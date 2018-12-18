Новогодние спектакли для детей 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание
Новогодние спектакли для детей 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Не за горами Новый год, а это значит, что совсем скоро детишек ждет самая настоящая зимняя сказка. Благо в Ростове-на-Дону уже приготовили сказочные представления для ребят. Мы подскажем, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события. Выбирайте и приходите!
КОНКРЕТНО
Какие новогодние спектакли пройдут в Ростове-на-Дону*
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(ул. Большая Садовая, 134/157)
Новогодняя сказка «Аленький цветочек»
21, 24 декабря в 09.30, 12.00,
22 декабря в 09.30, 14.30,
23, 28-30 декабря и 2-5 января в 09.30, 12.00, 14.30,
26 декабря в 09.30,
27 декабря и 8 январяв 12.00,
6 января в 09.30, 12.00,
7 января в 14.30.
«Снегурочка»
16 декабря 12:00
Стоимость: 1 000 - 2 000 рублей
В Ростове-на-Дону пройдут десятки увлекательных шоу-программ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
(пл. Свободы,3)
Новогодняя премьера «Сказка о царе Салтане…»
18-20 декабря в 11.00, 13.30,
21 декабря в 13.30,
23-30 декабря в 11.00, 13.30,
02-6 января в 11.00, 13.30,
07-8 января в 11.00
Спектакль «Новогодние потешки»
23 декабря в 10.00, 12.00
18-20 и 25-28декабря в 10.00,
29-30 декабря, 2, 6 января в 10.00, 12.00,
3-5 января в 10.00, 12.00, 14.00
«Вкусная история о девочке и великане»
12 января в 11:00
Стоимость: 300 рублей
«И вот однажды... или все мальчишки дураки»
20 января в 11:00
Стоимость: 350 - 600 рублей
«Каштанка»
12, 26 января в 13:00
Стоимость: 400 рублей
«Пеппи Длинный чулок»
13 января в 11:00
Стоимость: 350 - 600 рублей
«Приключения Дюймовочки»
27 января в 11:00
Стоимость: 350 - 600 рублей
ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(пл. Карла Маркса, 5/1)
«Шоу талантов Деда Мороза»
22 декабря - 5 января
Стоимость: 300 - 400 рублей
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕЕТЙ И МОЛОДЕЖИ»,
(ул. Большая Садовая, 53-55)
Праздник «Новый год отметим вместе: танцем, играми и песней»
21-28 декабря в 14.00
ДОМ ОФИЦЕРОВ
(пр. Будённовский, 34)
Музыкальный спектакль «Снежная Королева»
22 декабря - 3 января
Стоимость: 500 - 1 000 рублей
«Дед Мороз и Горыныч Змей или Новогодние приключения Богатырей»
24 декабря - 8 января
Стоимость: 500 - 1 000 рублей
Водное шоу «Аладдин и новогодние приключения»
28 - 29 декабря
Стоимость: 300 - 1 400 рублей
Детский спектакль «Простоквашино»
2 января
Стоимость: 700 - 2 000 рублей
Новогодний спектакль «Щенки спасают новый год»
4 января в 11:00, 17:00
Стоимость: 500 - 1 800 рублей
Новогодняя театрально-цирковая сказка
5 января.
Стоимость: 400 - 800 рублей
Детское шоу «Три кота»
6 января в 11:00, в 15:00:
Стоимость: 700 - 2 000 рублей
Праздник можно отметить походом в театр.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ТЕАТР ИМ. ГОРЬКОГО
(пл. Театральная, 1)
Новогодняя сказка «Новогодние приключения Маши и Вити»
21 декабря в 12.30,
22, 29 декабря в 10.00, 12.30,
23 декабря в 10.00, 15.00,
24-28 декабря в 10.00, 12.30, 15.00,
30 декабря и 2-3 января в 12.30, 15.00,
4-8 января в 10.00, 12.00, 15.00
КОНГРЕСС-ХОЛЛ ДГТУ
( пл. Гагарина, 1)
«Новогоднее созвездие. Ледяной дворец»
24 - 26 декабря
Стоимость: 600 - 1 500 рублей
Ну, погоди!
30 декабря
Стоимость: 700 - 2 000 рублей.
