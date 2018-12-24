Возможности трудоустройства и успехи выпускников Академии педагогики и психологии

Выпускники Академии педагогики и психологии ЮФУ трудоустраиваются в различных сферах. Среди них образование, здравоохранение, культура, а также управленческие (административные) структуры, индивидуальное предпринимательство. Уже на этапе обучения студенты заключают договоры на целевое обучение с гарантированным трудоустройством по окончании вуза.

Студенты Академии получают работу в районных отделах образования г. Ростова-на-Дону, в структурах МЧС, МВД, на предприятиях легкой и тяжелой промышленности, в сфере услуг.

Успехи выпускников Академии

Калашникова (Свинцова) Кристина Витальевна. Окончила Академию в 2014 году. Работает в группе психологической работы войсковой части 15644 в Астраханской области. Завоевала I место в Первом конкурсе психологов РВСР РФ и III место - в Восьмом Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооруженных сил РФ в 2017 году.

Вихтоденко Александр Владимирович. Окончил факультет педагогики и практической психологии Педагогического института Южного федерального университета в 2012 году. Работает в МАОУ «Гимназия №52» г. Ростова-на-Дону заместителем директора по УВР, является аспирантом академика РАО, доктора психологических наук В.С. Мухиной (г. Москва).

Фото: предоставлено Академией психологии и педагогики

Коврижных Антонина Петровна. Окончила АПП ЮФУ в 2014 году. В настоящее время ведущий психолог отдела управления персоналом Северо-Кавказской дирекции управления движением ОАО «РЖД». Победитель конкурса «Лучшие практики корпоративного волонтерства - 2018».

Котова Изабелла Борисовна - выпускница Ростовского-на-Дону государственного педагогического института, факультета дошкольного образования 1961 года. Является профессором, доктором психологических наук, член-корреспондентом РАО. Принимала участие в разработке теории и практики личностно-развивающего образования. В настоящее время работает заведующей лабораторией психологии развития личности учреждения РАО «Институт образовательных технологий» г. Сочи, руководит научными подпрограммами «Психология развивающейся личности», «Развитие психического ресурса личности в образовании».

Лабунская Вера Александровна - выпускница факультета дошкольного образования 1971 года. Вера Александровна - доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии АПП ЮФУ, заместитель председателя докторского диссертационного совета. Является действительным членом Международной академии информатизации; Международной академии психологических наук; Академии педагогических и социальных наук; Академии имиджелогии. В качестве члена экспертного совета принимала участие в национальном конкурсе «Золотая Психея».

Фото: предоставлено Академией психологии и педагогики

Доманов Александр Стэфанович - выпускник Педагогического института Южного федерального университета. Он работал в Министерстве культуры Ростовской области на должности начальника отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями. Сейчас является кандидатом социологических наук, исполняет обязанности начальника управления культуры администрации города.

Тутова Лариса Николаевна - выпускница Ростовского педагогического института, почетный работник общего образования Российской Федерации, депутат Государственной Думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке. Она является постоянным участником и соорганизатором литературных конкурсов, педагогического форума руководителей школьных и дошкольных образовательных учреждений по проблеме «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: опыт и проблемы реализации», межвузовских и школьных соревнований, организует молодежный форум «Интеллектуальный туризм».

Мареев Владимир Иванович - выпускник Ростовского государственного педагогического института 1973 года, профессор, доктор педагогических наук. С 2006 по 2012 годы возглавлял Педагогический институт ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет». Награжден дипломом Всероссийского конкурса проектов организации воспитательной деятельности в вузах, медалью К.Д. Ушинского, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». В 2009 году за вклад в развитие культуры и образования в ЮФО президиум Российской академии художеств избрал Владимира Ивановича Мареева почетным членом Академии.