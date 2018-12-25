По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», автомобили марки Skoda вошли в Топ-10 автомашин, популярных у ростовчан. За 11 месяцев 2018 года в Ростове было продано 810 новых автомобилей Skoda, из них 420 - модели Skoda Rapid. О причинах такой популярности «Комсомолка» побеседовала с руководителем автосалона «Л-Моторс» - официального дилера бренда Skoda в Ростове-на-Дону.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Популярность марки Skoda у ростовчан закономерна. Автомобили этой чешской компании отличаются высоким качеством изготовления и при этом сравнительно низкой ценой. А модельный ряд, предлагаемый российским покупателям, постоянно расширяется.

Автосалон «Л-Моторс» является официальным дилером «Шкода» с 2004 года. Это современный дилерский центр, соответствующий европейским стандартам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/683848" frameborder="0"></iframe> Ростовчане выбирают автомобили марки Skoda.«Шкода Октавия» и «Шкода Рапид» в Ростове. Преимущества моделей для тех, кто ценит комфорт

Модель Skoda Rapid, вошедшая в Топ-10 популярных автомобилей в Ростове, отличается хорошим ходом и разгоном при минимальной загрузке, большим объемом багажника, удобством размещения водителя и пассажиров, качественным выполнением деталей. Двигатели этой марки достаточно экономичны, обладают удачной характеристикой крутящего момента, способны быстро прогреваться в мороз. Skoda Rapid привлекает автомобилистов практичностью, простотой, высокой надежностью электрики и базовыми функциями.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Модель Rapid пока остается самой популярной в Ростове ввиду соотношения цены, качества и вместительности, - рассказывает директор автосалона «Л-Моторс» Юлия Жердева, - но многие покупатели уже присмотрелись к марке Octavia. Это самая технологичная и модернизированная модель. У нее большой салон, вместительный багажник. При этом автомобиль огромным не выглядит. Многие покупатели уже понимают, что стоит доплатить некоторую сумму, чтобы приобрести более комфортный и удобный в эксплуатации автомобиль.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

На автомобильных рынках Европы модель Skoda Octavia пользуется большим спросом. Она обладает хорошей скоростной динамикой, мощным двигателем, удобным и вместительным салоном. Автомобиль легкий в управлении, оснащен системой безопасности OPS 360, системой автоматического пилота, помощником трогания на подъемах, биксеноновыми фарами со светодиодами ДХО, динамическим освещением поворотов, противобуксовочной системой скольжения. Также в числе плюсов марки - выразительный дизайн, низкий уровень шумов в салоне, высокое качество всех узлов.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Для ценителей комфорта в автомобиле предусмотрены двухзонный климат-контроль, электрорегулировка сидений, функция персонализации, а также современные умные решения Simply Clever.

Оценить функциональные возможности и комфортабельный салон автомобилей Skoda Rapid и Skoda Octavia можно на тест-драйве в автосалоне «Л-Моторс». Предусмотрена возможность записи на сервис и тест-драйв по онлайн-заявке. Модель «Шкода Октавия» у официального дилера можно приобрести по выгодной кредитной ставке.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Адрес и телефон автосалона «Л-Моторс»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 63Б

тел. +7 (863) 333-90-18

официальный сайт - http://lmotors-skoda.ru/

info_lmotors@gedon.ru

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