Фиксики-шоу «Операция Новый год»
3 января в 11:00
Стоимость: 300 - 2 000 рублей
Балет «Щелкунчик»
4 января в 18:00
Стоимость: 800 - 2 500 рублей
Спектакль «Карнавальная ночь»
5 января в 19:00
Стоимость: 1 000 - 3 300 рублей
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Большая Садовая, 170)
Русская народная сказка с оркестром «Дон»
25, 26 декабря, 3, 4 января в 12:00
Стоимость: 200 - 500 рублей
Концерт «Новогодние приключения Домришки»
12 декабря в 16:00
Концерт «Три белых коня» в исполнении оркестра русских народных инструментов «Дон»
22 декабря в 17.00
Музыкальная программа «Большой новогодний концерт»
27, 30 декабря в 18.00
Концерт «Новогодний джаз»
28 декабря в 19.00
Большой новогодний концерт
27 декабря в 19.00,
30 декабря в 18.00,
2, 4 января 17.00
Концерт «Новый год с РАСО. Мировой тур»
29 декабря в 18.00
Праздничный концерт Рождество с «Казачьим кругом». «Коляда-маляда»
6 января в 17.00
Праздничный концерт «Чудеса на Рождество»
7 января в 17.00
Программа-сюрприз «Новогодний маскарад»
8 января в 17.00
ДК «РОСТВЕРТОЛ»
«Новогодняя тайна третьей планеты»
26 декабря - 7 января
Стоимость: 450 рублей
ДК «РОСТСЕЛЬМАШ»
(просп. Сельмаш, 3/8)
Новогоднее представление «Песенка для принцессы или мы к Вам приехали на час»
26-30 декабря, 2-6 января в 11.00 13.30
«Песенка для принессы» или «Мы к вам заехали на час!»
27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января в 11:00
26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 5, 6 января в 13:30
Стоимость: 350 - 600 рублей.
КСК «ЭКСПРЕСС»
Тайны ЖАР-ПТИЦЫ. Самое Новогоднее Шоу.
2 - 7 января
Стоимость: 700 - 1 500 рублей
До Нового года осталось совсем немного времени.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ТЕАТР КУКОЛ
(пер. Университетский, 46)
Новогоднее шоу «Новогодние приключения Незнайки»
18-30 декабря в 11.00, 13.00, 15.00,
31 декабря в 11.00
2 — 8 января в 11.00, 13.00, 15.00
«Три поросенка»
12 января в 11:00, 13:00
«По щучьему велению»
13 января в 11:00, 13:00
Стоимость: от 200 до 240 рублей
«Принцесса на горошине»
15 января в 11:00
«Курочка Ряба»
16 января в 11:00
У страха глаза велики
Стоимость: 17 января в 11:00
«Пират Сладкоежка»
Стоимость: 18 января в 11:00
«Снежная королева»
19 января в 11:00, 13:30
«Муха-Цокотуха»
Стоимость: 20 января в 11:00, 13:00
«Волшебство театрального закулисья»
20, 27 января в 15:30
«Рождественские приключения снеговиков»
23 января в 11:00
«Ай да Петушок!»
24 января в 11:00
«Страусенок»
25 января в 11:00
«Дюймовочка»
26 января в 11:00, 13:00
«День рождения кота Леопольда»
27 января в 11:00, 13:00
«Волшебный колосок»
29 января в 11:00
«БЛИН-МОЛОДЕЦ»
30 января в 11:00
«Золотой чай»
31 января в 11:00
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОБЕДА»,
ул. Большая Садовая, 51
Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»
1 января в 11.00
Волшебный экран: «Дед Мороз. Битва Магов»
2 января в 11.00
Волшебный экран: «Снежная Королева»
4 января в 11.00
Зимний мультпоказ «Новогодний Хрю-парад»
5 января в 11.00
Волшебный экран: «Три орешка для Золушки»
6 января в 11.00
Волшебный экран: «Леди Ястреб»
7 января в 11.00
Волшебный экран: «Хранители снов»
8 января в 11.00
* Из открытых источников и Управления культуры Ростова-на-Дону. Подробности уточняйте по телефонам, в месте проведения спектакля.
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