с оркестром «Дон»

25, 26 декабря, 3, 4 января в 12:00

Стоимость: 200 - 500 рублей

Концерт «Новогодние приключения Домришки»

12 декабря в 16:00

Концерт «Три белых коня» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон»

22 декабря в 17.00

Музыкальная программа «Большой новогодний концерт»

27, 30 декабря в 18.00

Концерт «Новогодний джаз»

28 декабря в 19.00

Большой новогодний концерт

27 декабря в 19.00,

30 декабря в 18.00,

2, 4 января 17.00

Концерт «Новый год с РАСО. Мировой тур»

29 декабря в 18.00

Праздничный концерт Рождество с «Казачьим кругом». «Коляда-маляда»

6 января в 17.00

Праздничный концерт «Чудеса на Рождество»

7 января в 17.00

Программа-сюрприз «Новогодний маскарад»

8 января в 17.00

ДК «РОСТВЕРТОЛ»

«Новогодняя тайна третьей планеты»

26 декабря - 7 января

Стоимость: 450 рублей

ДК «РОСТСЕЛЬМАШ»

(просп. Сельмаш, 3/8)

Новогоднее представление «Песенка для принцессы или мы к Вам приехали на час»

26-30 декабря, 2-6 января в 11.00 13.30

«Песенка для принессы» или «Мы к вам заехали на час!»

27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января в 11:00

26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 5, 6 января в 13:30

Стоимость: 350 - 600 рублей.

КСК «ЭКСПРЕСС»

Тайны ЖАР-ПТИЦЫ. Самое Новогоднее Шоу.

2 - 7 января

Стоимость: 700 - 1 500 рублей

До Нового года осталось совсем немного времени.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕАТР КУКОЛ

(пер. Университетский, 46)

Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»

18-30 декабря в 11.00, 13.00, 15.00,

31 декабря в 11.00

2 — 8 января в 11.00, 13.00, 15.00

«Три поросенка»

12 января в 11:00, 13:00

«По щучьему велению»

13 января в 11:00, 13:00

Стоимость: от 200 до 240 рублей

«Принцесса на горошине»

15 января в 11:00

«Курочка Ряба»

16 января в 11:00

У страха глаза велики

Стоимость: 17 января в 11:00

«Пират Сладкоежка»

Стоимость: 18 января в 11:00

«Снежная королева»

19 января в 11:00, 13:30

«Муха-Цокотуха»

Стоимость: 20 января в 11:00, 13:00

«Волшебство театрального закулисья»

20, 27 января в 15:30

«Рождественские приключения снеговиков»

23 января в 11:00

«Ай да Петушок!»

24 января в 11:00

«Страусенок»

25 января в 11:00

«Дюймовочка»

26 января в 11:00, 13:00

«День рождения кота Леопольда»

27 января в 11:00, 13:00

«Волшебный колосок»

29 января в 11:00

«БЛИН-МОЛОДЕЦ»

30 января в 11:00

«Золотой чай»

31 января в 11:00

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОБЕДА»,

ул. Большая Садовая, 51

Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»

1 января в 11.00

Волшебный экран: «Дед Мороз. Битва Магов»

2 января в 11.00

Волшебный экран: «Снежная Королева»

4 января в 11.00

Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»

5 января в 11.00

Волшебный экран: «Три орешка для Золушки»

6 января в 11.00

Волшебный экран: «Леди Ястреб»

7 января в 11.00

Волшебный экран: «Хранители снов»

8 января в 11.00

* Из открытых источников и Управления культуры Ростова-на-Дону. Подробности уточняйте по телефонам, в месте проведения спектакля.

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