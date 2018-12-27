Сотрудников ГУФСИН по Ростовской области оснастили переносными портативными видеорегистраторами

В нынешнем году на должность начальника региональной службы исполнения наказания был назначен генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев. Накануне новогодних каникул он стал гостем программы «Люди в погонах», дав свое первое интервью в качестве руководителя ГУФСИН России по Ростовской области.

- Какие направления после назначения вы поставили в приоритет?

- В первую очередь, это защита интересов личного состава и членов их семей, а также соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обеспечение надлежащих условий отбывания наказания.

- С последним не всегда все в порядке?

- Это больная тема в нашей системе, но наметились положительные изменения. К примеру, раньше говорили о нехватке «квадратуры» (норма жилой площади в расчете на одного человека, который находится под стражей или уже осужден). На данный момент в Ростовской области после последних амнистий, декриминализации отдельных статей Уголовного кодекса условия содержания заметно улучшились. Так называемого перелимита нет.

ЧАЩЕ ВСЕГО СИДЯТ ЗА НАРКОТИКИ И КРАЖИ

- Вы уже долгое время работаете в системе. Сильно меняется контингент, если сравнивать, к примеру, с «нулевыми» или лихими 90-ми?

- Если вы говорите о субкультуре, то она практически не меняется. Все по-прежнему. (задумавшись) По контингенту... Знаете, увеличивается число заключенных, осужденных за наркотики, сегодня это порядка шести тысяч человек, на втором месте - кражи, только потом убийства, разбойные нападения, грабежи, мошенничества.

- Сейчас повсюду стараются внедрять современные технологии. Колонии этот процесс стороной не обошел. Писали, что у заключенных даже появилась возможность общаться с родными по скайпу.

- Да, естественно, стараемся не отставать. На данный момент заключенным, которые не совершают проступков, можно звонить родным с таксофона. А в женской колонии в Азове есть возможность совершать и видеозвонки.

Во избежание конфликтных ситуаций практически все исправительные учреждения оснащены камерами наблюдения, которые «выводятся» в ситуационный центр главного управления. Наши сотрудники в режиме реального времени круглосуточно следят за тем, что происходит в колониях. (улыбаясь) Если кто-то решит спрятаться и покурить, не получится! Наши камеры все видят - накажем!

Сотрудников ГУФСИН по Ростовской области оснастили переносными портативными видеорегистраторами. Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО

Почти везде в колониях есть свое кабельное телевидение, показывают художественные фильмы, полезные программы, проводят лекции. Очень удобно, учитывая режим в колониях.

Еще одно новшество - оснащение видеорегистраторами всех сотрудников дежурной смены исправительной колоний. Это переносное оборудование, которое носят на нагрудном кармане, соответственно, идет запись происходящего, которая затем некоторое время хранится. Эту работу начали активно проводить в нынешнем году, практически оснащены все наши сотрудники. Для чего это нужно? Чтобы снизить число конфликтных ситуаций, не было сомнений в правдивости слов наших сотрудников либо заключенного.

БУНТЫ В КОЛОНИЯХ - ОШИБКИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

- Обратила внимание, что в последнее время меньше сообщение о бунтах в колониях.

- Знаете, лично я считаю, что многое зависит от отношения. В колониях не ангелы, люди отбывают наказание в том числе за очень тяжелые преступления, но они личности, через некоторое время все они должны выйти на свободу, стать полноценными гражданами. Когда я работал в Дагестане, то использовал такую воспитательную практику: вызывал родителей и родных проштрафившегося заключенного, который, к примеру, не хотел соблюдать режим...

- Как родителей в школу?

- (улыбаясь) Примерно так. Почти всегда срабатывал:, заключенным становилось стыдно перед семьей... Задача - проводить воспитательную работу таким образом, чтобы, освободившись, человек социализировался, нашел себя, не повторил прошлых ошибок. Потому мы даем возможность окончить специальные курсы в стенах колонии, получить образование, стать востребованным специалистом.

- Возвращаясь к уважительному отношению. Некоторые осужденные специально провоцируют ваших сотрудников, а они тоже люди со своими эмоциями и домашними проблемами...

