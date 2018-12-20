«Построй свой дом и делай, что хочешь»: соседи изуродовали картины ростовчанина, превратившего подъезд в Третьяковку

- Это не просто вандализм, это плевок в душу, - именно так начал разговор с корреспондентом «Комсомолки» художник из Ростова-на-Дону Константин Николаев.

Экскурсия по этажам сродни походу в Третьяковку. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

Мужчина прославился на весь мир после того, как превратил подъезд обычной десятиэтажки в спальном районе города в картинную галерею. Экскурсия по этажам сродни походу в Третьяковку - картины, лепнина, вензеля, зеркала и другие прелести стиля барокко. О художнике рассказали многие мировые СМИ, называя увиденное «шедевром» и «итальянским подъездом». Вот только соседям такая слава оказалась, похоже, не в радость. Более того, своим примером художник не только не заразил окружающих на созидание, но и даже настроил против себя.

О художнике рассказали многие мировые телеканалы, называя увиденное «шедевром» и «итальянским подъездом». Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

Первая картина появилась в подъезде лет двенадцать назад. Тогда оценив технику автора-соседа, многие жильцы с радостью принялись сдавать деньги: шутка ли, когда кругом не обшарпанные стены, а красота! За свою работу художник плату не брал, только принимал взносы на материалы. Когда появилось ТСЖ, то договориться не удалось - по его словам, денег на красоту не было, и Константин продолжил начатое в одиночку.

Первая картина появилась в подъезде лет двенадцать назад. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

В итоге, за это время каждый из десяти этажей не остался без внимания живописца. А перед Новым годом у входа еще и красочный зимний ансамбль из ярких лампочек появился. Каково же было удивление творца, когда на своих картинах он увидел варварские царапины, сделанные обычным ключом.

Картины поцарапали. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

Оскорбленный художник вызвал полицейских и написал заявление. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей. В общей сложности, от рук вандалов пострадало шесть картин. Он даже указал стражам порядка на тех, кто, по его мнению, мог бы это сделать - собственных соседей.

- Это они мне прямо говорили: «Ты бы себе дом построил и делал, что хочешь, а здесь нормальные люди живут», - вспоминает Константин. - Просто, я считаю, это банальная неготовность к тому, что кто-то делает лучше. Лучше бы уж пусть был бы середнячок или как у всех. При этом сами же приводят своих родственников и друзей к нам в подъезд как на экскурсию.

Общая сумма ущерба - 60 тысяч рублей. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

Однако на днях районный суд отказал художнику в возбуждении уголовного дела. Доказать, что это сделали именно те, на кого указывал Николаев, не удалось. Свою вину они отрицали.

- Кое-кто, в нашем доме обзавидовался успеху «моего» подъезда и начал портить мои картины - царапать их, рисовать на картинах, - говорит Николаев. - Раньше я боялся, что придет, какой-нибудь, хулиганствующий молодняк и все разрисует своими тэгами... Этого не произошло - красота воспитывает, даже, у гопников не поднялась рука на красивый подъезд. Но, в своем доме нашлись нелюди, которые официально, не скрываясь, гадят в «моем», подъезде, портят «мои» клумбы и наш председатель ТСЖ - их покрывает.

«Построй свой дом и делай, что хочешь»: соседи изуродовали картины ростовчанина, превратившего подъезд в Третьяковку 00:00 00:00

Художник уверен, что уголовное дело по факту порчи имущества было бы возбуждено, если б председатель ТСЖ подтвердил, что вандализм нанес ущерб: ведь, по сути, стены подъезда - это общедомовая собственность, которая находится в ведении ТСЖ. Теперь же и оплачивать реставрацию картин тоже некому.

Оценив технику автора-соседа, многие жильцы с радостью принялись сдавать деньги. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

Несмотря на это художник Николаев готов сам восстановить испорченное имущество. Хотя работы у него хватает и без этого.

- Подъезд - живой организм, - говорит Константин. - Ведь где-то может и лепнина отпасть, или кто-то мебель занес и поцарапал, или дети велосипедом задели. Плюс есть на картинах и естественные трещины от усадки дома. Все же не вечно. Мне непонятно другое: подъезд - это лицо человека. У нас же под домом, к примеру, стоят крутые машины, стоимостью в миллионы рублей. И вот на них жильцы тратиться готовы, а на плитку, по которой будут ходить, или ручку двери, за которую держатся по нескольку раз в день, нет.

Так ростовчанин украсил подъезд к Новому году. Фото: НИКОЛАЕВ Константин.

КОММЕНТАРИЙ ТСЖ

«Нужна банка краски? Принеси товарный чек!»

- Это противостояние с художником длится у нас уже много лет, - сообщила «КП-Ростов» председатель того самого ТСЖ Любовь Симонова. - Он метит на должность председателя, но фактически его поддерживает только 14 - 18 процентов жильцов дома, а меня - все остальные. Что касается его красоты в подъезде, так никто не против. Более того, мы даже готовы выделять на это деньги. Но они должны быть подотчетными. Работа председателя ТСЖ - самая неблагодарная, он отвечает за каждую копейку, потраченную из общего фонда жильцов. То есть нужна банка краски? Принеси товарный чек! А просто так на руки деньги давать никто не будет. У нас, к слову, уже был случай, когда прежний председатель выделил Николаеву 110 тысяч рублей, а художник отчитался только за двадцать. Остальные, получается, ему простили. Больше такого не повторится!

НУ И НУ!

В Ростове-на-Дону за то, что художник превратил свой подъезд в шедевр барокко, его потащили в суд

- Детство мое прошло в убогом подъезде, - рассказал он «Комсомолке». - А мне всегда хотелось жить в красоте. Это моя мечта. Инициативу поддержали жильцы - сбрасывались по возможности на зеркала, на краску. (подробности)

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В наше время только ленивый не жалуется на ТСЖ или управляющую компанию. Мол, лестничные клетки грязные, ремонт не делается годами, да и мало ли чего. Правда, есть в Ростове подъезд, достойный восхищения: стены похожи на картинную галерею, повсюду лепнина, вычурные перила и зеркала. Но и это все, оказывается, может не нравиться. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ!

«Любовь к Родине начинается с подъезда!»

Зайдя в первый подъезд высотки, будто бы попадаешь в музей: картины, лепнина на стенах, красивая плитка на полу, перила, украшенные вычурной ковкой. Даже не хочется ехать на лифте, хотя в кабине есть зеркало и картины. В этом подъезде что ни этаж - произведение искусства. Поднимаюсь на седьмой этаж и вижу мастеров, которые колдуют над очередной стенкой. Как оказалось, вся эта красота - дело рук Олега Македона и художника Константина Николаева. (подробности)