Соседи требуют через суд требуют выселить 105 собак с дачного участка

В небольшом городишке Батайске под Ростовом-на-Дону разгорелся нешуточный скандал. Жители одного из садоводческих товариществ ополчились на соседку-любительницу животных. За двухметровым забором на шести сотках у Эльвиры Хапаловой живет больше сотни (!) животных. Теперь народ через суд требует от зоозащитницы убрать четвероногих подальше — с глаз долой..

За двухметровым забором на шести сотках у Эльвиры Хапаловой живет больше сотни (!) животных.Фото: Личный архив героя публикации

СОТНИ ХВОСТИКОВ НАШЛИ НОВЫЙ ДОМ

«У нас хотят забрать жизнь!». Пост с таким заголовком появился на страничке Эльвиры в социальных сетях. В прошлом - декан одного из ростовских вузов, теперь — волонтер, которая не может пройти мимо чужого горя.

- Первыми были три щенка, которых кто-то оставил фактически умирать на улице, - рассказала «КП»-Ростов» Эльвира, - потом еще две сбитые машинами собаки. У каждого животного своя история. Про многих ветеринары говорили: «Усыпить», но они выкарабкались и живут на белом свете. Сейчас у меня 105 собак и пять кошек, есть лежачие - с переломом позвоночника, многие другие - их сотни нашли свой дом: кто-то новый, а кто-то впервые в жизни. В своей группе мы описали каждую счастливую историю хвостиков (так Эльвира называет своих питомцев, - прим. автр.).

У каждого животного своя история.Фото: Личный архив героя публикации

Взять хотя бы Мухтара - его еще называли батайским Хатико. После того, как его хозяин умер, родные выставили пса на улицу. Несколько недель он пролежал зимой возле дома - с места не сдвинулся, ждал вот-вот хозяин вернется. На жалобные поскуливания дворняги откликнулись местные жители - кто-то принес к нему на пост миску, кто-то старый мужской халат, кто еду. А после того, как собаку сбила машина, он попал к Эльвире. Буквально через несколько дней Мухтара забрал к себе новый хояин. Но так везет не всем.

По словам женщины, животные не представляют опасности они здоровы, накормлены и стерилизованы.Фото: Личный архив героя публикации

ОТКРОЮ ВОРОТА И ВЫПУЩУ НА УЛИЦУ

- Первые собаки появились в доме лет шесть назад, - продолжает собеседница. - Конечно, в силу разных жизненных обстоятельств их становилось больше, кого-то удавалось пристроить, другие оставались у меня. Где-то три года назад приходили соседи по даче по предлогом познакомиться, предлагали свою помощь. Вот только не безвозмездно. За услуги по уборке территории они попросили 15 тысяч рублей. У меня таких денег нет, все уходит на еду и лекарства. Выживать тяжело, море долгов за стерилизации, за коммунальные услуги. Но помогают добрые люди, которые перечисляют деньги в качестве помощи. Я хотела решить проблему бездомных животных законным путем - построить в Батайске официальный приют для животных. Несколько раз участвовала в тендерах. Но места для четверолапых у чиновников за пять лет так и не нашлось. А собаки все пребывают и пребывают. Я понимаю, что лай, конечно, может мешать. У меня навес во дворе, который и создает громкое эхо. Хочу его снести. От запаха тоже никуда не уйти - я же не выпускаю их за пределы своего двора, а убираю по мере сил и возможностей. Но эти животные не представляют опасности они здоровы, накормлены и стерелизованы.

Про многих ветеринары говорили: «Усыпить», но они выкарабкались и живут на белом свете.Фото: Личный архив героя публикации

О том, что суд может прнять сторону соседей Эльвира даже думать не хочет.

- Если я – упаси Бог! – проиграю этот суд, и мне выдадут предписание убрать всех собак с участка, я открою ворота и выпущу их на улицу – слепых, треногих, ползающих, комнатных, вынесу лежачих, - говорит в сердцах Эльвира. - И тогда я посмотрю — что будут делать все эти соседи.

Соседи требуют через суд требуют выселить 105 собак с дачного участка 00:00 00:00

А поле битвы - Интернет. Но батайчанка не опускает руки и собирает средства для того, чтобы сделать вольеры капитальными - поставить шумоизоляцию и провести санитарную уборку двора.