2018-12-26T11:32:15+03:00
Общество

Возможности трудоустройства специалистов, окончивших Физический факультет ЮФУ

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУФото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ
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Физический факультет ЮФУ имеет тесные связи с рядом ведущих университетов РФ и мира, институтами Российской академии наук, высокотехнологичными исследовательскими центрами: Ростовским-на-Дону научно-исследовательским институтом радиосвязи, ВНИИ «Градиент», многими другими предприятиями Российской Федерации. Во всех этих организациях и предприятиях возможно прохождение научно-производственной практики и дальнейшее трудоустройство.

Специалисты, окончившие физический факультет ЮФУ, получают широкие возможности для трудоустройства:

- в ведущих отечественных и зарубежных университетах и исследовательских центрах;

- в высокотехнологических отраслях производства, на предприятиях и НИИ оборонно-промышленного комплекса

- в научных и производственных организациях, разрабатывающих новые технологии диагностики и терапии, с применением лазерной, ультразвуковой, высокочастотной техники, медицинского приборостроения

- в компьютерных компаниях, где требуется хорошее владение информационными технологиями;

- в компаниях сотовой связи, IT-компаниях, где требуется хорошее владение информационными технологиями и др.

Десятки выпускников физического факультета университета уже работают по контрактам в ведущих зарубежных исследовательских центрах, университетах и компаниях по всему миру: в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Израиле, Сингапуре, Новой Зеландии, Южной Корее и других странах.

Физический факультет Южного федерального университета — это фундаментальное образование, наука мирового уровня и престижное трудоустройство.

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