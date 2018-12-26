2018-12-26T10:16:52+03:00
Общество

Факультет управления ЮФУ: основные направления и преимущества обучения

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУФото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ
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Стремительное развитие направления менеджмент, острая необходимость в высококвалифицированных управленческих кадрах в экономике региона и страны в целом и необходимость развития предпринимательских компетенций у студентов и выпускников инженерных и естественнонаучных специальностей обусловило в 2014 году выделение факультета управления ЮФУ в обособленное структурное подразделение.

Учебный процесс на факультете управления осуществляется по основным и дополнительным образовательным программам, разработанным на основе федеральных государственных стандартов, с учетом требований профессиональных стандартов и динамично изменяющегося рынка труда.

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

В настоящее время на факультете обучаются студенты по четырем направлениям: менеджмент, государственное и муниципальное управление, прикладная информатика, прикладная математика и информатика. Обучение по программам проводят высокопрофессиональные преподаватели и приглашенные практики.

За последнее время факультет зарекомендовал себя как самый динамично развивающийся и яркий. На факультете были организованы Всероссийский конкурс бизнес-проектов «Я сити-менеджер», научное студенческое объединение, кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» и другие мероприятия.

В число преимуществ обучения на факультете управления входят: междисциплинарная подготовка студентов; групповая проектная работа; возможность выбора дисциплин и формирование индивидуальной траектории обучения студентов; сотрудничество с ведущими российскими и международными вузами и бизнес-школами; участие в спортивной жизни и самодеятельности университета; возможность получения стипендий и грантов от российских и иностранных фондов; широкие возможности по трудоустройству выпускников.

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Контакты факультета

Адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1

Телефоны:

+7 (863) 218-4000 доб. 13072

+7 (918) 578-04-80

E-mail:

kafedra_mo@inbox.ru

natasha_2009@inbox.ru

Информация о приеме документов:

www. sfedu.ru - официальный сайт Южного федерального университета. Раздел «Школьнику» - «Поступление»

Факультет управления в социальных сетях:

https://vk.com/sfedufup

https://www.facebook.com/groups/fupsfedu/

Официальный сайт - http://management.sfedu.ru/

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