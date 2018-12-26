В Ростове-на-Дону задержана банда лже-риелторов, кинувших более полусотни человек на сделках с жильем

В южной столице правоохранительные органы накрыли агентство недвижимости, которое несколько месяцев совершенно бесцеремонно разводило своих клиентов на деньги — так, что из пострадавших выстроилась целая очередь из более чем полусотни потерпевших, предъявлявшим, кстати, претензии.

Но четырем молодым женщинам и их «идейному предводителю», некоему 25-летнему ростовчанину, который, по версии следствия, и выступал организатором всей этой бутафорской компании, было совершенно наплевать на их недовольство.

Тем удивительнее стал визит в их офис оперативников управления угрозыска регионального главка МВД — причем, при силовой поддержке СОБРа и Росгвардии.

Схема, кстати, была проста.

Арендовав, как положено, просторный офис в хорошем месте, риелторы начали активно размещать объявления по сдаваемому жилью на соответствующих Интернет-площадках. И народ, конечно, стал бодро откликаться.

Люди приходили и приносили агентам по недвижимости деньги, одна часть из которых якобы предназначалась для владельцев жилья, другая — самому агентству (собственно, комиссионные): ничего странного в этом никто, конечно, не видел, поскольку точно так же работают и все остальные подобные фирмы.

- Все было чинно-благородно: потерпевшие заключали договоры с фирмой, получали адрес понравившейся квартиры и — шли ее осматривать, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в ГУ МВД по Ростовской области. - А когда жертвы приходили к месту назначения... упирались в закрытую дверь, а предполагаемый хозяин переставал выходить на связь. Они начинали, соответственно, звонить риелторам — мол, как же так, деньги взяли, а квартиры нет?! Но в ответ им объясняли примерно так: «Ребята, вы же заключали договор об оказании информационных услуг, так? Ну вот, мы все указанные пункты выполнили, услуги вам оказали. Чего ж вам от нас еще надо? Разбирайтесь теперь с хозяином жилья, все вопросы к нему». Ну и, разумеется, потом тоже прекращали общение — банально не отвечали на вызовы.

Собственно, такое игнорирование объясняется просто: во время обысков у предприимчивых лже-риелторов изъяли восемнадцать мобильников — в основном, дешевые трубки, устаревшие, которые использовались исключительно для звонков. Плюс — четыре ноутбуку, по числу «сотрудниц». А еще — целая кипа заявлений от клиентов с требованиями вернуть деньги, поскольку услуга-то не была в действительности оказана.

Общая сумма ущерба — свыше миллиона рублей. Но это, как предполагают в полиции, с большой долей вероятности далеко не все — потерпевших, скорее всего, больше.

Подозреваемые. Фото предоставлено ГУ МВД по РО.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах полагает, что столь явная наглость — следствие самоуверенности организатора, которую он передал и своим соучастницам: мол, мы работаем в сфере оказание информуслуг — с нас взятки гладки.

Однако же — нет, как выяснилось.

- В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество по предварительному сговору», - отметили в главке МВД. - Одному из фигурантов (организатору) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а остальным - подписка о невыезде.

Добавим, что санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

ВНИМАНИЕ!

Если вы пострадали от действий данной этой группы, сообщите об этом в Следственное управление УМВД России по городу Ростову-на-Дону по адресу: ул. Доватора, 142 «а», либо по телефону 8 (863) 249-12-23.