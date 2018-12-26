Информация о поступлении на факультет управления ЮФУ

Поступающий на факультет по программам бакалавриата или специалитета вправе подать заявление о приеме не более чем по трем направлениям подготовки. Абитуриенты могут предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

Необходимым основанием для приема на факультет университета является заявление. Абитуриенты могут подавать документы лично, по почте или в электронной форме. Также документы может подать уполномоченное лицо при наличии специальной доверенности.

Сроки приема документов

Прием документов стартует 20 июня 2019 года для всех форм обучения. Дата окончания приема документов по результатам ЕГЭ - 26 июля 2019 года; по результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоятельно, - 11 июля 2019 года.

Обучение по программе «Менеджмент»

Программа бакалавриата «Менеджмент» - профессиональная деятельность, включающая широкий круг задач: от постановки целей деловой организации и выбора путей ее достижения до обеспечения необходимой мотивации сотрудников, учета, анализа и оценки результатов. Этим занимаются как руководители, у которых есть подчиненные, так и сотрудники подразделений аппарата управления компанией - отделов маркетинга, сбыта, персонала, стратегического развития. Срок обучения по специальности «Менеджмент» по очной форме - 4 года, по заочной - 5.

Фото: предоставлено Факультетом управления ЮФУ

Минимальные баллы по вступительным испытаниям: математика - 50, русский язык и обществознание - 60.

Для подготовки к поступлению на факультет управления действуют программы дополнительного образования по обществознанию и менеджменту. Дополнительные баллы можно получить после прохождения обучения в «Школе юного управленца», а также участвуя в олимпиадах (при поступлении на бакалавриат).

Дни открытых дверей

Для поступающих на образовательную программу бакалавриата «Менеджмент» предусмотрены следующие даты проведения Дней открытых дверей:

02.12.2018, 17.03.2019, 19.05.2019.

Время проведения: с 11.00 до 12.00.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, ауд. 207.

Телефон для справок: 8(863) 218-40-00 доб. 13-105 и 13-072.

Информация о приеме документов:

www. sfedu.ru - официальный сайт Южного федерального университета. Раздел "Школьнику" - "Поступление".

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