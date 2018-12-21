Соляная пещера: отдых, оздоровление и укрепление иммунитета, как на берегу моря

Всем известно о пользе морского воздуха для здоровья. Он содержит частицы соли и большое количество различных микроэлементов. Благодаря особому климату на море мы отдыхаем, избавляемся от стрессов, укрепляем иммунитет. В городских условиях заменить море поможет специальная комната - соляная пещера. Воздух в ней имеет состав, идентичный морскому.

Фото: предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Как устроена соляная пещера?

Стены, пол и потолок в пещере покрываются толстым слоем морской соли. Такая многослойная солевая поверхность способствует созданию антибактериальной среды и гипоаллергенной обстановки, в которой не выживают вирусы и бактерии. В комнате поддерживается специальный режим с сухим воздухом, позволяющий полезным веществам лучше проникать в бронхи и легкие.

Фото: предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Современное оборудование дополнительно распыляет в воздухе солевой аэрозоль. Благодаря этому мельчайшие частички соли разносятся по всему помещению, и в комнате создается требуемая концентрация веществ, полезных для здоровья. Оборудование для соляных пещер должно соответствовать жестким требованиям и постоянно поддерживаться в рабочем состоянии, что возможно только в соляных пещерах федеральной сети - таких, как «Солти».

Фото: предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Польза соляных пещер

Эффектов от посещения соляной пещеры достаточно много. Солёный воздух помогает очистить носовые пазухи, бронхи и легкие от мокроты и бактерий, улучшает состояние при бронхиальной астме, хронических ринитах и синуситах. Он укрепляет иммунитет, позволяет быстрее справляться с различными вирусными респираторными заболеваниями, снижает проявления аллергических реакций.

Фото: предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Спокойная обстановка и расслабляющая музыка в сочетании с соляным аэрозолем помогают справиться с неблагоприятными психологическими состояниями - депрессией, усталостью, напряжением, а также улучшить настроение и снять признаки тревожности. Благотворно такой микроклимат сказывается на людях, которые страдают различными сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют проблемы с артериальным давлением. Есть и небольшой ряд противопоказаний. Не стоит ходить в соляную пещеру в момент обострения хронических заболеваний. А детей с повышенной температурой туда просто не пустят.

Соляная пещера: отдых, оздоровление и укрепление иммунитета, как на берегу моря.Как удержать ребенка на одном месте, чтобы он провел время весело, интересно, да еще и с пользой для здоровья? Приведите его в соляную пещеру «Солти» в Ростове или Батайске.

Кому можно посещать соляные пещеры

В соляной комнате интересно и полезно будет практически всем. Женщины могут совместить посещение комнаты с процедурами по коррекции веса, поскольку микроклимат оказывает благотворное воздействие на обменные процессы в организме. Соленый воздух помогает очистить и оздоровить кожу, сделать ее более мягкой, справиться с угревыми высыпаниями.

Все, кто давно хотел бросить курить, сможет это сделать именно в соляной пещере. Легкие во время сеансов очищаются от множества токсичных продуктов. Полезны пещеры и для людей пожилого возраста, поскольку у них улучшается работа системы кровоснабжения.

Чем может заняться взрослый в соляной пещере? Во-первых, это хороший способ просто расслабиться и отдохнуть в уютном кресле после насыщенного трудового дня. И даже выспаться, если на здоровый сон не хватает времени. В комнате всегда звучит расслабляющая музыка, предлагаются кислородные коктейли.

Но особенно интересно в соляных пещерах детям. Для них устроена необычная песочница, имеются игрушки. Ребята могут поиграть со сверстниками, заняться творчеством. Энергичная деятельность способствует тому, что частички соли еще глубже проникают в легкие. Слишком активные малыши, наоборот, во время сеансов успокаиваются, что способствует улучшению сна.

Где находятся соляные пещеры?

К соляным комнатам достаточно много требований в части санитарных и гигиенических норм. Здесь должна постоянно поддерживаться стерильность воздуха и различных поверхностей, а принудительная вентиляция должна обеспечивать двукратный обмен воздуха.

Всем этим условиям соответствует федеральная сеть соляных пещер «Солти». Именно в пещерах этой сети своевременно проводится обеззараживание помещений и очистка оборудования, а солевое покрытие регулярно заменяется. Персонал пещер «Солти» проходит специальное обучение. К услугам жителей Ростова и Батайска четыре красочные пещеры. Сеансы проводятся только по предварительной записи, индивидуальные курсы оздоровления подбираются для каждого клиента.

Адреса и контакты пещер «Солти»:

г. Ростов-на-Дону, Халтуринский переулок, 206B, телефон 8 (951) 527-27-77.

https://www.instagram.com/solti_rnd/

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18, телефон 8 (928) 771-60-87.

https://www.instagram.com/solti_rnd_volkova/

г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 3, телефон 8 (928) 607-77-73

https://www.instagram.com/solti_rostov1/

г. Батайск, ул. Луначарского, 183А, телефон 8 (989) 619-81-12

https://www.instagram.com/solti_bataysk/

Официальный сайт - http://lp.mysolti.ru/

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