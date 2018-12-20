Большая пресс-конференция Президента РФ: Владимиру Путину задали вопрос о Багаевском гидроузле

В ходе ежегодной Большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, касающийся, по сути, Ростовской области — правда, задан он был журналистом из Санкт-Петербурга Сергеем Лисовским, представляющим газету «Общество и экология», который, говоря об экологических проблемах, затронул в том числе и тему реки Дон и Багаевского гидроузла.

- О том, что вы предложили, надо поговорить с коллегами. Да они и сами вас сейчас все слышат, - заметил в ответ Владимир Путин.

Экологи, действительно, откликнулись моментально:

- Состояние Дона вызывает много вопросов — главная проблема заключается в его загрязнении и наполнении водой, сейчас ведется разработка проекта стратегии возрождения реки, - прокомментировал тему «КП» - Ростов-на-Дону» известный эколог, помощник секретаря Общественной палаты России Александр Водяник. - Что касается Багаевского гидроузла, то его будущее строительство вызывает много вопросов — но их нужно рассматривать целиком. Я скажу так: это сооружение, действительно, решит часть проблемных моментов, но вот не создаст ли они при этом дополнительные? — вот в чем основная сложность, и это нужно просчитывать комплексно, целиком, без выдергивания из общей массы удобных кому-то и замалчивания неудобных.

«Комсомольская правда» собрала пять наивных вопросов о строительстве Багаевского гидроузла, подготовка к которому находится в настоящее время в завершающей стадии: его создание должно быть завершено к 2020 году и обойдется в 22 млрд рублей.

Так выглядит эскизный вариант проекта будущего гидроузла. Фото: предоставлено управлением информполитики ПРО.

Итак...

ПЕРВЫЙ: Зачем вообще нужен Багаевский гидроузел?

Цель прямо указана в техзадании на проектирование: «обеспечение необходимых габаритов путей на данном участке реки Дон: глубины, ширины и радиуса закругления». Разработчики утверждают, что сооружение станет третьим, последним и важнейшим этапом «зарегулирования» Дона, что позволит изменить режим пропусков из Цимлянского водохранилища в течение года и более эффективно перераспределить водные ресурсы по периодам времени и отраслям народного хозяйства.

ВТОРОЙ: Действительно ли ситуация с обмелением Дона настолько критическая?

Да, специалисты говорят дословно следующее: за последние 17 лет на Дону фиксируется маловодность — существенное понижение уровня и самой реки, и Цимлянского водохранилища, заполненность которого достигает критического уровня — если говорить о том, что предполагалось при проектировании этого «моря», уровень Дона, допустим, в Семикаракорске снизился почти на 2 м, в районе Новочеркасска и Ростова-на-Дону - на метр, в Азове - на 2,5 м. Почему так? Ну вот одна из причин — это, например, забор песка с берегов реки во время строительства Западного и Северного микрорайонов Ростова.

А это - проекция гидроузла на существующий ландшафт. Фото: Алексей Мишарев

ТРЕТИЙ: Не станет ли гидроузел «пробкой в бутылке», из-за чего повысится концентрация соли в нижнем Дону?

Опираемся здесь, опять-таки, на утверждение авторов проекта: нет, изменения минерального состава воды не произойдет, поскольку Багаевский гидроузел не должен изменить среднегодовок количество воды, поступающей в Азовское море. Технически он призван уменьшать необходимый уровень воды до двух метров и судоходного шлюза без «стенки падения», что обеспечит пропуск судов даже в условиях неполного заполнения водохранилища.

ЧЕТВЕРТЫЙ: Ожидать ли затопления жилых зон?

По оценке специалистов, в зону строительства и затопления попадает территория в 324 гектара, из которых 217 га - это территории, которые затапливаются и сейчас во время паводка. При этом в зону подтопления попадает, действительно, несколько строений — однако, власти утверждают, что речь идет, во-первых, о самозастроях, а во-вторых, их собственникам обещают компенсацию, а вот непосредственно для жилых населенных пунктов угрозы нет.

Более того: утверждается, что с вводом в строй Багаевского узла река вернет себе прежнее, природное русло, которые было в 70-80-х годах 20 века.

Кстати, откроем секрет: опасность реального подтопления жилых домов в х. Арпачин все-таки была — в первоначальном варианте проекта, когда уровень воды собирались поднимать на 2,8 метра, но потом решено было перенести местоположение грунтовой плотины и сохранить жилье нетронутым, а для проточности сделать в этой плотине водосброс.

ПЯТЫЙ: Не погубит ли гидроузел рыбу?

Вообще-то, наоборот, это сооружение позволит нарастить объемы рыбозапасов в Дону. Как рассказывал ранее «КП» экс-министр сельского хозяйства РО в ранге замгубернатора Вячеслав Василенко (ныне — руководитель комитета ЗС РО по аграрной политике), когда будет построен гидроузел, возможность для нереста рыб окажется лучше, поскольку поднимется уровень реки, ведь сегодня Дон «сошел».

Вообще же предусматривается создание двух рыбопропускных сооружения: шлюза в центре водосбросной плотины и рыбоходного нерестового канала - плюс дополнительные бассейны в виде искусственных нерестилищ.

СКАЗАНО!

«По Багаевскому гидроузлу — там идет завершение проекта, много экспертных площадок, продолжается широкое общественное обсуждение — такие грандиозные проекты, я считаю, не могут проходить без такой мощной народной экспертизы. Тем более, что Дон — это наш кормилец, река влияет на массу вопросов - 2,5 млн человек имею отношения к этой реке»

(Губернатор Василий Голубев — в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону»)