В Ростовской области в черном списке коррупционеров полицейские, чиновники и медики

Гостем радиопрограммы «Люди в погонах», которая была посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, стал старший инспектор второго отдела процессуального контроля донского СУ СК РФ Александр Яковлев.

- Обычно, когда говорим о коррупции, то подразумеваем взяточничество, - пояснил Александр Яковлев. - На самом деле понятие коррупции значительно шире. Законодательством она определена через перечень уголовных деяний: это взятка, подкуп и ряд других служебных преступлений.

Надо понимать, что коррупционные преступления по определению латентны, то есть не видны, не лежат на поверхности. Вот исчезновение человека, убийство скрыть очень сложно, потому цифры по насильственным преступлениям практически соответствуют реальности. Что касается коррупции, то видна лишь вершина айсберга, что внизу - остается только догадываться. Специфика подобных преступлений еще и в том, что выявлять удается чаще всего в ходе оперативных мероприятий, а не с помощью информации от людей.

- Не хотят сообщать?

- Потому что чаще всего обе стороны желают добиться определенной цели.

Александр ЯковлевФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Коррупция была как 200 лет назад, так и сейчас. Почему ее побороть невозможно?

- Скажу вам больше, ответственность за коррупцию предусматривалась еще законами Хаммурапи Древнего Вавилона. Когда мы говорим о борьбе с коррупцией, то не подразумеваем полную победу, так как понимаем, что это невозможно, учитывая социальную сущность человека, как полностью нельзя остановить насильственные преступления. Минимизировать можно. При условии принятии профилактических мер. Подобные преступления должны стать неприличными.

- Предлагаю обсудить коррупцию на конкретных примерах. Вот некоторые любят дарить начальнику всякие подарки, чтобы он поменьше нагружал работой, ставил в пример другим, в общем, покровительствовал. Вот это презент или уже взятка?

- Зачастую мы сталкиваемся с неверным пониманием разницы между подарком и взяткой. Подарок - передача предмета, ничем не обусловленная. Взятка - передача предмета, предоставление услуги с целью добиться определенной выгоды.

В случае передачи презента руководству вступает в силу так называемый конфликт интересов (ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и таким образом принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем сотрудника). Руководству лучше воздерживаться от подарков, чтобы не создавать подобной ситуации, ведь на самом деле до уголовного дела недалеко...

- А внимательной медсестре «соточку» в карман?

- Предупреждаю вас, что нижней планки взятки не существует. Уголовное дело может быть возбуждено как в отношении того, кто берет, так и того, кто дает.

- Понятно. Еще один пример. У человека вымогают деньги, он сообщил куда следует, купюру пометили, операция началась, а подозреваемый взял и съел банкноту...

- (улыбаясь) И такое бывало.

- Бывало? В Ростове?

- А чем наш город отличается от других? Но не поможет. Да, если говорим о достаточности доказательств, желательно, чтобы и меченые деньги были, и признание, и содействие, так увереннее себя чувствуют следствие и суд. Но большинство коррупционных преступлений выявляются благодаря оперативным мероприятиям, есть записи разговоров-переговоров, показания потерпевшего, свидетелей, а, кстати, уничтожение денежных купюр может быть рассмотрено как противодействие расследованию и установлению обстоятельств преступления.

- Существуют же рейтинги коррупционеров? Кто его возглавляет?

- Сотрудники правоохранительных органов, педагоги, чиновники, медики. Последние, кстати, в последнее время стали реже фигурировать в уголовных делах, так как ужесточились требования к выдаче больничных листов, что уменьшает возможность их незаконной выдачи. Но надо иметь в виду, что этот рейтинг не реальная картина.

- А как понять реальную?

- Более правдивую ситуацию покажут социологические опросы, когда население на условии анонимности дает ответы на определенные животрепещущие вопросы. Но скажу, что Ростовская область мало отличается от других регионов в этом плане, просто есть историческая особенность. Ростов-на-Дону - город купеческий, а купцы всегда славились способностью договариваться, решать проблемы, несмотря ни на что. Коррупция - эта та же договоренность, только в извращенной форме.