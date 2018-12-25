Правила поступления для абитуриентов ДГТУ и дни открытых дверей

По программам бакалавриата и специалитета могут обучаться выпускники школ при наличии аттестата о среднем общем образовании. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. При поступлении абитуриенты представляют документы установленного образца, удостоверяющие образование.

При поступлении в ДГТУ учитываются результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения: аттестат с отличием, золотой значок ГТО, волонтерское удостоверение, дополнительные баллы получают победители и призеры олимпиад. Также при желании абитуриента учитываются результаты сочинения, которое он писал для допуска к ЕГЭ

Фото: предоставлено ДГТУ

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Сроки подачи документов в приемную комиссию

Прием документов на бюджетные места по очной форме обучения на программах бакалавриата и специалитета осуществляется с 17.06.2019 по 26.07.2019 года; на заочную форму обучения - с 17.06.2019 по 09.08.2019 года; по программам магистратуры - с 17.06.2019 по 20.07.2019 года. В случае поступления по договору об оказании платных образовательных услуг документы следует подавать с 10.06.2019 по 15.09.2019 года.

Списки поступивших абитуриентов будут размещены на официальном сайте и информационном стенде не позднее 27.07.2019 года.

Дополнительные сведения можно уточнить на сайте университета https://donstu.ru/applicants/what-to-do/ и страничке в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/welcome_donstu.

Дни открытых дверей

В течение всего учебного года в ДГТУ проходит 4 общеуниверситетских дня открытых дверей. Также с сентября по апрель в вузе проводится цикл дней открытых дверей на различных факультетах.

Ближайший день открытых дверей состоится 16 декабря 2018 года по адресу: пл. Гагарина, 1 (главный корпус ДГТУ). Торжественное открытие мероприятия пройдет в 10.00, а с 9.00 все желающие смогут стать участниками интерактивной выставки факультетов.

Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66. Уточнить дополнительную информацию и заполнить форму регистрации можно на сайте http://abiturient.donstu.ru/events/dni-otkrytykh-dverey/den-otkrytykh-dverey-dgtu16112018/.

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