- Совершено верно! У нас есть штат психологов, которые занимаются сопровождением личного состава, уже при поступлении на службу кандидат проходит тестирование, беседу. На протяжении всей службы с личным составом, особенно с сотрудниками, несущими службу с оружием, продолжают работать психологи; проводят соответствующие тренинги на стрессоустойчивость, снятие напряженности.

В КОЛОНИИ БАТАЙСКА ПОСЕЛИЛСЯ КАЙМАН

- Донская служба исполнения наказания активно развивает производство. Есть кондитерские, швейные цеха, налажены деревообрабатывающее производство, машиностроение и металлообработка. В колонии Батайска даже страусов выращивали...

- Страусов? Не застал. Видимо, держали как экзотику. Знаю, крокодил, точнее кайман, по имени Гена там сейчас живет…

- Он как попал в режимную зону?

- Видимо, как и страусы. Почему бы и нет? На самом деле это тоже некий воспитательный момент. Развивая производство, открывая новые цеха, даем возможность заключенным не просто работать, а получать деньги, погашать долги перед потерпевшими. На сегодняшний день мы выпускаем порядка 200 видов продукции, но этого мало.

Программу "Люди в погонах" слушайте на радио "КП". Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО

Поставлена задача на сто процентов себя обеспечивать, это реально, но у нас многие производственные помещения, оставшиеся еще с советского времени, находятся не в лучшем состоянии, устарели станки, оборудование.

Приходится действовать в условиях постоянно меняющейся рыночной экономики и оперативно реагировать на все изменения, поэтому, чем разнообразнее и шире будет представлена наша продукция, тем более стабильно будет развиваться наше производство.

Недавно прошла большая выставка нашей продукции, которая, возможно, заинтересует глав городов и районов, бизнесменов. Мы открыты и готовы к сотрудничеству, есть огромный потенциал. Благодаря губернатору Ростовской области, который выделил 3 млн рублей, в этом году мы закупили новое швейное оборудование. В следующем году ожидаем поступление новых средств, что даст возможность открыть новые рабочие места, а большинство осужденных, напомню, это именно жители донского региона.

- Насколько много вакантных мест на производствах в колониях?

- Смотрите. В исправительных учреждениях области отбывают наказание порядка 12 000 трудоспособных осужденных, из них пока только 2 000 привлечены к оплачиваемому труду. Есть ряд объективных причин, которые не позволяют трудоустроить все 100% спецконтингента: это отсутствие у осужденных специальности либо необходимых документов (паспорт, страховое свидетельство), оперативно режимные требования и медицинские противопоказания, а также недостаточное количество рабочих мест.

Продукция колоний донского региона на международной выставке. Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО

Поэтому у нас действуют Центы трудовой адаптации осужденных, одной из задач которых является обучение осужденных рабочим профессиям (32 профессии) и привлечение их к оплачиваемому труду на производственных участках.

ОФИЦИАЛЬНО

В Ростовской области функционируют 17 исправительных учреждений: из них 5 следственных изоляторов, 2 лечебных учреждения и 10 исправительных колоний общего и строгого режимов. На сегодняшний день всего в Ростовской области содержится чуть более 17 тысяч осужденных, подозреваемых и обвиняемых, из них в исправительных колониях отбывают наказание 13 800 осужденных, в следственных изоляторах - 3 200 подозреваемых и обвиняемых.

НАША СПРАВКА

Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Новокули (республика Дагестан). В 1983 году пришел на службу в органы внутренних дел, где прошел все ступени служебного роста — от рядового милиционера до руководителя. В 1995 году окончил юридический институт МВД России в Ставрополе. Во время вооруженной агрессии банд международных террористов на территорию Дагестана в августе - сентябре 1999 года, являясь начальником Новолакского районного отдела внутренних дел, проявив мужество и героизм, организовал и обеспечил освобождение более 20 бойцов Липецкого ОМОНа из бандитского окружения.

Награжден орденом «Мужества», имеет многочисленные ведомственные медали и награды МВД России, Минюста России и ФСИН России. Указом Президента РФ от 5 июля 2018 года генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев назначен начальником ГУФСИН России по Ростовской области.