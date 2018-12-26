Физический факультет ЮФУ: фундаментальная физико-математическая подготовка, а также подготовка в области информационных технологий и программирования

Физический факультет ЮФУ был создан в 1961 году с учетом уникального опыта лучших советских физико-технических вузов - МФТИ, МИФИ и других. Так называемая «система физтеха», реализованная на физическом факультете, в качестве важнейших элементов подготовки включает обязательную научную работу студентов, фундаментальную общетеоретическую подготовку по дисциплинам физико-математического цикла и информационным технологиям.

В лабораториях университета развиваются современные направления фундаментальной физики — от физики микромира до физики космоса, а также широкий круг прикладных исследований в области радиофизики, инфокоммуникаций, нанотехнологий.

Высокий уровень подготовки в бакалавриате и магистратуре физфака обеспечен высокой академической репутацией и международным признанием научных школ физического факультета.

Диплом выпускника физического факультета, а также диплом кандидата и доктора физико-математических наук, полученный в диссертационных советах ЮФУ, безоговорочно признаются за рубежом. По мнению работодателей, уровень выпускников физического факультета значительно выше, чем уровень подготовки выпускников других технических вузов соответствующих направлений. Поэтому выпускники физического факультета чрезвычайно востребованы в различных институтах РАН, университетах, высокотехнологичных предприятиях и НИИ оборонно-промышленного комплекса.

Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Направления подготовки, на которые ведет набор физический факультет ЮФУ в 2019 году:

Бакалавриат

Физика;

Радиофизика;

Инфокоммуникационные технологии и системы связи;

Ядерные физика и технологии;

Техническая физика;

Нанотехнологии и микросистемная техника;

Педагогическое образование (Математика и физика).

Магистратура

Физика;

Радиофизика;

Нанотехнологии и микросистемная техника;

Педагогическое образование (Физика).

Аспирантура

Физика и астрономия

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Более подробная информация на сайтах:

https://phys.sfedu.ru/, www.sfedu.ru, vk.com/phys.sfedu, vk.com/fizfaksfu

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