Тариф на вывоз мусора с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: сколько и как рассчитывать. Накануне новогодних праздников его утвердили и озвучили в региональной службе по тарифам. Так, с 1 января 2019 в Ростовской области вводится новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь мусорная составляющая не будет входить в строку «Содержание общего имущества дома». Она выводится отдельно. Выясняем цену и формулу расчета, а также нужно ли жильцам заключать новый договор с региональным оператором.

НУЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР

Как рассказал начальник Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM, жильцам не стоит переживать. По общему правилу, коммунальные услуги как и раньше будут предоставляться Управляющими компаниями и ТСЖ. Поэтому перезаключать договора с региональным оператором - зона их ответственности. Исключений из этого правила два. Первое - если за долги договор c Управляющей компанией или ТСЖ был расторгнут ресурсоснабжающей организацией, тогда договора жильцы заключают с ресурсниками напрямую. Второй вариант со схожим алгоритмом действий: если на общем собрании собственники квартир дома большинством голосов уже принято и запротоколировано решение перейти на прямые договора с ресурсниками. Во всех других случаях - Управляющая компания или ТСЖ обязаны сами предоставлять услугу по вывозу мусора и приводить документы в порядок.

УСПЕТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ

Как рассказали в группе компаний «Чистый город» - теперь она выступает одним из региональных операторов ( в 23 муниципальных образованиях, это примерно половина региона, - прим. авт.), почти все присутствовавшие ранее на областном рынке компании-перевозчики продолжат исполнять свои обязанности. Только теперь они будут работать в качестве подрядчиков.

- Дело в том, что согласно федеральному законодательству, вся ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами лежит на региональном операторе, поэтому заключать договор необходимо именно с ним, - пояснили там. - Председателям ТСЖ и Управляющим компаниям делать это нужно как можно скорее - то есть прямо сейчас (!), чтобы регоператор успел скоординировать свою работу с перевозчиками. А также указать контактное лицо и какой тип тары используется для сбора отходов. Это нужно для того, чтобы был выбран правильный тип автомобиля, а в новогодние каникулы не допустить сбоев вывоза мусора. Но на случай возникновения внештатных ситуаций, на каникулы подготовлен небольшой запас транспорта и тары.

Известно, что все мусоровозы уже оборудованы системой ГЛОНАСС, а со временем будут еще и средствами фото- и видеофиксации. Контролировать движение спецтехники и твердыхкоммунальных отходов будут диспетчерские службы, чтобы отходы вывозились только на легальные полигоны. Транспорт дополнительно станут отслеживать и в региональном министерстве ЖКХ.

С 1 января 2019 в Ростовской области вводится новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК РАССЧИТАТЬ ОПЛАТУ

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже утвержден Региональной службой по тарифам Ростовской области. Он в разных районах свой (см. ниже). В частности, для Ростова-на-Дону он составляет - 372,37 рублей за кубический метр (без учета НДС). Самый дорогой - в зоне деятельности Миллеровского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, его размер 590,88 рублей за тот же объем, но с учетом НДС (см. ниже).

Теперь плата будет выделена отдельной строкой в квитанциях при расчетах за коммунальные услуги. Оплата будет начисляться по определенной формуле. Раньше при ее расчете учитывалась квадратура. Теперь же - с 1 января 2019 года, - учитывается число прописанных. Формула выглядит так:

СУММА ЕДИНОГО ТАРИФА (см. выше) умножается на НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ (см. ниже) и делится на 12 МЕСЯЦЕВ.

Полученная цифра и есть сумма оплаты за вывоз мусора на одного человека в месяц. Если в квартире или частном доме прописаны несколько человек, тогда умножаем полученную сумму на их количество. То есть, если в квартире прописан один ростовчанин, то в месяц он заплатит порядка 95,6 рубля, для частного сектора при тех же условиях - 96,8 рубля.

Что же касается нормативов накопления, то все они указаны в Постановлении №2 Министерства ЖКХ Ростовской области от 8 февраля 2018. Для многоквартирных домов - если говорить о Ростове-на-Дону, он составляет 3,08 кубометра в год на человека, для частного сектора - 3,12 (норматив в формуле считается в кубометрах и зависит от численности населения в муниципальном образовании, - прим. автр.). Свои суммы утверждены также для школ, кафе, химчисток и других предприятий.

Известно, что льготы на вывоз мусора - тем, кому они положены по закону, как и на другие коммунальные услуги тоже будут предоставляться. Для этого нужно обратиться в местный орган социальной защиты.

Кроме того, могут действовать и понижающие коэффициенты к нормативам накопления, только при том условии, если твердые отходы действительно будут собирать раздельно и всем домом. Для этого должна быть соответствующим образом оборудована площадка с контейнерами для раздельного сбора и все отходы должны сортироваться. Условия и понижающий коэффициент также прописаны в постановлении МинЖКХ. К слову, все действия для осуществления раздельного сбора отходов должны быть согласованы с региональным оператором.

КОНКРЕТНО

Какие тарифы утвердили на 2019 год

ООО «ГК «Чистый город*»:

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 372,37 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 446,84 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

*В зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «Экоград-Н»*:

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года в размере 422,88 руб.

за 1 куб.м. (без учета НДС); 507,46 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 485,45 руб.

за 1 куб.м. (без учета НДС); 582,54 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

*В зоне деятельности Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «Экосервис»*:

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года в размере 492,40 руб.

за 1 куб.м. (без учета НДС); 590,88 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 492,40 руб.

за 1 куб.м. (без учета НДС); 590,88 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

*В зоне деятельности Миллеровского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «ЭКОТРАНС»*:

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 482,45 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 578,94 руб. руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

*В зоне деятельности Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «Экострой-Дон»*:

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 435,85 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 523,02 руб. руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

*В зоне деятельности Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «ЭкоЦентр»*:

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 478,36 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 574,03 руб. руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

* В зоне деятельности Морозовского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего.

ООО «ЭкоЦентр»*:

- с 1 января 2019 года 31 декабря 2019 года в размере 446,59 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 535,90 руб. руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

*В зоне деятельности Сальского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

ООО «ЭкоЦентр»*:

- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 453,75 руб. за 1 куб.м. (без учета НДС); 544,50 руб.руб. руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

*В зоне деятельности Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

КОНКРЕТНО

Размер понижающего коэффициента

При сборе бумаги, картона — 0,9,

При сборе ПЭТФ бутылок и прочих пластмасс — 0,96,

При сборе бумаги, картона, ПЭТФ бутылок и прочих пластмасс — 0,86.

*Сумма на одного человека в месяц умножается на коэффициент, таким образом мы получаем стоимость услуги на одного человека в месяц с учетом понижающего коэффициента.

.

АЛЛО!

Куда звонить, если есть вопросы по вывозу мусора

В Ростовской области есть бесплатный единый колл-центр. Его номер телефона: 8-800-707-05-08.

КОНКРЕТНО

Как выглядит формула

ТАРИФ (утверждается региональной службой по тарифам) Х НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ (утвержден министерством ЖКХ РО) / 12 МЕСЯЦЕВ = стоимость за одного человека в месяц.