«Кулаками, локтями и простыней»: Врачи ростовского роддома 3,5 часа вчетвером пытались выдавить новорожденную из живота матери

Не иначе как страшным сном может назвать 26-летняя жительница Ростовской области то, что с ней произошло летом этого года. Медики одного из районных роддомов в Ростовской области три с половиной часа (!) пытались, в буквальном смысле слова, выдавить из живота ее долгожданную дочь. Однако ребенок погиб, а мать пошла в суд. Теперь Анастасия Иванцова (имя и фамилия изменены, - прим. автр.) требует с врачей полтора миллиона рублей.

"БЕЗ ПАНИКИ: ВОТ-ВОТ РОДИШЬ"

Дело было в небольшом городке Ростовской области. Когда Анастасия узнала, что беременна, то сразу же обратилась в женскую консультацию. Как и положено в таких случаях женщина выполняла все назначения врача - делала УЗИ, сдавала анализы, и вместе с мужем ждала долгожданного ребенка. Они даже дали девочке имя - Ангелина.

В конце июля у беременной начались схватки и она отправилась в роддом, при котором была эта же самая женская консультация. Причем в тот день дежурным доктором была врач, которая и наблюдала будущую мамочку всю беременность.

- Мне говорили, что все идет хорошо, - рассказала женщина «КП-Ростов». - Несмотря на то, что это были мои первые роды, я понимала - родовая деятельность была слабой, схваток я почти не чувствовала. Врачи говорили, что показаний для проведения операции «кесарево сечение» нет, хотя раскрытие уже началось. Честно сказать, аргументов не верить медикам у меня не было. Я провела в роддоме весь день. Мне запретили обильное питье, разрешили пить по одному глотку в час. Но положенные схватки не начались и вечером. Тогда в 18:30 мне прокололи околоплодный пузырь. Я еще тогда заметила, что воды были зеленоватого цвета: после я узнала - это означало, что ребенок уже задыхался. Но врачи успокаивали: «Причин для паники нет. Вот-вот родишь».

Медикам необходимо постоянно поддерживать свой профессиональный уровень, а для этого у роддома должно быть хотя бы 500 родов в год.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"ОНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПРОСТЫНЬ КАК РЫЧАГ"

Но это самое «вот-вот» не наступило ни через час, ни через два, ни через три или даже четыре часа.

- Все это время мне кололи препараты, стимулирующие родовую деятельность, но ничего не происходило, - продолжает Анастасия. - И тогда около 23 часов меня перевели в родовую. Там врач вместе с акушеркой стали вручную выдавливать плод поочередно - сначала кулаками, потом локтями. Было так больно, что даже синяки остались. Затем к ним на помощь пришли еще двое - врач детского отделения и неонатолог. В итоге, привязав простыню к ручкам кресла, они использовали ее как рычаг, чтобы достать ребенка. Мне казалось, это длилось вечность! Хотя по времени вся процедура выдавливания заняла 3,5 часа.

Однако, по словам женщины, появившийся малыш так и не закричал. Экс-пациентка говорит, что медики в течение получаса пытались реанимировать ее кроху, а затем унесли в другую комнату. Лишь через полтора часа матери сообщили: ребенок мертв.

Теперь женщина надеется, что суд встанет на ее сторону и накажет медиков рублем. Хотя сама в это слабо верит: с момент смерти дочери прошло уже пять месяцев, а семье так и не предоставили заключение судмедэксперта - что же стало причиной гибели малышки.

За официальным комментарием газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в Министерство здравоохранения Ростовской области. Ждем ответ в самое ближайшее время.

Лишь через полтора часа матери сообщили: ребенок мертв.Фото: Александр УТКИН

КОММЕНТАРИЙ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

"Метод Кристеллера запрещен уже лет двадцать"

- Конечно, такие случаи должны разбираться не в СМИ, а на медицинских консилиумах, - говорит эксперт «Комсомолки» с многолетним опытом. - Хотя, по правде сказать, метод Кристеллера - ручной акушерский прием для ускорения изгнания плода, заключающийся в надавливании на дно матки через брюшную стенку во время потуги при прорезывании головки, в России запрещен уже 26 лет. Это прописано в в приказе Министерства здравоохранения РФ № 318 и постановления Госкомстата РФ № 190 от 4 декабря 1992 года «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения». Кстати, его придумали еще в 19 веке для ускорения родов - когда ребенок нуждался в кислороде, а женщина не могла тужиться. Однако из-за большого количества родовых травм и осложнений метод не используется.

Сейчас, когда становится известно о таких случаях, врача в лучшем случае отправляют на курсы повышения квалификации, в худшем - на заслуженный отдых. И, кстати, редкие роды в районных роддомах - одна из причин их закрытия. И дело не в том, что такие медучреждения нерентабельны, скорее, это делается для безопасности самих рожениц и их детей. На самом деле, медикам необходимо постоянно поддерживать свой профессиональный уровень, а для этого у роддома должно быть хотя бы по 500 родов в год.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Суд назначил проведение экспертизы"

Алексей ПЕШКОВ, специалист по защите прав пациентов :

- В районный суд Ростовской области моими доверителями было подано исковое заявление о возмещении вреда здоровью, защите прав потребителя медицинских услуг и взыскании компенсации морального вреда, причиненного некачественной медицинской помощью и летальным исходом ребенка. В настоящее время судом вынесено определение о проведении судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты станут известны через несколько месяцев.

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